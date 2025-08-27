Colombia

En video quedó camión que arrolló a dos uniformados que intentaron detenerlo en Pereira: la persecución fue de película

Dos personas fueron detenidas luego de que el camión evadiera a los agentes en un control. Los dos policías resultaron heridos

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Este es el camión que
Este es el camión que escapó del control policial. Fue interceptado minutos después - crédito pantallazo redes sociales/X

La colisión de un camión turbo contra dos agentes de policía de tránsito de Pereira, Risaralda, resultó en una persecución que quedó registrada en video.

El seguimiento fue registrado en varios puntos de la ciudad, y capturó el riesgo y la tensión que se vivieron durante la huida del conductor y un acompañante, que finalmente fueron capturados.

Según informaron fuentes locales, el hecho comenzó en un puesto de control, en el que los uniformados detuvieron al vehículo. En ese momento, el conductor decidió evadir la inspección y atropelló a dos uniformados y emprendió su huida.

Los agentes resultaron heridos y de inmediato fueran trasladados a un centro asistencial. Las autoridades todavía no han confirmado el estado de salud de los heridos.

El desplazamiento del camión, seguido de cerca por varias patrullas, se extendió por diferentes zonas de la ciudad mientras las cámaras capturaban cada maniobra. La persecución culminó en una importante glorieta, cercana al Parque Industrial de Pereira, donde el cerco policial permitió la captura de dos personas que se movilizaban dentro del vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los motivos que llevaron a estos individuos a emprender la huida ni han dado a conocer la identidad de quienes iban en el camión. Los hechos continúan bajo investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el accionar del conductor y determinar el estado actual de los agentes afectados.

