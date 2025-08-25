Colombia

Asesinó a su exsuegra y a un adolescente al no encontrar a su expareja

El comandante de la Policía de Urabá detalló que las tres víctimas, incluido un herido, fueron llevadas al hospital de San Pedro, pero la gravedad de las lesiones provocó la muerte de la mujer y el adolescente

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Un tercer familiar, de 23
Un tercer familiar, de 23 años, resultó herido y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Montería para recibir atención especializada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La vereda Molinillo, ubicada en la zona rural de San Pedro de Urabá, fue escenario de un violento ataque armado que dejó como saldo la muerte de dos personas y una más herida.

El trágico suceso, que ha provocado una profunda conmoción en la comunidad, tuvo lugar cuando el agresor preguntó por su expareja y, tras no encontrarla, abrió fuego: Cristina Martínez, de 45 años, madre de la mujer buscada, perdió la vida en el acto. Junto a ella falleció un adolescente de 17 años, que según Caracol Radio, fue identificado como Mateo Garcés, que habría intentado proteger a la mujer durante el ataque.

Un tercer familiar, de 23 años, resultó herido y fue trasladado de urgencia a un centro médico en Montería para recibir atención especializada. El comandante de la Policía de Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, detalló en diálogo con Blu Radio que las tres víctimas fueron llevadas inicialmente al hospital de San Pedro, pero la gravedad de las lesiones provocó la muerte de la mujer y el adolescente, mientras que el adulto herido permanece bajo observación médica en Montería.

El trágico suceso, que ha
El trágico suceso, que ha provocado una profunda conmoción en la comunidad, tuvo lugar cuando el agresor preguntó por su expareja y, tras no encontrarla, abrió fuego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El oficial explicó que el motivo del ataque estaría relacionado con una situación de intolerancia derivada de la relación previa entre la hija de la fallecida y el agresor.

“Resultan tres personas lesionadas, esas personas son trasladadas inmediatamente al hospital de San Pedro, pero debido a la gravedad de las lesiones fallece una señora de 45 años, un joven de 17 años y el tercero un adulto de 23 años que es trasladado hacia la ciudad de Montería, donde en este momento está siendo atendido por los galenos. Lo que sabemos de la situación que se presentó allá en ese lugar es que todo obedece a que la hija de la señora de 45 años, que lamentablemente falleció, sostuvo una relación con el agresor. Y parece ser qué es debido a que se presenta un hecho de intolerancia donde la expareja arremete de manera violenta contra la familia de esta joven", contó el alto oficial.

La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar, con múltiples voces exigiendo justicia y una pronta resolución del caso. Las autoridades han iniciado las investigaciones para lograr la plena identificación y captura del responsable; al respecto, el coronel Cepeda Sanabria indicó que “estamos esperando, por supuesto, recepcionar toda la información para la respectiva investigación para identificar plenamente al agresor y así poder sacar la captura en coordinación, por supuesto, con nuestra Fiscalía General de la Nación”.

El comandante de la Policía
El comandante de la Policía de Urabá, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, explicó que el motivo del ataque estaría relacionado con una situación de intolerancia derivada de la relación previa entre la hija de la fallecida y el agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asesinan a un veterinario en la región Norte de Antioquia

Las subregiones del departamento de Antioquia se han convertido recientemente en escena de violentos asesinatos: el domingo 24 de agosto fue hallado el cadáver de Niber Alejandro Avendaño Patiño, joven veterinario de 31 años que víctima de una trampa.

El crimen ocurrió en la vereda Las Ánimas, situada a unos 50 minutos del casco urbano del municipio de Santa Rosa de Osos, en el Norte del departamento, cuando Avendaño Patiño acudió a una cita profesional que resultó ser un engaño.

Las autoridades informaron que el veterinario fue citado para prestar un servicio relacionado con su especialidad en la vereda Los Salados, colindante al lugar donde finalmente fue hallado sin vida. La investigación determinó que los responsables emplearon la modalidad de “falso servicio”, una práctica delictiva que consiste en atraer a profesionales mediante solicitudes laborales fraudulentas para luego atacarlos.

Un hombre identificado como Niber
Un hombre identificado como Niber Alejandro Avendaño Patiño fue asesinado por sujetos desconocidos en la vereda Las Ánimas, ubicada a unos 50 minutos del casco urbano del municipio de Santa Rosa de Osos - crédito Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Antioquia/Facebook

El alcalde de Santa Rosa de Osos, Bernardo Molina Granda, explicó que la víctima cayó en esta trampa, lo que permitió a los agresores ejecutar el crimen mediante asfixia mecánica. El seguimiento de las comunicaciones permitió establecer que la llamada que convocó a Avendaño Patiño al lugar del hecho se originó desde la cárcel de Combita, en Boyacá, según citó Caracol Radio.

La reacción institucional no se hizo esperar: la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes suministren información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar el esclarecimiento del caso.

El impacto del asesinato trascendió el ámbito local y alcanzó a la comunidad académica y profesional. La Universidad de Antioquia expresó su pesar por la muerte de uno de sus egresados más reconocidos en Medicina Veterinaria, subrayando el compromiso de Avendaño Patiño con el bienestar animal y su estrecha relación con las comunidades rurales.

