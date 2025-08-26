A la cárcel dos extranjeros señalados de abusar sexualmente de una mujer en reconocido sector turístico de Antioquia

Enviaron a prisión a dos hombres que abusaron de una mujer que estaba de vacaciones en Guatapé - crédito Diego Pineda/Colprensa

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado, dos ciudadanos venezolanos señalados de responsables de un grave ataque violento y sexual en zona rural de Guatapé (Antioquia).

Según lo informado por el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, el incidente ocurrió el domingo 1 de junio en una cabaña de alquiler donde una pareja disfrutaba de su estadía.

Los procesados irrumpieron violentamente en el lugar, los retuvieron bajo amenaza de armas blancas y de fuego y les robaron pertenencias valoradas en más de 24 millones de pesos.

Tras el robo, la mujer de 26 años fue amarrada, amordazada y agredida sexualmente en varias ocasiones, mientras su pareja era obligada a presenciar el acto.

El juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado - crédito Fiscalía

Sobre la gravedad del suceso, el coronel Rico puntualizó: “Una pareja que se encontraba disfrutando de los espacios turísticos de este municipio, donde su pareja sentimental fue sometido con armas de fuego y la mujer fue violada en varias ocasiones donde esta persona presenció el hecho atroz. Es de resaltar también que la mujer fue lesionada con arma blanca”.

La investigación determinó que la víctima resultó herida en diferentes partes del cuerpo con arma blanca durante el ataque. Posteriormente, Maldonado Quiñónez y Romero Maldonado fueron capturados por servidores del CTI con apoyo del Ejército Nacional.

Durante las audiencias, los procesados no se allanaron a los cargos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, imputados por la Fiscalía Seccional Antioquia.

Los ciudadanos venezolanos irrumpieron en una cabaña donde se quedaba la víctima y su pareja. Allí, los sujetos hurtaron dinero y agredieron a la mujer de 26 años - crédito Alcaldía Municipal de Guatapé

El caso generó impacto en la comunidad de Antioquia, por la crueldad de los hechos y porque los acusados, al momento de ser notificados, remitidos nuevamente a la justicia por graves delitos después de haber estado previamente detenidos. La medida de aseguramiento en centro carcelario busca garantizar el curso del proceso y la protección de las víctimas.