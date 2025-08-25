Colombia

Daniel Briceño dijo que Iván Cepeda es “candidato Farc” y concejala del Pacto Histórico le contestó: “Odio disfrazado de opinión”

El concejal de Bogotá utilizó las redes sociales para cuestionar la postulación de Cepeda, mientras que Ana Teresa Bernal defendió al senador y rechazó los señalamientos, intensificando la discusión en el ámbito político nacional

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Daniel Briceño se fue en contra de Iván Cepeda, y Ana Teresa Bernal le contestó - crédito EFE - @Danielbricen/X y @anateresabernal

El 22 de agosto de 2025, el senador Iván Cepeda anunció su aspiración a la candidatura presidencial por el Pacto Histórico. Este planteamiento sigue generando múltiples reacciones en el entorno político, donde distintos actores comenzaron a examinar la forma en que esta postulación podría modificar el escenario interno de los movimientos progresistas enfocados en las elecciones presidenciales de 2026.

Tras el anuncio de Cepeda sobre su aspiración presidencial, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, calificó al senador como “candidato de las Farc”, a través de un mensaje publicado en la red social X.

Ante ese comentario, Ana Teresa Bernal, concejala de Bogotá por el Pacto Histórico, respondió en la misma plataforma: “No es política, es odio disfrazado de opinión”.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoIván CepedaPrecandidatos presidenciales Colombia 2026Ana Teresa BernalElecciones 2026Candidatos de FarcFarcColombia-Noticias

