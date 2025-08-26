Colombia

Las mellizas del ‘Desafío Siglo XXI’ aparecieron en famosos videos musicales y pocos fans lo notaron

Las jóvenes no solo conquistaron el ‘reality’ con su belleza, sino que también dejaron huella en la música

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Valentina y Dani Zuluaga, mellizas
Valentina y Dani Zuluaga, mellizas de 26 años, no solo destacaron en el Desafío - crédito @danizuluaga_1/Instagram

Dani y Tina, las mellizas que se hicieron conocer en el Desafío Siglo XXI por su desempeño en las pruebas del programa y la convivencia con sus compañeros tienen una extensa carrera en el mundo del entretenimiento y pocos de sus seguidores lo sabían. Y es que su presencia en dos videoclips de reconocidos artistas colombianos pasó desapercibida para los fanáticos del programa.

Desde su llegada a La Ciudad de las Cajas, las hermanas captaron la atención del público por su desempeño en las competencias, además de su carisma y belleza, pues no solo llamaron la atención de sus compañeros, sino de los fieles seguidores del programa que las siguieron en sus redes sociales para conocer más de su vida.

Inicialmente, las jóvenes hicieron parte del equipo Beta, aunque su participación juntas en el reality llegó a su fin por la salida de Dani, mientras que Tina continúa compitiendo, ahora como parte de Alpha, donde tuvo conexión con sus compañeros de inmediato haciendo aún más llamativa su presencia en el programa.

Las mellizas protagonizaron videos musicales

Un aspecto poco conocido de su trayectoria es su aparición en dos populares videos musicales, por lo que Dani aprovechó su paso por el programa Día a Día, donde reveló este dato, además de compartir detalles sobre su experiencia en el reality. El primer videoclip en el que las jóvenes participaron es de la famosa canción Detente de Mike Bahía y Danny Ocean.

En el inicio del video, que tiene una duración de 3 minutos con 15 segundos, solo se observa a Tina con el cabello oscuro. Sin embargo, al final, las mellizas aparecen juntas, luciendo el mismo color de cabello y montadas en una moto, convirtiéndose en una de las escenas más llamativas del clip.

Las hermanas son reconocidas, además
Las hermanas son reconocidas, además de su desempeño deportivo, por sus apariciones como modelos - crédito YouTube

Otro de los videos musicales en el que se cuenta con su imagen es Intensos de Manuel Medrano junto a Duplat. A lo largo de la canción, cada una de las famosas tiene su propio momento junto a los artistas, y en una de las secuencias se les ve disfrutando sobre una almohada, mientras transmiten una imagen de complicidad y alegría.

Los videos en los que
Los videos en los que aparecen son bastante famosos en las plataformas digitales - crédito YouTube

Por ahora, Tina sigue avanzando en el Desafío Siglo XXI y Dani se ha convertido en su principal apoyo desde fuera del programa. En medio de la entrevista aseguró que siente satisfacción por los logros de su hermana y la manera en que está cumpliendo sus metas.

En el espacio que le dieron a Dani en el programa matutino, los entrevistadores aprovecharon para preguntarle sobre la relación entre Tina y Eleazar, otro de los participantes, teniendo en cuenta que los dos han tenido un notable acercamiento en las últimas semanas y los seguidores estiman que se han comportado bastante románticos.

Y es que los dos han compartido momentos de intimidad, llegando incluso a dormir juntos. Incluso, le expresaron abiertamente a algunos de sus compañeros que sí tienen sentimientos, reconociendo que encuentran en el otro cualidades que consideran bastante valiosas.

Ante esta situación, Dani, una de las más recientes eliminadas del reality, no dudó en expresar su duda respecto a la continuidad de esa relación fuera del programa. Pese a que agradece a Eleazar por el cuidado y la atención que brinda a su hermana, considera que la relación está destinada a “fracasar” una vez que termine el Desafío.

Su respuesta sorprendió a los seguidores del formato, teniendo en cuenta que Dani conoce más que nadie a su hermana, así que quedó claro que no hay ninguna posibilidad para que esa relación prospere más allá de La Ciudad de las Cajas.

