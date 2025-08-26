Petro atacó a un medio de comunicación por pregunta que hizo al magistrado del CNE Cristian Quiroz: “¿Periodismo o gestapo?”

El presidente Gustavo Petro comparó la labor periodística con las acciones criminales de la Gestapo en la Alemania Nazi - crédito Luisa González/Reuters

Nuevamente, el presidente Gustavo Petro atacó a los medios de comunicación por su trabajo. En su cuenta de X cuestionó una pregunta que hizo La FM al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cristian Ricardo Quiroz Romero, en relación con una visita que hizo a la Casa de Nariño.

De acuerdo con el medio, se indagó sobre los motivos de su visita, que se dio justo después de que se diera a conocer una ponencia en la que se indica que en la campaña presidencial de Petro se violaron los topes de campaña. El magistrado aclaró que su llegada al Palacio no involucró el tema de su campaña electoral.

Según la explicación que dio Quiroz Romero al informativo, el punto central de su presencia en la Casa de Nariño se centró en la necesidad de garantizar recursos para las elecciones del Consejo de Juventud.

A juicio de Gustavo Petro, el hecho de que se hubiera preguntado sobre los motivos que llevaron al magistrado hasta el Palacio Presidencial es equivocado. En ese sentido, comparó la labor periodística con las acciones criminales de la Gestapo, que fue la policía secreta de la Alemania Nazi.

“¿Será que la FM es periodismo o gestapo? Solo con preguntar se sabe para que se reune el presidente con secciones del Estado, del que es jefe”, señaló.

