Colombia

Minambiente apela fallo sobre Santurbán para precisar alcances de su protección como sujeto de derechos

La cartera de Ambiente interpuso recurso para que las medidas judiciales sobre Santurbán sean viables y aplicables

Por Mauricio Villamil

Guardar
Páramo de Santurbán |
Páramo de Santurbán | crédito Colprensa

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una apelación contra la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que declaró al páramo de Santurbán como sujeto de derechos.

La cartera ambiental explicó que su propósito no es controvertir la protección otorgada, sino precisar aspectos técnicos que garanticen la aplicación efectiva de las órdenes judiciales.

Fotografía de archivo del páramo
Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ministra encargada, Irene Vélez Torres, señaló que la sentencia representa un hito para la jurisprudencia ambiental en el país y un respaldo al movimiento social que ha defendido el ecosistema. No obstante, aclaró que el recurso busca asegurar claridad en la implementación.

“El fallo honra la defensa del agua, de la vida y la dignidad de nuestros ecosistemas. Celebramos esta decisión, pero queremos asegurar que sus órdenes puedan cumplirse de manera clara, viable y efectiva. La apelación es una herramienta complementaria que nos permite avanzar con responsabilidad y rigor en el cumplimiento de la protección de Santurbán”, expresó Vélez en declaraciones citadas por BLU Radio.

Irene Vélez | REUTERS/Luisa González
Irene Vélez | REUTERS/Luisa González

De acuerdo con la información oficial, la apelación se radicó después de que el Ministerio agotara la figura de aclaración, la cual no fue admitida por el Tribunal al considerar que los puntos solicitados no podían resolverse por esa vía. La nueva estrategia, en ese sentido, pretende ajustar los alcances de la sentencia con los marcos normativos y de planificación ambiental que ya existen en Colombia.

En el documento, la entidad pide que se defina con mayor precisión la representación legal del páramo, de manera que no se extienda a categorías no contempladas en la normativa, como las denominadas zonas de transición o de amortiguación. El objetivo es evitar interpretaciones que generen conflictos jurídicos o vacíos en su aplicación.

Asimismo, el recurso plantea la necesidad de articular las medidas ordenadas por el Tribunal con los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA), así como con las áreas protegidas ya delimitadas. También se hace referencia a la Zona de Reserva de Recursos Naturales establecida en 2025, que debe integrarse a las decisiones que se adopten en el marco de la sentencia.

Páramo Santurban | REUTERS/Jaime Moreno
Páramo Santurban | REUTERS/Jaime Moreno NO RESALES. NO ARCHIVES

Otro de los puntos incluidos busca que las restricciones sobre actividades económicas se ajusten a lo establecido en la Ley 1930 de 2018, normativa que regula el manejo de los páramos en el país. Con ello, el Ministerio solicita que las órdenes relacionadas con licenciamiento ambiental no se interpreten como una suspensión automática de licencias previamente otorgadas.

En su recurso, la cartera de Ambiente también propuso que se vincule de manera explícita a entidades como la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), teniendo en cuenta que sus competencias pueden verse afectadas por la implementación de la decisión. Igualmente, plantea que se establezcan plazos realistas y que se garantice la participación de las comunidades locales en los procesos que se definan.

Durante su pronunciamiento, la ministra encargada reiteró que la determinación judicial constituye un paso trascendental en la defensa de los ecosistemas estratégicos. “El páramo de Santurbán tiene voz propia desde hoy. Como Ministerio, asumimos el deber de cuidarlo con la fuerza de la ley y el compromiso político con el territorio”, manifestó Vélez, citada por BLU Radio.

El caso de Santurbán ha sido objeto de debate en distintos escenarios jurídicos y sociales. Se trata de uno de los páramos más emblemáticos de Colombia por su importancia en la regulación hídrica para millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Su protección ha estado en el centro de discusiones sobre minería, licenciamiento ambiental y derechos de las comunidades.

La figura de “sujeto de derechos” ha sido aplicada en el país a ecosistemas como el río Atrato, la Amazonia y varias fuentes hídricas. Con esta categoría, se reconoce que el ecosistema puede ser representado jurídicamente para reclamar medidas de preservación y exigir al Estado la garantía de su cuidado.

Temas Relacionados

Ministerio de AmbientePáramo de SanturbánDerechos ambientalesReservas nacionalesColombia-noticias

Más Noticias

Carro ‘fantasma’ arrolló a dos jóvenes en Tunjuelito, Bogotá y escapó: el hecho quedó grabado

Dos hermanos fueron embestidos por un auto rojo que circulaba en contravía en el barrio Venecia. La familia exige respuestas mientras una de las víctimas permanece hospitalizada

Carro ‘fantasma’ arrolló a dos

Indepaz confirma 51 masacres en 2025 tras asesinato de tres jóvenes en Tame, Arauca

El crimen ocurrió en el sector Rincón de la Esperanza, donde hombres armados asesinaron a tres jóvenes en Tame

Indepaz confirma 51 masacres en

Ecopetrol asume en solitario la exploración tras salida de Shell y confirma continuidad en bloque KGG

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, anunció que la compañía continuará como operador único tras la salida de Shell

Ecopetrol asume en solitario la

Ideam advierte tormentas y lluvias en varias regiones de Colombia durante la última semana de agosto

El Ideam informó que entre el 25 y el 29 de agosto se esperan precipitaciones de distinta intensidad en gran parte del país

Ideam advierte tormentas y lluvias

Ganadores de la Lotería de Cundinamarca del 25 de agosto

Como cada lunes, aquí están los resultados de la Lotería de Cundinamarca

Ganadores de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presunto miembro de la disidencia

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Beéle inunda el ranking de

Beéle inunda el ranking de las canciones más escuchadas hoy por los usuarios en Apple Colombia

Vive Claro respondió a las críticas por el exceso de ruido tras concierto de Green Day

Las mellizas del ‘Desafío Siglo XXI’ aparecieron en famosos videos musicales y pocos fans lo notaron

Juan Felipe Cadavid reveló detalles de su fichaje: “No voy a hacer de esto una escalera”

Karol G dará ocho shows exclusivos en París: es la primera latina en el Crazy Horse

Deportes

Eduardo Luis reveló detalles de

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão

Dueños de Atlético Nacional estarían “inconformes” con Javier Gandolfi al frente del equipo

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato