El Sena anunció la Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2025 con más de 51.000 cupos gratuitos: así puede inscribirse

Miles de colombianos podrán acceder a programas académicos gratuitos, con beneficios como certificación, prácticas en empresas y subsidios, en una oferta que busca responder a la demanda laboral actual

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Las inscripciones estarán abiertas del
Las inscripciones estarán abiertas del 26 al 28 de agosto para quienes busquen formación certificada y orientada al mercado laboral colombiano

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió inscripciones para su Cuarta Oferta de Formación Presencial y a Distancia 2025, ofreciendo más de 51.000 cupos gratuitos en 318 programas académicos, diseñados para responder a la alta demanda laboral en Colombia y permitir el crecimiento profesional de los ciudadanos.

Las inscripciones, que comenzaron este 26 de agosto y permanecerán abiertas hasta el 28 de agosto, están destinadas a miles de personas interesadas en buscar una formación certificada, práctica y orientada a fortalecer habilidades técnicas y tecnológicas.

Oferta académica amplia y pertinente

Para esta convocatoria el Sena ofertará cinco niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica, lo que garantiza alternativas para perfiles y trayectorias educativas múltiples. Entre los programas destacados de la convocatoria figuran Gestión del Talento Humano, Electricidad Industrial, Entrenamiento Deportivo, Guianza Turística y Prevención y Control Ambiental, entre otros, todos alineados con las tendencias actuales del mercado laboral nacional e internacional.

La convocatoria incluye cinco niveles
La convocatoria incluye cinco niveles de formación: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica, con programas alineados a la demanda laboral - crédito Sena

La entidad pone a disposición ambientes de aprendizaje modernos, equipados con tecnología, además de instructores con formación especializada y énfasis en la experiencia práctica. La formación en el Sena se caracteriza porque “la certificación es gratuita; no necesitas intermediarios y debes inscribirte únicamente a través de nuestro aplicativo oficial betowa.sena.edu.co. Hasta el 28 de agosto es tu oportunidad de pertenecer a la familia Sena con la Cuarta Oferta de Formación Presencial”, indicó Ana Lucila Acosta, experta de la Dirección de Formación Profesional.

Beneficios para los aprendices

Estudiar en el Sena otorga una variedad de beneficios, tales como:

  1. Certificación gratuita para todos los programas aprobados.
  2. Acceso a programas de bienestar, empleabilidad y posibilidad de vinculación a empresas mediante el contrato de aprendizaje, modalidad que permite adquirir experiencia real y recibir un apoyo económico mensual junto con afiliación a salud.
  3. Apoyo socioeconómico del 50% del salario mínimo legal vigente durante la etapa lectiva para cubrir gastos de transporte, alimentación o herramientas tecnológicas.
  4. En la etapa productiva, el aprendiz recibe el 100% del salario mínimo mensual vigente.
  5. Homologación de estudios con universidades aliadas, permitiendo a los tecnólogos del Sena finalizar su carrera profesional en menor tiempo.
El Sena ofrece certificación gratuita,
El Sena ofrece certificación gratuita, acceso a bienestar, empleabilidad y contratos de aprendizaje con apoyo económico y afiliación a salud - crédito Sena

El apoyo de sostenimiento está dirigido a aprendices matriculados en programas presenciales, virtuales o a distancia, pertenecientes a estrato 1 o 2, sin vínculo laboral, contrato de aprendizaje o patrocinio, y que no hayan sido previamente beneficiarios de otro apoyo del Sena.

Programas y modalidades disponibles

La Cuarta Convocatoria del Sena para 2025 abarcará más de 300 programas en los niveles auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica. Entre las opciones de formación se encuentran áreas como:

  • Auxiliar: Alistamiento de cargas, Cocina, Fabricación metalmecánica, Procesos textiles, Servicios de bartender.
  • Operario: Construcción de estructuras en concreto, Cuidado estético de manos y pies, Procesos de panadería.
  • Técnico: Agroindustria alimentaria, Asistencia administrativa, Atención integral a la primera infancia, Carpintería, Cocina, Control de la seguridad digital, Mantenimiento de motocicletas y motocarros, Peluquería, Programación de aplicaciones para dispositivos móviles, Recreación, Salud oral, Soldadura de productos metálicos, Venta de productos en línea, entre otros.
  • Tecnólogo: Análisis y desarrollo de software, Automatización industrial, Construcción de infraestructura vial, Electricidad industrial, Gestión del talento humano, Guianza turística, Mantenimiento electromecánico industrial, Producción de multimedia, Radiología e imágenes diagnósticas, Regencia de farmacia, entre muchos más.

Adicionalmente, el SENA integra carreras a nivel de profundización técnica, así como programas con modalidad mixta: en la opción a distancia, un 30% del plan de estudios se cursa en el centro de formación y el 70% desde el entorno virtual.

Los aprendices pueden recibir apoyo
Los aprendices pueden recibir apoyo socioeconómico y homologar estudios con universidades aliadas para finalizar su carrera profesional en menor tiempo - crédito Johan Largo/Infobae

Cronograma de la convocatoria

El cronograma establecido para la Cuarta Convocatoria es el siguiente:

  • Inicio de inscripciones: 26 de agosto
  • Cierre de inscripciones: 28 de agosto
  • Cierre de inscripciones para carreras de baja demanda: 29 de agosto al 1 de septiembre
  • Pruebas Fase I: 4 y 5 de septiembre
  • Reprogramación pruebas Fase I: 8 y 9 de septiembre
  • Pruebas Fase II: 15 al 17 de septiembre
  • Consulta de resultados de prueba Fase II: 22 de septiembre
  • Matrículas: 22 de septiembre al 3 de octubre
  • Inicio de clases: 9 de octubre de 2025

Proceso de inscripción

Para formar parte de alguno de los programas, los aspirantes deben ingresar a betowa.sena.edu.co, seleccionar ‘Presencial y a Distancia’, elegir el programa de interés y dar clic en ‘Inscribirse’. Aquellas personas ya registradas en Sofia Plus pueden utilizar sus datos actuales para inscribirse. En caso contrario, es necesario registrarse siguiendo los pasos del portal.

Finalmente, las personas que requieran orientación pueden comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601 7366060) o desde el resto del país al 018000-910270.

