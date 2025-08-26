Colombia

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

El trío mexicano, que ya estuvo en el Festival Estéreo Picnic, anunció su regreso al país con un espectáculo que ya superó las 160.000 entradas vendidas en Estados Unidos y México

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Latin Mafia hará su regreso
Latin Mafia hará su regreso a Colombia, presentando su álbum debut ' Todos los días todo el día' - crédito @latinmafia/Instagram

El calendario de conciertos en Colombia sigue haciendo incorporaciones de cara al segundo semestre de 2025, y una de las más recientes involucra a un nombre en franco ascenso entre los nuevos prospectos de la música latinoamericana.

Se trata del trío mexicano Latin Mafia, que anunció su regreso a Bogotá con su primera fecha en solitario en el país, como parte de su gira internacional Aún te odio y te extraño mucho Tour.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El grupo, formado por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, llega a Colombia el próximo 6 de noviembre, más de un año después de su paso por el Festival Estéreo Picnic en 2024, y luego de vender más de 160.000 entradas en Estados Unidos y México con su actual gira, incluyendo tres fechas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

La presentación en Bogotá figura como uno de los eventos musicales más relevantes del año, pues con este concierto promocionarán su primer larga duración Todos los días todo el día y se pondrá a prueba su nivel de convocatoria.

Latin Mafia se presentará el
Latin Mafia se presentará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

El mismo fue reconocido como uno de los mejores trabajos de 2024 en medios internacionales como Rolling Stone, Billboard, NPR y FADER, elogiando particularmente la forma en que sus canciones se entrelazan en un verso continuo, creando una narrativa que fluye sin interrupciones. Su lanzamiento con una Listening Party realizada en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, congregó a 18.000 personas, dando una idea del nivel de impacto y convocatoria del trío.

Según dio a conocer la cuenta oficial de Breakfast Live, productora responsable del concierto, las entradas saldrán en preventa exclusiva para clientes Movistar del 29 al 31 de agosto de 2025, a partir de las 10:00 a. m., mientras que la venta con todas las formas de pago se habilitará a partir del mismo 31 de agosto. El concierto integra una gira que cubre América Latina y Europa, lo que muestra la expansión internacional del grupo.

Desde su formación en plena pandemia de covid-19, Latin Mafia viene mostrando un crecimiento sostenido, gracias a una mezcla de reguetón, trap, R&B y elementos de la música house que cada vez les va ganando más seguidores a nivel internacional.

Las entradas saldrán a la
Las entradas saldrán a la venta a partir del 29 de agosto en preventa, y el 31 de agosto para el público general - crédito cortesía Breakfast Live

Según datos del entorno del grupo, actualmente tienen más de 7,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, gracias a canciones como Patadas de Ahogado, Flores, Julietota, Se Fue la Luz y No Digas Nada, que se cuentan entre las favoritas de sus seguidores.

La presencia de Latin Mafia en festivales como Coachella, Estéreo Picnic, Lollapalooza y Camp Flog Gnaw, así como sus nominaciones y reconocimientos en los Latin Grammy y Premios Lo Nuestro, refuerzan su posición como una de las propuestas más novedosas de la música latina actual.

Otros conciertos en el Movistar Arena en noviembre

Latin Mafia se suma a
Latin Mafia se suma a Alejandra Fernández, Beéle, Billy Idol, Melendi y Morrissey como los destacados del Movistar Arena en noviembre - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Tratándose de uno de los escenarios de mayor actividad en el país, y uno de los meses que más concentra eventos y presentaciones musicales, no es casualidad que el recinto capitalino albergue buena parte de la actividad en el final de 2025.

Aunque la visita de Latin Mafia y otras figuras interacionales como Alejandro Fernández, Billy Idol, Morrissey o Melendi captan la atención del público, todo indica que el gran protagonista del mes será Beéle, con cinco fechas en el recinto y en pleno furor de su carrera.

A continuación, los conciertos confirmados para noviembre, luego del anuncio de Latin Mafia.

  • Alejandro Fernández (1 y 2 de noviembre)
  • Latin Mafia (6 de noviembre)
  • Vilma Palma e Vampiros (8 de noviembre)
  • Julio Victoria - Sinfonía Electrónica (9 de noviembre)
  • Beéle (14, 15, 16, 17 y 26 de noviembre)
  • Melendi (20 de noviembre)
  • Heredero (21 de noviembre)
  • Morrissey (22 de noviembre)
  • Billy Idol (25 de noviembre)

Temas Relacionados

Latin MafiaConcierto Latin Mafia BogotáMovistar ArenaAún te odio y te extraño mucho tourConciertos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Venezuela liberó a los colombianos que estaban retenidos desde el 14 de agosto: así se fue su retorno al país

Los ciudadanos fueron recibidos en el puente Atanasio Girardot, que conecta Cúcuta con Venezuela, en buen estado de salud

Venezuela liberó a los colombianos

Daniel Quintero puso en duda su presencia en la consulta del Pacto Histórico y representante petrista le respondió: “No hay rosca ni sectarismo”

La controversia interna al interior de la coalición oficialista, que se prepara para elegir a su candidato para la consulta del frente amplio, a efectuarse en marzo de 2026, abre una serie de interrogantes sobre la cohesión y las estrategias de los precandidatos rumbo a las presidenciales

Daniel Quintero puso en duda

Miguel Uribe Londoño también se estrenó en redes sociales: “Hijo amado, yo me haré cargo”

El padre de Miguel Uribe Turbay oficializó su presencia en la consulta del Centro Democrático, en el camino a la Presidencia de la República

Miguel Uribe Londoño también se

Fomag fortalece su modelo de salud con 6.032 sedes y opción de libre elección para los maestros

Los más de 800.000 maestros afiliados al sistema, junto con sus beneficiarios, tendrán hasta el 28 de agosto para escoger el prestador que mejor se ajuste a sus necesidades y cercanía geográfica

Fomag fortalece su modelo de

Papá Pitufo: Tribunal Superior de Bogotá negó petición de la defensa del ‘zar del contrabando’, que buscaba anular el proceso

Diego Marín Buitrago se encuentra en libertad tras la decisión de la justicia de Portugal de fallar a su favor un habeas corpus, pese a que era solicitado en extradición por Colombia para que responda por los delitos que le han sido endilgados

Papá Pitufo: Tribunal Superior de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Luis recordó el chiste

Eduardo Luis recordó el chiste por el que más lo atacaron en redes: “La única izquierda buena de Colombia”

Shakira y su mamá enternecieron las redes sociales con momento de complicidad: “Te queda superbrillante”

Dani, del ‘Desafío Siglo XXI’, reveló cuáles son las cirugías que se ha realizado: “Nunca me he tocado el rostro”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Andrea Guzmán confesó estar dispuesta a “abrir su relación” para salvar sus casi 20 años de matrimonio: “Lo haría”

Deportes

Emiliana Arango no pudo dar

Emiliana Arango no pudo dar la sorpresa y se despidió del US Open en primera ronda ante Iga Swiatek

Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

Diego Raimondi ya conoció la decisión del América de Cali sobre su futuro: esto pasará con el técnico de los rojos

Millonarios quiere a Leo Castro para rato: esta sería la duración del contrato que habría ofrecido el club para renovación

Selección Colombia de baloncesto hace historia en la Americup: está entre los ocho mejores de la competencia