En medio de operativo de control en Cali, motociclista prendió fuego a su vehículo

Motociclista incendia su propia moto tras ser requerido por autoridades de movilidad en Cali - crédito Captura de video

Varias personas que transitaban por la avenida de Los Cerros, en Cali, durante la mañana del martes 26 de agosto se encontraron con un escenario inusual y caótico: un hombre decidió prender fuego a su propia motocicleta luego de ser interceptado por agentes de la Secretaría de Movilidad.

El sorpresivo acto provocó una fuerte congestión vehicular y llamadas de alerta entre quienes presenciaron el incidente.

De acuerdo con las versiones difundidas hasta ahora, el motociclista reaccionó con violencia ante la intervención de las autoridades.

Ante la presencia de los agentes, optó por incendiar su vehículo, un hecho que rápidamente captó la atención de conductores y peatones. La escena se tornó aún más tensa cuando los oficiales intentaron contener la situación mientras el tránsito se paralizaba en ambos sentidos de la vía.

Un motociclista decidió prender fuego a su #Moto para impedir que se la inmovilizaran - crédito @caliinforma/X

Las causas iniciales del procedimiento desarrollado por la Secretaría de Movilidad no han sido detalladas, y se desconoce qué motivó la reacción extrema del conductor ni si este enfrentará cargos adicionales por daños o afectación al orden público.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Secretaría de Movilidad ni otras autoridades locales han entregado información oficial con respecto a las sanciones o consecuencias legales derivadas del acto.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Un motoladrón cree que está quemando el pecado mínimo veneco en moto hurtada y mejor la quema una persona que haya comprado su moto con el sudor de su frente no hace esto es el reflejo de la mano de motos ilegales que ruedan en Cali sigan defendiendo a mucho bandido”; “Igual tiene que seguir pagando lo que venía pagando mientras siga matriculada, pero ya no va a andar en ella”; “Y yo me pregunto donde está la fuerza publica solo se ven guardas por todo Cali y policías si, pero para cuidar a los guardas por eso es que el delincuente hace de las suyas porque sabe que no hay quien los detenga, mientras Eder y su secretario se llenan de plata cali insegura”: fueron algunos de los mensajes.

La rápida acción de ciudadanos en Cali evitó consecuencias fatales durante el último episodio de violencia vial en el mes de agosto de 2024, cuando un conductor, en evidente estado de embriaguez, arrastró a un agente de tránsito por cinco cuadras tras desobedecer una señal de pare.

La Secretaría de Movilidad de Cali informó sobre este grave incidente, el cual evidenció los crecientes niveles de agresión contra funcionarios encargados de la regulación del tráfico en 2025.

El hecho tuvo lugar en la Avenida Roosevelt, donde, tras cometer un giro prohibido e ignorar la detención solicitada por los agentes, el conductor implicado intentó darse a la fuga y terminó por atropellar a dos uniformados en su escape.

Soraya Sinisterra, Gestora Operativa de la Secretaría de Movilidad, relató: “El conductor se abstiene de bajarse y en el intento por huir, arrolla a uno de nuestros agentes de tránsito sin detener su vehículo. Lo arrastra en el capó del vehículo, cinco cuadras más adelante, hasta la carrera 48. Gracias al apoyo de la ciudadanía que hace el llamado al conductor para evitar que este avance más, es cuando se detiene el vehículo”.

Conductor borracho se llevó colgando a agente de tránsito en Cali - crédito @maxinoticias/X

Las autoridades municipales precisaron que, al momento de los hechos, el responsable tenía la licencia de conducción suspendida debido a una sanción anterior por conducir en el estado más alto de alcoholemia. Además, se encontraba nuevamente bajo los efectos del alcohol, lo que agravó la situación.

La captura del sujeto y su entrega a las autoridades se confirmó tras la intervención de los vecinos y transeúntes del sector.

La Secretaría de Movilidad señaló que se interpondrán las denuncias correspondientes y destacó el apoyo ciudadano en la detención del infractor, lo que colaboró para evitar lesiones más graves a los agentes.