Así fueron los últimos minutos de Javier Mauricio García antes de desaparecer en Cajicá: su cuerpo no ha sido entregado

El joven no regresó a su casa desde el 10 de junio cuando salió de su vivienda rumbo al trabajo. Las autoridades confirmaron que las extremidades encontradas en medio de la búsqueda de Valeria Afanador corresponden al joven de 24 años

El joven salió de su
El joven salió de su trabajo el 10 de junio y no regresó - crédito suministrado a Infobae

El hallazgo de restos humanos durante la búsqueda de la menor Valeria Afanador generó conmoción en Cajicá, una localidad que enfrenta actualmente dos casos de desaparición que mantienen en vilo a sus habitantes.

Aunque inicialmente hubo incertidumbre sobre la identidad de los restos, las autoridades aclararon que correspondían a una persona adulta, alejando los temores sobre un desenlace trágico para la niña de 10 años, cuya búsqueda continúa.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que los restos identificados pertenecen a Javier Mauricio García, desaparecido desde el pasado 10 de junio. Su madre, Luz Dary Pineda, relató a Caracol Radio los últimos momentos conocidos antes de la desaparición de su hijo. “Mi hijo trabajaba en Imusa en Capellanía. Salió a trabajar a las dos de la tarde y a las diez de la noche terminó su turno, pero nunca volvió a casa”, declaró Pineda a la emisora, subrayando la regularidad de esa rutina diaria interrumpida abruptamente.

La madre describió también la vestimenta con la que vio por última vez a García: “Él se fue sin chaqueta, solo con su buzo del trabajo, el pantalón reflectivo y las botas”. Pese a iniciar la búsqueda aquel mismo 10 de junio, la espera se prolongó hasta que las autoridades encontraron el cuerpo casi dos meses más tarde. “Él nunca más llegó desde el 10 de junio de este año”, enfatizó.

En conversación con la emisora, Pineda aportó detalles sobre el proceso que debe completar antes de poder despedirse de su hijo: “Me llamaron de Medicina Legal y me dijeron que todavía no me lo podían entregar, pero que tengo que ir al CTI para reconocer las partes. (…) Al parecer, la persona que encontraron desmembrada es mi hijo”, afirmó, reflejando la crudeza del hallazgo y el complejo procedimiento que la familia afronta.

Ahora, la familia García comienza una nueva etapa centrada en conocer los responsables de la muerte de Javier y esclarecer las circunstancias del caso. “Por lo mismo, Luz Dary iniciará una nueva batalla que puede durar mucho tiempo: descubrir qué le pasó a Javier y quiénes podrían estar detrás de todo”, señaló el medio. Las autoridades han abierto una investigación formal para esclarecer los hechos y buscar justicia para la víctima.

Mientras tanto, la búsqueda de la pequeña Valeria se mantiene activa pero sin resultados concretos. Las autoridades no descartan la posibilidad de que un tercero esté involucrado en su desaparición, aunque hasta el momento “no se tiene ningún indicio de quién puede ser”.

La comunidad de Cajicá permanece a la expectativa, afectada por la coincidencia de estos hechos y a la espera de que la justicia avance en ambos casos.

La nueva hipótesis que manejan las autoridades sobre desaparición de Valeria Afanador

Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida desde hace 13 días en la vereda Río Frío de Cajicá (Cundinamarca), sigue sin ser localizada, mientras las autoridades intensifican la búsqueda y la investigación, según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey a Caracol Radio.

La hipótesis de una desaparición forzada ha cobrado fuerza, luego de que el gobernador informara que se hallaron restos de extremidades humanas en el río Frío, los cuales están bajo análisis de Medicina Legal.

Rey aclaró que no existe evidencia que relacione estos restos con el caso de Valeria Afanador. Además, enfatizó: “Estamos absolutamente seguros de que esto debe corresponder a un rapto, a una desaparición forzada. No hay otra explicación”.

El abogado Julián Quintana, representante de la familia, denunció que el colegio donde desapareció la menor habría realizado modificaciones en la escena, como tapar huecos y cambiar rejas, lo que podría afectar la integridad de la investigación.

La familia exige explicaciones y la identificación de responsables por la falta de protección en la institución educativa, mientras la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la hipótesis de un posible secuestro.

Las labores de búsqueda incluyen el monitoreo constante del río y la participación de aproximadamente 200 personas en operaciones terrestres y fluviales.

La administración departamental coordina los esfuerzos junto a la Dijín y la Fiscalía, revisando más de 350 horas de video y recopilando testimonios de familiares y personal del colegio.

El 18 de agosto de 2025, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cajicá anunciaron el aumento de la recompensa a $70 millones para quien aporte información que permita ubicar a Valeria Afanador.

