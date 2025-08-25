Colombia

Tendencia de anulación de elecciones podría seguir, en la mira tres concejales de Bogotá

Mikhail Krasnov y Jaime Andrés Beltrán han sido afectados por decisiones tomadas durante agosto

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El fallo sobre el futuro
El fallo sobre el futuro de los concejales sería emitido en las próximas semanas - crédito Colprensa/ConcejodeBogotá

Durante 2025 en Colombia se ha registrado la anulación y destitución de varios alcaldes, concejales y trabajadores en otros cargos de elección ciudadana.

Por ejemplo, en la tercera semana de agosto el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que fue declarado culpable de haber incurrido en doble militancia antes de las votaciones que ganó en 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De la misma forma, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó en primera instancia durante 14 años al ruso Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja.

En el fallo se explicó que la decisión fue tomada por las irregularidades que se registraron durante la inscripción de Krasnov, que se habría posesionado al mismo tiempo que cumplía una inhabilidad por un contrato con la Uptc de prestación de servicios del municipio, un año antes de las elecciones.

Los alcaldes de Tunja y
Los alcaldes de Tunja y Bucaramanga deberán dejar sus cargos en los próximos días - crédito Colprensa

Concejales de Bogotá en riesgo

Las noticias recientes han hecho que se recuerde que el presidente del Concejo de Bogotá, Samir José Abisambra, junto a otros tres concejales de la capital colombiana, enfrentan un posible proceso de anulación de su curul, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que cuestiona sus nombramientos.

La demanda, presentada ante la justicia contenciosa administrativa, pone en duda la legalidad de la posesión de los cabildantes por presuntas inhabilidades; además de Abisambra, también está en riesgo el puesto de María Victoria Vargas y Armando Gutiérrez, que podrían perder su escaño si prospera la acción jurídica que busca invalidar el acto de posesión efectuado en enero de 2024 y del que el fallo saldría entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.

Cabe recordar que el motivo de la demanda es por una presunta participación en votaciones en las que tenían intereses cruzados, es decir, doble militancia.

El fallo sobre el futuro
El fallo sobre el futuro de los concejales saldría en los próximos días - crédito prensa Diana Diago

La demanda señala supuestas inhabilidades originadas en las actividades contractuales que cada uno habría desarrollado en el último año previo a su elección, presuntamente en entidades públicas distritales.

La acción judicial plantea que existiría incompatibilidad entre la función legislativa y los contratos suscritos por los concejales o sus familiares en instituciones de Bogotá. Este argumento se fundamenta en la normatividad colombiana sobre inhabilidades para el ejercicio de cargos de elección popular.

De la misma forma, el proceso contempla diligencias de pruebas documentales, revisión de antecedentes contractuales y posibles audiencias. El proceso tiene un plazo legal para que los concejales presenten sus argumentos de defensa y aporten documentación que acredite la legalidad de su posesión.

Desde que asumió la presidencia
Desde que asumió la presidencia del Concejo, el cabildante liberal, Samir Abisambra, se propuso modificar el reglamento de la Corporación, para que no se repitieran situaciones como la del POT. (Twitter Samir Abisambra)

Los concejales señalados han manifestado a medios locales que responderán en derecho y que confían en que el tribunal fallará respetando el principio de legalidad.

Qué significa la perdida de investidura en Colombia

En Colombia, la “pérdida de investidura” es un procedimiento jurídico y político mediante el cual un congresista o representante popular pierde oficialmente su curul como consecuencia de una conducta sancionable.

Está contemplado en el artículo 183 de la Constitución y desarrollado en la Ley 1881 de 2018, estableciendo causales como mal manejo de dineros públicos, tráfico de influencias, violaciones a inhabilidades o incompatibilidades, inasistencia reiterada a plenarias o no posesionarse dentro de los ocho días tras el llamado al cargo.

Esta sanción no solo implica la destitución inmediata, sino también la inhabilidad de por vida para ejercer cargos de elección popular, y exige que se demuestre dolo o culpa en la conducta sancionada.

Temas Relacionados

Concejo de BogotáConcejalesAnulaciónConsejo de EstadoJaime Andrés BeltránMikhail KrasnovColombia-Noticias

Más Noticias

Wilson Ruiz aplaudió decisión de Álvaro Uribe de renunciar a prescripción: “No es debilidad, es valentía y confianza en las instituciones”

El gesto del exmandatario, que recibió el respaldo del exministro de Justicia durante la administración de Iván Duque Márquez, abrió un debate sobre la transparencia institucional y la responsabilidad de los líderes frente a procesos judiciales de alto perfil, como sucede en este caso

Wilson Ruiz aplaudió decisión de

Vicky Dávila cuestionó la relación de Petro con Maduro: “Ya esta defensa no es normal”

La precandidata señaló que EE. UU. irá detrás de los cabecillas del cartel de los Soles y de sus cómplices en la región

Vicky Dávila cuestionó la relación

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Un civil resultó herido durante el intercambio de disparos. La Policía se pronunció, catalogando el hecho como un “atentado criminal”

Presunto miembro de la disidencia

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

En medio de un operativo, fueron detenidos dos sospechosos en una finca rural, donde se incautaron drogas, munición y equipos de comunicación

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe

Gobierno Petro aclaró qué pasará con el bono de $230.000 para adultos mayores si se cae la Reforma Pensional

La estrategia oficial prioriza la inclusión productiva y el fortalecimiento de cooperativas, con énfasis en mujeres y jóvenes, para transformar la asistencia social en oportunidades a largo plazo

Gobierno Petro aclaró qué pasará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presunto miembro de la disidencia

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Karol G dará ocho shows

Karol G dará ocho shows exclusivos en París: es la primera latina en el Crazy Horse

“Bon appétit, majestad” conquista el ranking de las series más vistas en Netflix Colombia que no te puedes perder

El humorista José Ordóñez reveló que fue abusado sexualmente: guardó silencio por 40 años

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Yeferson Cossio aclaró si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a una de sus propiedades: “Usted va a responder por daños y perjuicios”

Deportes

Atlético Paranaense oficializó la llegada

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão

Dueños de Atlético Nacional estarían “inconformes” con Javier Gandolfi al frente del equipo

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas sería aplazado por concierto de Silvestre Dangond en El Campin