Estas son las fechas clave para el proceso de matrículas 2026 en colegios públicos de Bogotá: tome nota

La Secretaría de Educación de Bogotá abre matrículas escolares 2026 para todos los niveles educativos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá inició el proceso de matrículas escolares para 2026, con el objetivo de asegurar que ningún niño, niña o joven quede fuera del sistema educativo público, según información divulgada por la entidad.

De acuerdo con la entidad distrital, la convocatoria incluye grados de primera infancia, educación básica y media, además de opciones para jóvenes, adultos y modelos educativos flexibles.

Fases y fechas del proceso de matrícula

El proceso contempla varias etapas, cada una con fechas específicas para estudiantes nuevos y antiguos. Para quienes deseen solicitar un cupo nuevo en colegios oficiales, las inscripciones se realizan a través de la página web www.educacionbogota.edu.co, mediante el formulario dispuesto por la secretaría.

La asignación de cupos escolares se basa en criterios socioeconómicos y de ubicación, no en el orden de solicitud - crédito @subred_centrooriente / IG

Estudiantes nuevos:

Hasta el 14 de septiembre de 2025: solicitud de cupo escolar dirigida a grupos priorizados.

Desde el 30 de septiembre de 2025: notificación de cupos asignados a través del correo electrónico y número de celular registrados.

Los grupos priorizados son: Estudiantes con discapacidad y trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento. Estudiantes que ingresan a los grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición). Estudiantes pertenecientes a grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom). Estudiantes víctimas del conflicto armado interno. Estudiantes que tengan hermanos(as) ya vinculados(as) al establecimiento educativo. Estudiantes en gestación o lactancia. Estudiantes que, de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (jóvenes entre los 14 a los 18 años). En estos casos, se seguirán los lineamientos establecidos en las diferentes normas para atender esta población. Estudiantes con altos niveles de pobreza de acuerdo con el Sisbén (A y B).

Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025: apertura de matrículas para la población general, con notificación inmediata y formalización en línea en los cinco días hábiles siguientes.

La matrícula es gratuita, virtual y sin intermediarios, abarcando desde prejardín hasta modelos flexibles para jóvenes y adultos - crédito Secretaria de Educación del Distrito

Estudiantes antiguos:

Del 1 al 15 de septiembre de 2025: solicitudes de traslado entre colegios distritales.

Del 22 de septiembre al 12 de diciembre de 2025: formalización de matrícula para estudiantes de primera infancia que continúan en el mismo colegio oficial.

Del 4 de octubre al 12 de diciembre de 2025: formalización obligatoria para estudiantes que permanecen en su institución.

Del 2 al 12 de diciembre de 2025: formalización para traslados entre colegios oficiales.

Oportunidades adicionales

Desde el 5 de enero de 2026: solicitudes de cupo y traslado en las Direcciones Locales de Educación.

Desde el 14 de enero de 2026: solicitudes en los colegios distritales.

Procedimiento virtual y requisitos de inscripción

Padres y acudientes pueden realizar la solicitud de cupo de manera virtual, gratuita y sin intermediarios. El proceso aplica para grados de prejardín, jardín y transición (niñas y niños de 3 a 5 años), de 1º a 11º, ciclos para jóvenes y adultos, y modelos flexibles como secundaria acelerada.

Para diligenciar el formulario se recomienda tener los siguientes documentos:

Documento de identidad del acudiente y del estudiante.

Recibo de servicio público del lugar de residencia.

Número de celular y correo electrónico válidos y activos.

Padres y acudientes deben presentar documentos de identidad, recibo de servicios y datos de contacto válidos - crédito Colprensa

En casos especiales, se deben adjuntar soportes adicionales, como certificaciones médicas si el estudiante presenta alguna discapacidad o diagnóstico de aprendizaje, o copia del documento de identidad de hermanos que ya estudian en un colegio oficial.

Criterios de asignación de cupos escolares

La asignación de cupos responde a un puntaje calculado a partir de variables socioeconómicas y de ubicación del estudiante, que establece un índice de priorización. El sistema no utiliza el orden de solicitud como criterio para asignar los cupos. La comunicación de los resultados para poblaciones priorizadas se inicia a partir del 30 de septiembre de 2025; para las postulaciones generales, la asignación es inmediata al colegio seleccionado.