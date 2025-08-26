Colombia

Jessi Uribe contó detalles del final de su relación con Sandra Barrios y la inesperada llamada a Paola Jara: “No soy capaz de seguir aquí”

El cantante contó que le compuso una canción a su expareja antes de tomar la decisión de dejarle claro que la decisión ya estaba tomada, todo gracias a un sueño

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Además, contó que llamó a Paola Jara para confesarle que estaba enamorado de ella - crédito @pyepodcastt/IG

Jessi Uribe saltó a la fama en 2017, cuando una presentación en el reality musical A otro nivel, de Caracol Televisión, le abrió las puertas al mundo del entretenimiento, con una voz poderosa y el talento para interpretar temas de despecho, siguiendo los pasos de figuras como Darío Gómez y Pipe Bueno, entre otros.

En ese momento, el artista sostenía un romance con Sandra Barrios, con quien había tenido cuatro hijos, pero los múltiples compromisos del artista bumangués, sumado a las presentaciones y las ausencias en casa, la relación poco a poco se fue enfriando.

Sin embargo, un video en el que aparece junto a Paola Jara, encendió los rumores de una aparente infidelidad, pero el romance entre los artistas no fue confirmado hasta 2019 cuando se conoció de la separación del artista con Barrios.

Jessi Uribe tuvo cuatro hijos
Jessi Uribe tuvo cuatro hijos con Sandra Barrios, de quien se separó formalmente en 2019 tras rumores de infidelidad con Paola Jara - crédito @jessiuribe3/IG

De acuerdo con los artistas, el tema ya se había clausurado, pues empezaron un noviazgo, convivieron juntos durante la pandemia, emocionaron a sus seguidores con su matrimonio por todo lo alto y en 2025 dieron una de las noticias más esperadas: la llegada de su primogénito en la relación.

Pero Uribe recientemente estuvo como invitado en el pódcast Primero que todo y antes que nada de Ana Borda, donde abordó diferentes temas de su vida personal como profesional y contó detalles de lo que ocurrió cuando la relación con la madre de sus otros cuatro hijos.

Según dijo, todo inició con un sueño que tuvo durante muchos años antes de llegar a la fama.

“Yo siempre soñé con comprar una casa y cuando me entregaron las llaves de esa casa y cuando me las dieron fue como si me hubieran dado un pedazo de papel. Cuando las cogí se las entregué a la persona con la que estaba, ellas las cogió y me dijo ‘usted ya no está aquí, váyase a donde lo están esperando’”, contó Jessi que fueron las palabras que le dijo Sandra.

Jessi Uribe y Paola Jara
Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron que están esperando a su primer bebé - crédito @jessiuribe3/IG

Al darse cuenta de la situación, no tuvo más camino que agachar la cabeza, entrarse a su vivienda y tomó la decisión de llamar a Paola Jara para confesarle lo enamorado que estaba de ella. “Yo agaché la cabeza y me metí a la casa, llamé a una mujer y ‘le dije, no soy capaz de sacarte de mi cabeza’, la verdad prefiero irme porque no quiero hacerle daño y sin tener nada con ella, hablando de Paola, yo le decía ‘no soy capaz de seguir aquí’”, contó que le decía la artista.

Además, señaló que en repetidas ocasiones Jara ya le había dicho que recuperara su hogar, que asistiera a terapia con su expareja, pero a pesar de todos los esfuerzos no encontró solución: “(Yo le decía)… Ya fui a psicólogo, fui a esto, no fui capaz y escribí esta canción que dice de ahí: en tan solo un segundo me di cuenta de que ya no está”, que para Jessi eran las palabras que Sandra Barrios tenía guardadas en el fondo de su corazón.

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe compartirán escenario en concierto gratuito para sus seguidores - crédito @paolajarapj/Instagram

Finalmente, Sandra Barrios decidió rehacer su vida junto a otro hombre, sin dejar de lado las responsabilidades que tiene con los hijos que tuvo con el cantante, que sufrió durante años las críticas por haber preferido a otra mujer antes que a la madre de sus hijos.

Entre los comentarios que reposan en la publicación están: "Que bello la honestidad no critiquemos cuando él abre su corazón😍“; ”Las personas criticamos la infidelidad, pero es mejor la honestidad y el ser honestos también es criticado"; “Uno nunca sabe la manera en la que se nos presentará el amor de nuevo, dejemos de lado las críticas”, entre otros.

