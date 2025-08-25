Gobierno Petro subirá el precio de la energía eléctrica a varias actividades de los colombianos: esta es la razón

El servicio de energía es fundamental para la calidad de vida de los colombianos - crédito Colprensa

El Gobierno de Gustavo Petro está a punto de darle un nuevo golpe al bolsillo de los colombianos. El 25 de agosto, publicó para comentarios un decreto en el que se propone incrmentar en 20% en el costo de la energía eléctrica en diferentes actividades económicas.

De acuerdo con el mismo, se buscan recaudar recaudar $1,2 billones, como parte de la regulación de los parágrafos 2° y 3° del artículo 211 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 2° de la Ley 1430 de 2010.

El proyecto de decreto establece que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) será responsable de hacer el control y recaudo de este nuevo aporte, de acuerdo con la Resolución 000139 de 2021, con la que reglamenta aspectos del control del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso.

Dicho proyecto de decreto está publicado para recibir comentarios del público, mientras se adopta la medida de manera formal.

El Gobierno Petro busca recaudar $1,2 billones - crédito Ministerio de Hacienda

Noticia en desarrollo...