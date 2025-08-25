Colombia

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Tras poner fin a los rumores de ruptura, la pareja de exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ continúa demostrando que está muy enamorada, así lo reconfirmó el cantante barranquillero al darle costoso detalle a la influencer: “Grandes como me gustan”

Danny Barros

Por Danny Barros

Andrés Altafulla dio en el
Andrés Altafulla dio en el punto con regalo a García García, le empezó a conocer el gusto - crédito Cortesía Canal RCN y @karinagarciaoficiall/Instagram

Un reencuentro marcado por gestos de afecto y proyectos compartidos ha vuelto a situar al cantante Andrés Altafulla y la influencer Karina García en el centro de la atención pública.

Tras varios días dedicados a compromisos laborales por separado, la pareja, que se conoció en el reality La casa de los famosos Colombia, se reunió el pasado fin de semana y protagonizó un momento que rápidamente captó la atención de sus seguidores: Altafulla sorprendió a García con un lujoso obsequio y ambos anunciaron que lanzarán una canción juntos, reafirmando así la solidez de su relación y su apuesta por nuevos retos profesionales.

El esperado reencuentro se desarrolló en un ambiente de complicidad. Durante un plan dominical, Karina García compartió con sus seguidores que su pareja le había preparado una sorpresa para pasar la noche en un lugar especial.

Altafulla sorprendió a su fanaticada al dejar ver que consiente a Karina García tal y como a ella le gusta - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó poco después, cuando Altafulla interrumpió la transmisión para revelar que tenía un detalle adicional preparado para ella. En ese momento, García recibió una caja que, al abrirla, contenía dos bolsos de lujo personalizados con sus iniciales, KG: uno en color negro y otro en blanco.

Mientras grababa la reacción de su pareja, Altafulla comentó: “Kari está abriendo un regalo que le traje, aunque está un poco complicada con la caja y parece que necesita ayuda, sé que es una cosa que le gusta mucho, bueno, si no estoy mal son dos cosas...”.

El detalle no pasó desapercibido para García, quien se mostró visiblemente emocionada. La creadora de contenido, reconocida por su afición a coleccionar bolsos, destacó que estos accesorios, especialmente en tamaño grande, le resultan imprescindibles para su día a día. Como muestra de agradecimiento, se acercó a Altafulla para llenarlo de besos, subrayando la importancia del detalle recibido, que no coincidía con ninguna fecha especial.

Altafulla sorprendió a la modelo
Altafulla sorprendió a la modelo paisa con inesperada propuesta de matrimonio - crédito @altafulla / Instagram

La pareja aprovechó la ocasión para compartir otra noticia relevante: el próximo lanzamiento de una canción en conjunto, titulada El placazo. Este proyecto musical, compuesto por Altafulla, representa para García la oportunidad de explorar una faceta artística que, según relató, la ha acompañado desde la infancia, aunque hasta ahora no la había desarrollado profesionalmente.

“Siento que tengo algo musical y pues bueno, siento que es el momento”, expresó García, quien resaltó el apoyo de su pareja como compositor y guía en este nuevo desafío.

Karina García y Andrés Altafulla se unen musicalmente para el debut de la modelo paisa como cantante

En una entrevista conjunta, García manifestó su entusiasmo por la respuesta del público y la identificación que muchas personas sienten con su historia y la de Altafulla.

Karina García y Altafulla cumplieron
Karina García y Altafulla cumplieron dos años de relación sentimental a la distancia - crédito @altafulla/Instagram

“Yo me lo esperaba, pero no a este nivel. Ha sido superlindo. Muchísima gente identificada con lo que es Karina García y con lo que es Karifulla”, afirmó, haciendo referencia al apodo que fusiona ambos nombres y que se ha popularizado entre sus seguidores.

El anuncio de la colaboración musical llega en un contexto de rumores sobre una posible ruptura entre ambos, surgidos tras la finalización del reality. No obstante, tanto García como Altafulla han desmentido cualquier versión de distanciamiento, asegurando que su relación se mantiene firme y que continúan trabajando juntos en nuevos proyectos. Altafulla describió el periodo posterior al programa como una etapa de adaptación a una nueva realidad, caracterizada por la intensidad del trabajo y la falta de descanso, pero también por la satisfacción de aprovechar las oportunidades que se les han presentado.

En medio de estos cambios, la colaboración profesional con Rochy, expareja de Altafulla, ha generado interés. Lejos de cualquier conflicto, la relación entre Rochy y García se ha desarrollado en un ambiente de respeto y cordialidad, lo que ha facilitado la convivencia y el trabajo conjunto en el ámbito artístico.

La dinámica de la pareja, marcada por el esfuerzo y la dedicación a sus nuevos proyectos, refleja el ritmo acelerado que han asumido tras su paso por el reality, enfrentando jornadas de trabajo, viajes y presentaciones sin pausa, en busca de consolidar su presencia en el mundo del entretenimiento.

