Colombiana arrestada por hurtar y usar tarjetas de crédito, en California, Estados Unidos

En el Irvine Spectrum Center de Irvine, California, fue detenida la mujer por las autoridades norteamericanas

Una ciudadana colombiana fue detenida por las autoridades en California tras ser identificada como responsable de robo y uso fraudulento de tarjetas de crédito hurtadas en centros comerciales de Irvine, en California, Estados Unidos.

Los hechos tuvieron origen a comienzos de agosto de 2025, cuando una denuncia de robo de billetera en el Woodbury Town Center activó la investigación policial.

Las tarjetas de crédito sustraídas fueron utilizadas posteriormente en varias tiendas del concurrido Irvine Spectrum, un complejo comercial equipado con amplios sistemas de videovigilancia y lectores de placas vehiculares que facilitaron la labor de los agentes, comunicó el medio de comunicación local Santa Ana News.

Mediante la coordinación entre el Real Time Crime Center de la policía local y el equipo de detectives, las autoridades lograron identificar a la sospechosa responsable de las compras fraudulentas.

Tras un operativo de búsqueda, Gina Marcela Solorzano Adames, de 43 años y nacida en Colombia, fue localizada y arrestada en la ciudad de Cypress, en el mismo estado californiano.

Fue trasladada al centro penitenciario del condado de Orange, donde permanece a disposición judicial bajo cargos de robo (burglary) e identidad falsa (identity theft).