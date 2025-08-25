Cierres viales en Barranquilla este 25 y 26 de agosto por grabación de serie: cronograma y zonas afectadas

La Alcaldía informó restricciones temporales en vías estratégicas del norte de Barranquilla debido a una producción audiovisual internacional. - crédito X@alcaldiabquilla

El inicio de la semana en Barranquilla está marcado por cierres viales en sectores clave de la ciudad debido a la realización de una producción audiovisual. Desde hoy, la Alcaldía de Barranquilla anunció que algunas vías permanecerán restringidas el 25 y 26 de agosto, además de nuevas jornadas de cierre previstas para septiembre.

La causa de estas restricciones corresponde a la grabación de una serie por parte de Dynamo Producciones S.A.S., una empresa reconocida en la industria del entretenimiento por su participación en proyectos internacionales. De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría de Tránsito, la afectación vehicular será total durante amplios horarios.

Cronograma de cierres y zonas afectadas

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial confirmó que los cierres aplican el 25 y 26 de agosto, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., sobre la carrera 54 y la carrera 58 entre calles 68 y 59, así como en la calle 64 entre carreras 53 y 54. Según detalló el ente distrital, estas zonas han sido delimitadas para garantizar la seguridad de los equipos de filmación y la producción general.

La misma restricción se implementará nuevamente desde el 11 de septiembre, a las 11:00 a.m., hasta las 2:00 a.m. del 12 de septiembre, en los mismos puntos de la ciudad. La Alcaldía señaló que la medida busca prevenir riesgos durante las grabaciones y minimizar las afectaciones al tránsito.

Cambios en los recorridos y opciones de desvío

Las autoridades municipales establecieron rutas alternas y desvíos temporales con el objetivo de evitar mayores complicaciones de movilidad. Los conductores habituales de la carrera 54 en sentido oeste-este deberán utilizar la calle 68 en sentido norte-sur y conectar con la carrera 47. De modo similar, quienes circulan en sentido este-oeste deberán optar por la carrera 58 desde la calle 64.

Para quienes se desplazan por la carrera 58 con dirección oeste-este, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial recomendó tomar la calle 68 en dirección sur-norte hasta la carrera 59 para reincorporarse a su ruta original. En el caso de los usuarios viales de la calle 64, la alternativa propuesta implica tomar la carrera 53 y luego la calle 68, también en sentido sur-norte.

La entidad solicitó a conductores y residentes planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos en los horarios de restricción.

Información sobre Dynamo Producciones S.A.S.

Dynamo Producciones S.A.S. se presenta como una de las productoras audiovisuales más relevantes de Colombia y la región. Con sede en Bogotá y operaciones en Ciudad de México, Madrid y Nueva York, la compañía ha impulsado más de 26 series y 49 largometrajes para plataformas internacionales.

Entre los proyectos de mayor prestigio de Dynamo figuran adaptaciones y creaciones originales para Netflix y otras plataformas, incluidos títulos como “Cien años de soledad”, “Narcos”, “El Chapo” y “Distrito Salvaje”. El listado de clientes y distribuidores abarca servicios como Amazon Prime Video, Starzplay y Apple TV. El historial de la empresa también incluye largometrajes de alcance global, como “Mile 22”, “American Made” y “Gemini Man”.

El acuerdo entre la productora y la administración local refuerza la presencia de la industria audiovisual internacional en Barranquilla, una ciudad cada vez más visible a nivel regional por la cantidad de rodajes de gran escala.

Medidas de seguridad y recomendaciones para la ciudadanía

La Alcaldía remarcó que las acciones de organización y señalización estarán acompañadas por el personal operativo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, quienes garantizarán el cumplimiento de las restricciones y orientarán a los ciudadanos durante la vigencia de los cierres.

La grabación tendrá lugar en horarios extendidos y con afectación total del paso vehicular en los puntos establecidos, incluyendo los dos días de agosto y la franja nocturna de septiembre.