Carolina Sabino se quebró en ‘Masterchef Celebrity’ tras contundente crítica de Belén Alonso: “Ya lloré un montón”

La chef Belén Alonso causó un momento tenso en reciente episodio de Masterchef Celebrity al dirigir un comentario crítico a la actriz Carolina Sabino, que no ocultó su pesar y rompió en llanto tras la evaluación.

La participante reconoció las dificultades que ha enfrentado en la competencia en medio de las lágrimas.

Durante el reto de salvación, los concursantes debían preparar dos salsas y un acompañamiento. Carolina Sabino presentó su plato al jurado, en presencia de los chefs Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, además de la actriz Carolina Acevedo, quien fue invitada especial.

La preparación de Sabino se denominó “Tiki Tiki Ti” e incluyó sopaipilla de ahuyama, crema agria y una reducción de panela con ají y limón. La crítica de Belén Alonso destacó el sabor de la salsa, aunque subrayó su falta de acidez.

“Esta salsa está buena, pero la siento un poco plana. Esto es, lo único que perciben mis papilas gustativas es azúcar, le falta mucha acidez; siento que es como un jarabe para la tos, perdón”, afirmó la chef.

La reacción de Carolina Sabino fue inmediata, aceptando la crítica ante sus compañeros de competencia.

Por su parte, Jorge Rausch expresó una opinión diferente y resaltó la calidad de la salsa, mientras que Nicolás de Zubiría coincidió con la apreciación de falta de acidez.

El ambiente se tornó emocional cuando las lágrimas de Sabino evidenciaron la presión y los altibajos en su desempeño reciente.

A lo largo del episodio, la actriz reconoció: “Es que estoy en modo Caro crisis... Ya lloré un montón, gracias”, mientras que la locutora Valentina Taguado comentó que Sabino ha llorado todos los días durante el último ciclo. El jurado y su compañera Carolina Acevedo intentaron consolarla con palabras y un abrazo.

Mientras algunos participantes como Alejandra y Raúl avanzaron una semana más en el programa, otros enfrentan riesgo de eliminación.

“No estoy en mi 100% lleva diciéndolo 4 capítulos seguidos😂”, “¿Hasta cuándo llora esa mujer?”, “No sé quién fue más fastidiosa en esta temporada”, “Carolina, ¿esta vez es culpa de quién? “, “La showsera de Sabino está sobrevalorada, y ahora si la están aterrizando”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Seis participantes en riesgo de eliminación tras reto de salvación en ‘MasterChef Celebrity’

MasterChef Celebrity definió un nuevo grupo de aspirantes en riesgo luego del último reto de salvación, donde Alejandra Ávila y Raúl Ocampo aseguraron su continuidad. Seis concursantes permanecen con el delantal negro y podrían convertirse en el octavo eliminado de la temporada.

Los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso evaluaron platos donde la consigna fue preparar dos salsas y un acompañamiento para untar, una dinámica poco habitual, ya que normalmente solo un participante queda a salvo.

Alejandra Ávila presentó “Ensalsa...dos”, un pastel de pollo con ricota y parmesano acompañado de salsa BBQ de bocadillo con tequila, y una mayonesa con pepinillos, miel y mostaza. El plato de Raúl Ocampo, bautizado “Perreito MC de MasterChef”, incluyó una salsa picante con pimentón y chiles, junto a otra de tamarindo con vinagre de arroz y aceite de sésamo.

Ambos participantes recibieron comentarios positivos, destacando la conexión de Belén Alonso con la propuesta de Ocampo y la destreza de Ávila para manejar los tiempos. La decisión del jurado permitió que Ávila y Ocampo subieran al balcón y quedaran exentos de la eliminación.

“Yo amo como se viste Aleja 😍 es la persona más elegante y hermosa de la competencia, ella va a ganar”, “Me alegro por Raúl , eres muy sencillo , ademas aceptas de buena forma las críticas de los chefs”, “Mientras que Aleja siempre esté a salvo yo estaré tranquila”, “La actitud de Carolina es muy jarta”, “Mi ganadora desde el día número 1, vamos aleja!! Perfección pura💓💓”, “Alejandra es muy juiciosa hace unos buenos platos y no critica a nadie”, son varios comentarios de los televidentes.

En consecuencia, los seis participantes que deberán enfrentar el próximo reto de eliminación son Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi, Patty Grisales y Valeria Aguilar. Uno de ellos abandonará la competencia en la octava eliminación de esta edición uniéndose a Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Yepes y Jorge Herrera.