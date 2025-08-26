La Toxi Costeña reveló que los comentarios negativos que recibió en ‘La casa de los famosos’ fueron avivados por costeños: “Me engancharon de corroncha”

La Toxi Costeña afirmó que la mayoría de comentarios ofensivos y burlas surgieron de creadores de contenido de la costa Caribe, quienes la llamaron 'corroncha' y cuestionaron su éxito - crédito cortesía del Canal RCN

Las recientes declaraciones de La Toxi Costeña han reavivado el debate sobre la recepción que tuvo su participación en La casa de los famosos Colombia, donde la artista fue objeto de críticas por su actitud considerada grosera.

En una intervención para el pódcast de Omar Vásquez, la cantante abordó de manera directa el origen de los comentarios negativos que recibió durante el reality, señalando que estos provinieron principalmente de personas de su propia región.

Durante la conversación, La Toxi Costeña afirmó que los ataques más duros no vinieron de desconocidos, sino de creadores de contenido costeños.

Según sus palabras, “Los únicos que me engancharon a mí, corroncha, fueron los costeños. Quienes iniciaron la burla hacia mí fueron creadores de contenido costeños, que tienen diecisiete, dieciocho, diecinueve años tratando de hacer una de las cosas que yo he hecho en estos cinco años”.

De este modo, la artista atribuyó el inicio de las burlas y el uso del término “corroncha” a jóvenes de la costa Caribe colombiana, quienes, a su juicio, han intentado sin éxito alcanzar logros similares a los suyos en el mundo digital.

La cantante profundizó en su análisis al sugerir que la reacción de estos creadores de contenido responde a una sensación de frustración.

La cantante reveló que la ola de odio fue impulsada por creadores de contenido costeños - crédito @yeisitorres.04 / TikTok

“Y entiendo que les pique, que les rasque, que les moleste. Entonces, eh, pero entonces ya eso no es como una molestia conmigo, ya eso es una frustración de ellos, de ver, bueno, esta vieja sin ser cantante tiene un éxito. Esta vieja era una cajera, hace unos años, de las muchas de las creadoras de contenido más virales en redes. Bueno, la vieja ya estuvo en televisión. Uy, pero entiendo que eso les arda”, expresó, aludiendo a su propio recorrido desde empleos modestos hasta convertirse en una figura reconocida en redes sociales y televisión.

En su intervención, La Toxi Costeña también destacó que el fenómeno del hate que experimentó se concentra en la región Caribe. “Fueron los primeros que iniciaron, o sea, es que el hate mío es en la costa. A quien me trata de corroncha es otro costeño, que muy seguramente también es corroncho, porque ser corroncho tampoco es algo malo”, puntualizó, relativizando el uso del término y restándole connotaciones negativas.

La Toxi Costeña relató en el pódcast de Omar Vásquez que las críticas más fuertes contra su paso por La casa de los famosos Colombia provinieron de creadores de contenido de la región Caribe - crédito @elreydelasextensiones/Instagram

Yina Calderón y La Toxi Costeña encienden las redes con un adelanto de su nueva canción llena de indirectas

La Toxicosteña presentó un adelanto de la canción que lanzará en colaboración con Yina Calderón, empresaria de fajas y DJ, lo que ha generado expectativas por la letra, que varios interpretan como una indirecta hacia su excompañera Karina García.

El tema, grabado a inicios de agosto, aún no tiene fecha oficial de estreno, pero ya circulan fragmentos en redes sociales y es uno de los lanzamientos musicales más comentados en el ámbito digital colombiano.

A través de sus historias de Instagram, La Toxicosteña compartió partes de la letra del sencillo, centrada en su paso por el reality y con una mención que muchos seguidores consideraron dirigida a una rivalidad anterior. En su intervención, la artista incluyó la frase:

“Si me quisiera parecer a alguien, sería a alguien con talento; como Karol G, la propia Bichota, la más dura del movimiento”, lo que desató especulaciones y reacciones en redes sociales que consideran el comentario como una puya para Karina García, con quien sostuvo varios enfrentamientos en el programa del Canal RCN.

La Toxicosteña y Yina Calderón sorprenden con adelanto de su nueva canción - crédito @latoxicostena_17/IG

La barranquillera confirmó que, aunque el lanzamiento no tiene aún fecha establecida, el sencillo estará disponible pronto y el video oficial se filmará en República Dominicana. “Tenemos pendiente un viaje a República Dominicana; vamos a hacer el video de nuestra canción”, declaró. Ambas artistas documentaron en plataformas digitales diversas etapas del proceso creativo, mostrando ensayos, sesión de grabación junto a amigos y familiares, y momentos de interacción tras bambalinas.

La artista respondió a críticas sobre su aspecto físico, personalidad y vida familiar, recalcando que los ataques suelen provenir de perfiles que exhiben símbolos religiosos, pero que, según afirma, recurren a expresiones ofensivas hacia ella.

“Para ser tan persignados son muy macabros porque lo que me comentan a mí, no es de cristianos”, aseguró. Incluso compartió una imagen de una persona que la criticó para ilustrar el tipo de agresiones que recibe. “Yo no tengo la culpa de haber nacido morena, comunícate con Dios, que mis rasgos, que soy bajita, soy así y no voy a cambiar, vayan a que se los culeen. Ay que es una ordinaria, sí, pobre, sí, maluca, sí, soy todo eso, ya”, manifestó.