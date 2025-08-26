Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

El conflicto entre los exconcursantes se intensificó tras la denuncia pública de violencia y los recientes comentarios sobre la falta de apoyo que, según la deportista, habría mostrado su expareja tras el embarazo - crédito @anamar.rpo y @renzomenesess/Instagram

La exparticipante de El Desafío, Anamar, arremetió públicamente contra su expareja Renzo, también exconcursante del reality, al calificarlo como un “mal padre” y asegurar que la relación entre ambos terminó marcada por conflictos personales y denuncias.

El enfrentamiento se intensificó a través de redes sociales, donde Anamar compartió detalles de su experiencia junto a Renzo tras el nacimiento de su hijo.

Ambos, Anamar y Renzo, iniciaron un romance durante su participación en el concurso de Caracol Televisión, prolongando su vínculo por varios meses fuera del programa. El interés del público y las especulaciones sobre su ruptura crecieron hasta que la atleta reveló que fue víctima de violencia física y verbal.

“Decidí hacerlo público por si algo llegaba a sucederme,” señaló Anamar, quien informó que la situación fue notificada a las autoridades pertinentes.

A la par del conflicto, Anamar confirmó su embarazo y, aunque Renzo solicitó una prueba de ADN para confirmar la paternidad, la deportista remarcó que no le interesaba que él ejerciera algún tipo de responsabilidad. El nacimiento de Ethan, hijo de ambos, fue anunciado por Anamar en sus plataformas, donde expuso que el bebé requirió cuidados intensivos inmediatos. “Tuve que seguir el proceso de canguereo, porque presentó algunos problemas de salud”, apuntó en una de sus intervenciones en línea.

La polémica escaló cuando Anamar aseguró que fue ella quien gestionó el reencuentro entre Renzo y su hijo. “Hasta le di para los pasajes para que viniera a ayudarme con el bebé,” señaló.

La exparticipante de reality aseguró que Renzo no ha sido un "buen padre" con el hijo que tienen en común - crédito @anamar.rpo/ Instagram

En una publicación, la exparticipante agregó: “¿El mejor papá del mundo? Jajaja en verdad soy una estúpida al querer darle un ‘papá’ a Ethan, mientras él está en Santa Marta, con el bebé recién nacido, yo estoy pasando todo el trabajo sola. Las noches sola, el día sola. Todos los gastos sola. ¿Y para irse a Santa Marta sí tiene plata? ¿Para estar en la playa sí tiene tiempo? ¿Y para el bebé?”.

La exparticipante de reality además añadió en su mensaje que Renzo al parecer solo fue de visita a tomarse fotos con el menor para aparentar una buena paternidad en redes sociales.

“Solo vino a Medellín a tomarse fotos con Ethan, a publicarlas para limpiar su nombre, y quedar bien. Porque de resto no ha hecho nada por Ethan. Soy yo la que cangurea todo el tiempo, soy yo la que pago todo, Hasta le di para los pasajes para que viniera a ayudarme con el bebé, que viniera a ayudarme con el bebé porque yo se lo pedí, quiero dejar en claro, que sigue siendo la misma porquería y mal hombre”.

Hasta el momento, no hay una respuesta oficial de Renzo a los señalamientos. Sin embargo, se espera que el modelo parezca en redes sociales, y responda tal como lo ha hecho en el pasado.

Anamar denunció maltrato por parte de Renzo Meneses y así reaccionaron las mujeres del 'Desafío XX' - crédito @renzomenesess y @anamar.rpo/IG

Anamar compartió en redes sociales cómo fue el nacimiento de su hijo Ethan

La exparticipante del Desafío compartió un video en sus redes sociales donde documentó el momento exacto del nacimiento de su hijo Ethan a finales de julio.

La auxiliar de vuelo antioqueña relató que todo ocurrió de manera imprevista, ya que acudió a una cita de control médico y terminó ingresando a la sala de partos para una cesárea de emergencia. “Mi bebé llegó inesperado, antes de tiempo, sin casi nada listo, no tenía ni pañalera empacada, pero así fue el plan de Dios, venía a una cita de control con mi doctor y terminamos en cesárea de urgencia”, publicó.

El nacimiento se registró el 24 de julio a las 17:53, siendo una experiencia documentada por la propia Anamar y compartida con sus más de 440 mil seguidores en Instagram. En las imágenes puede verse cómo la creadora de contenido graba parte de su proceso, incluso el instante en el que recibe a su primer hijo, quien permanece en incubadora por haber nacido antes de tiempo.

Anamar, exparticipante del 'Desafío', dividió opiniones en redes sociales al subir en su Instagram imágenes de su parto - crédito @anamar.rpo/Instagram

La también exconcursante detalló sus emociones durante la intervención quirúrgica. “Muy feliz por la llegada más especial de mi vida, de mi mejor amiguito por siempre, de mi príncipe, de mi hombrecito que amo. Un parto cargado de muchas emociones, pero siempre estuve tranquila. Sabía que estaba en las mejores manos y la compañía de mi hermana mayor”. En su mensaje, enfatizó la sorpresa de no tener preparada la pañalera y la tranquilidad que sintió al atravesar el procedimiento de emergencia.

Pese a la prematuridad, la joven aseguró que su hijo nació sano y expresó su esperanza en la fortaleza de su bebé. “Vienes a este mundo a brillar y yo me voy a encargar de eso”. Señaló su confianza en Dios para superar cada reto en esta nueva etapa familiar.

Después de la publicación del nacimiento, Anamar grabó otro video sobre su experiencia días después de dar a luz, reafirmando su compromiso con sus seguidores y mostrando que su labor en redes ahora tendrá un giro centrado en la maternidad. “Ser mamá me transformó, estoy agradecida porque esta etapa sacó y resaltó la versión más poderosa de mí”.

Anamar confirmó que nació el pequeño Ethan - crédito @anamar.pro/IG

Hasta el momento, no hay declaraciones públicas del padre de Ethan, Renzo, quien desde el fin de la relación con Anamar, prefirió no pronunciarse y mantener distancia a raíz de una demanda por violencia intrafamiliar.