Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

Latin Mafia hará su regreso a Colombia, presentando su álbum debut ' Todos los días todo el día' - crédito @latinmafia/Instagram

El calendario de conciertos en Colombia sigue haciendo incorporaciones de cara al segundo semestre de 2025, y una de las más recientes involucra a un nombre en franco ascenso entre los nuevos prospectos de la música latinoamericana.

Se trata del trío mexicano Latin Mafia, que anunció su regreso a Bogotá con su primera fecha en solitario en el país, como parte de su gira internacional Aún te odio y te extraño mucho Tour.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El grupo, formado por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, llega a Colombia el próximo 6 de noviembre, más de un año después de su paso por el Festival Estéreo Picnic en 2024, y luego de vender más de 160.000 entradas en Estados Unidos y México con su actual gira, incluyendo tres fechas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

La presentación en Bogotá figura como uno de los eventos musicales más relevantes del año, pues con este concierto promocionarán su primer larga duración Todos los días todo el día y se pondrá a prueba su nivel de convocatoria.

Latin Mafia se presentará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

El mismo fue reconocido como uno de los mejores trabajos de 2024 en medios internacionales como Rolling Stone, Billboard, NPR y FADER, elogiando particularmente la forma en que sus canciones se entrelazan en un verso continuo, creando una narrativa que fluye sin interrupciones. Su lanzamiento con una Listening Party realizada en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, congregó a 18.000 personas, dando una idea del nivel de impacto y convocatoria del trío.

Según dio a conocer la cuenta oficial de Breakfast Live, productora responsable del concierto, las entradas saldrán en preventa exclusiva para clientes Movistar del 29 al 31 de agosto de 2025, a partir de las 10:00 a. m., mientras que la venta con todas las formas de pago se habilitará a partir del mismo 31 de agosto. El concierto integra una gira que cubre América Latina y Europa, lo que muestra la expansión internacional del grupo.

Desde su formación en plena pandemia de covid-19, Latin Mafia viene mostrando un crecimiento sostenido, gracias a una mezcla de reguetón, trap, R&B y elementos de la música house que cada vez les va ganando más seguidores a nivel internacional.

Las entradas saldrán a la venta a partir del 29 de agosto en preventa, y el 31 de agosto para el público general - crédito cortesía Breakfast Live

Según datos del entorno del grupo, actualmente tienen más de 7,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, gracias a canciones como Patadas de Ahogado, Flores, Julietota, Se Fue la Luz y No Digas Nada, que se cuentan entre las favoritas de sus seguidores.

La presencia de Latin Mafia en festivales como Coachella, Estéreo Picnic, Lollapalooza y Camp Flog Gnaw, así como sus nominaciones y reconocimientos en los Latin Grammy y Premios Lo Nuestro, refuerzan su posición como una de las propuestas más novedosas de la música latina actual.

Otros conciertos en el Movistar Arena en noviembre

Latin Mafia se suma a Alejandra Fernández, Beéle, Billy Idol, Melendi y Morrissey como los destacados del Movistar Arena en noviembre - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Tratándose de uno de los escenarios de mayor actividad en el país, y uno de los meses que más concentra eventos y presentaciones musicales, no es casualidad que el recinto capitalino albergue buena parte de la actividad en el final de 2025.

Aunque la visita de Latin Mafia y otras figuras interacionales como Alejandro Fernández, Billy Idol, Morrissey o Melendi captan la atención del público, todo indica que el gran protagonista del mes será Beéle, con cinco fechas en el recinto y en pleno furor de su carrera.

A continuación, los conciertos confirmados para noviembre, luego del anuncio de Latin Mafia.

Alejandro Fernández (1 y 2 de noviembre)

Latin Mafia (6 de noviembre)

Vilma Palma e Vampiros (8 de noviembre)

Julio Victoria - Sinfonía Electrónica (9 de noviembre)

Beéle (14, 15, 16, 17 y 26 de noviembre)

Melendi (20 de noviembre)

Heredero (21 de noviembre)

Morrissey (22 de noviembre)

Billy Idol (25 de noviembre)