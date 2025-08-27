Conductor de taxi sobrevivió de milagro: una volqueta le cayó encima

Conductor de taxi se salvó de milagro cuando una volqueta cayó sobre su vehículo - crédito Captura de video

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la vía que conecta La Fuente con la Panamericana, en la curva del barrio El Paraíso, de Manizales (Caldas), donde una volqueta cargada de tierra volcó sobre un taxi y dejó a ambos conductores con lesiones.

La colisión se presentó en inmediaciones de una glorieta de la capital caldense, y movilizó a los organismos de socorro locales, mientras la comunidad observaba con alarma la magnitud del siniestro.

El conductor del vehículo de servicio público fue trasladado de urgencia al centro asistencial más cercano, gracias a la rápida labor del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, el Grupo Especial de Rescate (GER) y la Fundación de Paramédicos BYR, que acudieron para atender la emergencia y mitigar los riesgos en la zona afectada.

Las primeras indagaciones aportadas por las autoridades indican que la volqueta descendía desde el sector de La Fuente rumbo a la vía Nacional Panamericana.

Una volqueta y su carga cayeron sobre el vehículo de servicio público - crédito Secretaría de Movilidad Manizales

Juan Felipe Álvarez, secretario de movilidad de Manizales, detalló que “según versiones preliminares, un vehículo particular que estaba delante de la volqueta, realizó una maniobra peligrosa, el conductor del vehículo de carga intentó esquivarlo perdiendo el control del vehículo que se volcó justo contra un taxi que iba en sentido contrario”.

De esta manera, el funcionario agregó que “esto ocasionó que el operador de la volqueta perdiera el control, y al intentar maniobrar, la carga de material hizo que el vehículo se volcara, cayendo sobre un taxi que circulaba en el mismo sentido”.

La fuerza del impacto dañó gravemente ambos vehículos y esparció el material de construcción sobre la calzada, complicando la movilidad en el sector durante varias horas. “ Tanto el conductor de la volqueta como el del taxi resultaron lesionados, pero afortunadamente están fuera de peligro”, afirmó la autoridad de movilidad.

El funcionario señaló que la Secretaría de Movilidad ha encendido las alarmas ante la recurrencia de siniestros viales en esta zona de la ciudad. “En los últimos meses se han registrado varios siniestros viales en el mismo sector, lo que ha encendido las alarmas en la administración municipal”, declaró Álvarez.

El pesado vehículo de carga impactó violentamente contra un taxi - crédito Secretaría de Movilidad Manizales

Además, resaltó que los equipos técnicos han revisado el peralte de la vía, concluyendo que las condiciones son adecuadas, pero observando otro factor de riesgo: “Realmente parece ser que los vehículos potencialmente pueden estar desarrollando mucha velocidad al momento de bajar y en el carril de descenso y esto puede generar en ocasiones que se pierda el control”, añadió el secretario.

Frente a esta situación, la administración municipal estudia alternativas para incrementar la seguridad vial en la zona.

El secretario explicó que están llevando a cabo “un estudio para evaluar si pueden mejorar la seguridad vial en la zona implementando varias herramientas”, entre las que se incluyen mejorar la señalización e incluso instalar dispositivos en la vía que obliguen a reducir la velocidad, medida que “todavía está siendo fruto de análisis”.

El llamado de las autoridades recae en la prudencia al volante, especialmente en tramos reconocidos por su complejidad y la necesidad de mantener velocidades adecuadas durante los descensos.

Accidente de tránsito en la vía El Paraíso – Panamericana - crédito @SecMovilidadMzl/X

La investigación sobre las causas exactas del accidente permanece abierta, mientras la comunidad y las autoridades buscan soluciones que prevengan la repetición de episodios similares.

Otro accidente en la misma vía

El accidente registrado en la Glorieta de la Autónoma se habría originado por la presencia de combustible sobre el asfalto, lo que provocó que el conductor de la motocicleta perdiera el control y fuera embestido por una buseta.

Jack Neiber Blanco Monterrey, un hombre de 26 años y nacionalidad venezolana, fue trasladado de inmediato al SES Hospital de Caldas, donde se confirmó su fallecimiento pocas horas después.

Según los informes atendidos por la Defensa Civil, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 6:30 a. m. del martes 29 de julio. Las primeras hipótesis señalan que el motociclista resbaló debido a la mancha de combustible en la vía, cuando una buseta que circulaba en ese momento lo atropelló, agravando las lesiones recibidas.

Testigos describieron que el movimiento de asistencia se realizó con rapidez, pero la gravedad de las heridas impidió que los esfuerzos médicos resultaran efectivos.