Sancionan a 7 años privado de la libertad a menor de edad señalado de ser el sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay

El menor implicado en el atentado contra el senador reveló detalles inéditos sobre el pago y la logística del ataque, mientras la investigación avanza para identificar a los autores intelectuales y esclarecer la ruta del dinero - crédito Colprensa - redes sociales

El 7 de junio de 2025, el precandidato y senador de la República por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado en su contra que causó su muerte el 11 de agosto de 2025.

Las autoridades lograron la captura del sicario, un menor de edad, que fue detenido en la escena del crimen y llevado al búnker de la Fiscalía General de la Nación para que enfrentara la justicia y revelara detalles sobre los otros implicados en el hecho.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Tras varios meses de indagación, el atacante fue condenado a 7 años de prisión por el asesinato del congresista, los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De acuerdo con el juez, será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La pena impuesta se dictó según lo establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El ente acusador reveló detalles de la sanción al menor - crédito Fiscalía General de la Nación

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá”, explicó el ente acusador en un comunicado.

Y agregó: “La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.

Alias Tianz además de confesar su responsabilidad en el magnicidio, aceptó los delitos que le fueron imputados una semana después del fallecimiento del precandidato presidencial.

“Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Siete días después, el senador y precandidato Uribe Turbay murió. La sanción conocida es primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. Este proceso se siguió de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”.

El arma fue incautada por las autoridades durante la aprehensión del menor de edad, involucrado en el ataque contra el senador del Centro Democrático - crédito @MiguelUribeT/X/Captura de Pantalla redes sociales

A su vez, el menor explicó cómo lo contactaron y le entregaron el arma con la que disparó contra la humanidad de Uribe Turbay.

“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”.

Las declaraciones de imputado fueron de gran relevancia para la captura de los otros procesados: Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco; Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela; William Fernando González, Cristian Camilo González y Elder José Arteaga, reseñado con el alias el Costeño y presunto coordinador logístico del ataque sicarial.

Inteligencia estaría cerca de completar el rompecabezas del crimen

El senador continúa en delicado estado de salud luego de una nueva intervención quirúrgica que se le practicó, según lo que informó su esposa María Claudia Tarazona - crédito @migueluribet/IG | Interpol | Policía Nacional

En el caso del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se manejan dos líneas de investigación, una ligada a los capturados, que es encabezada por la Fiscalía General de la Nación, y la segunda, de inteligencia, por parte de las Fuerzas Militares.

Sobre este segundo enfoque, Noticias Caracol informó que las agencias de inteligencia estarían cerca de armar el rompecabezas del crimen, en el que todo señala que los responsables serían disidentes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP.