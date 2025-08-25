Telmo y Léster, los héroes caninos que murieron en emboscada en Amalfi

La muerte de dos caninos especializados suma aún más dolor a la tragedia - crédito @Inqui_lino / X

El número de perros caídos en servicio en Colombia alcanzó los 60 desde 2010 tras el reciente ataque en Amalfi, donde Telmo y Léster, dos caninos antiexplosivos de la Policía Nacional, fallecieron junto a trece uniformados. El derribo del helicóptero policial fue atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc y dejó además cuatro heridos que se recuperan, según lo informado por la institución tras lo ocurrido.

De acuerdo con los reportes disponibles, la labor de Telmo y Léster resultaba fundamental en las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos, donde su entrenamiento especializado permitía detectar minas y proteger a los agentes en terreno. Aunque murieron por causa del brutal ataque que dejó de luto al país.

Los dos animales, que eran de raza pastor belga malinois y tenían 4 años, formaban parte de la Dirección de Antinarcóticos y habían participado en múltiples misiones en distintas regiones del país. Incluso, se confirmó que su traslado a Amalfi se llevó a cabo con el fin de responder a la necesidad de reforzar la seguridad de los uniformados frente a la amenaza de explosivos en zonas de alto riesgo.

La tragedia no solo dejó pérdidas humanas - crédito Grupo de difusión Reporte de emergencias / WhatsApp

Ante la gravedad de los hechos, el mayor general Carlos Triana, director general de la Policía Nacional, explicó que los caninos acompañaban a los uniformados en el momento de la emboscada, que ocurrió en el momento en el que la aeronave aterrizó para recoger a los agentes en tierra y se activó un campo minado.

“Seguiremos brindando seguridad a pesar de las adversidades, el luto por el asesinato cobarde de nuestros 13 policías y los dos caninos que prestaban su servicio para extirpar el narcotráfico en el país”, expresó el general Triana tras lo ocurrido.

Cabe mencionar que la institución le recordó a Telmo y Léster como “héroes de cuatro patas” y demostró que, además de su destreza en la detección de explosivos y apoyo en operativos de alto riesgo, los perros cumplen un papel esencial como apoyo emocional y moral para los uniformados en los escenarios de violencia a los que se exponen por sus labores.

Incluso, se confirmó que el equipo de carabineros y antiexplosivos al que pertenecían los caninos cuenta con varias razas especializadas, entre ellas pastor alemán, pastor belga malinois, labrador retriever, rottweiler, dóberman y pastor holandés, todas entrenadas en tareas de seguridad, rescate, búsqueda de personas y operaciones antinarcóticos, por lo que su labor es indispensable para la institución.

Rostros de los uniformados fallecidos - crédito Policía Nacional

Entre tanto, el sacrificio de Telmo y Léster se suma al luto nacional por los 13 policías fallecidos en el mismo ataque, considerado uno de los más graves contra la fuerza pública en los últimos años.

Brutal ataque en Amalfi ocasionó la reacción de las autoridades

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante lo ocurrido: “Vamos a atender todas las familias de los miembros de la policía asesinados en Amalfi”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, y agregó en el mismo mensaje: “Lloro por las familias de los jóvenes sacrificados, se suman al más de millón de asesinados latinoamericanos en esta mal llamada ‘guerra contra las drogas’, el mundo debe valorar este sacrificio de nuestro pueblo maravilloso que queda en soledad”.

El presidente Petro visitó los cuatro sobrevivientes del atentado en Amalfi, Antioquia - crédito @PetroGustavo/X

A su vez, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, expresó lo siguiente: “¡No dejamos atrás a ningún héroe de la patria! Nuestra Fuerza Aeroespacial dispuso un avión Casa-295 para el traslado aeromédico de cuatro policías heridos en el ataque terrorista ocurrido en Amalfi, Antioquia. El Comando Aéreo de Transporte Militar y el Centro Nacional de Recuperación de Personal, realizaron la operación desde Montería hasta Bogotá, donde los uniformados fueron remitidos al Hospital Militar Central. Pilotos, técnicos, médicos y personal especializado mantuvieron estables a los heridos. Para estas misiones las aeronaves son adecuadas como ambulancias aéreas con equipos biomédicos y camillas, lo que permite llegar a las zonas más apartadas".