Colombia

Icetex anunció nuevas becas para estudios de pregrado y posgrado en Colombia: estos son los requisitos para participar

Estudiantes y graduados pueden acceder a beneficios en programas presenciales y virtuales, con requisitos específicos de edad, promedio académico y experiencia

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Icetex y Eseit abren convocatorias
Icetex y Eseit abren convocatorias de becas para pregrado y especializaciones en Colombia - crédito Johan Largo/Infobae

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología (Eseit) presentaron una serie de convocatorias de becas para estudiantes colombianos interesados en acceder a programas de especialización y pregrado en diversas áreas del conocimiento.

Según la información proporcionada por el Icetex, las becas están orientadas a graduados de bachillerato que deseen cursar estudios universitarios en áreas como ciencias básicas, tecnología e ingeniería. Se dispone de 8 cupos, con porcentajes de cobertura de hasta el 100% del valor de la matrícula. Los programas incluidos son:

  • Ingeniería de Petróleo y Gas – 3 becas (presencial)
  • Publicidad y Mercadeo – 3 becas (presencial)
  • Administración de Empresas – 2 becas (presencial)

Los aspirantes deberán tener entre 16 y 21 años de edad al cierre de la convocatoria, contar con un puntaje global suficiente en las Pruebas Saber 11, disponer del título de bachiller y contar con la carta de admisión definitiva emitida por Eseit para alguno de estos programas. Adicionalmente, los seleccionados no podrán tener obligaciones vencidas con Icetex o fondos en administración.

Oportunidades para jóvenes y profesionales
Oportunidades para jóvenes y profesionales en áreas como ingeniería, marketing y big data - crédito Icetex

Becas para especializaciones presenciales y virtuales – posgrado

Eseit ofrece becas que cubren hasta el 50% del valor de la matrícula para profesionales universitarios colombianos, con títulos debidamente registrados y promedios académicos mínimos. El cierre de esta convocatoria será hasta las 17:00 horas del 7 de septiembre de 2025, para estudios presenciales y virtuales en las siguientes áreas:

  • Especialización en Alta Gerencia
  • Especialización en Big Data y Analítica de Datos
  • Especialización en Marketing Digital
  • Especialización en Gerencia de Proyectos

La distribución de las becas por programa es la siguiente:

  • Especialización en Alta Gerencia: 5 becas (presencial - Bogotá)
  • Especialización en Big Data y Analítica de Datos: 5 becas (presencial - Bogotá)
  • Especialización en Marketing Digital: 10 becas (presencial - Bogotá)
  • Especialización en Gerencia de Proyectos: 10 becas (virtual)
Las postulaciones cierran entre el
Las postulaciones cierran entre el 5 y el 7 de septiembre de 2025, según el programa - crédito Alcaldía de Bogotá

Los postulantes deben tener entre 21 y 65 años de edad, haber terminado un pregrado en una institución reconocida, acreditar mínimo 12 meses de experiencia profesional en áreas relacionadas al programa y cumplir con un promedio académico acumulado de mínimo 3,8/5,0. Es obligatorio contar con la carta de admisión definitiva expedida por Eseit y estar al día en obligaciones financieras con Icetex.

Becas del 70% para especialización virtual en Big Data y Analítica de Datos

Se dispone de una convocatoria especial con 3 cupos y un beneficio de cobertura del 70% del valor de la matrícula para la Especialización en Big Data y Analítica de Datos (modalidad virtual). Los requisitos incluyen ser profesional universitario colombiano, tener entre 21 y 65 años, haber finalizado estudios de pregrado con promedio mínimo certificado de 4,0/5,0, y contar con la carta de admisión definitiva para este programa en la modalidad virtual. La fecha de cierre de postulaciones es hasta el 5 de septiembre de 2025.

Admisión y condiciones financieras

Las becas cubren hasta el
Las becas cubren hasta el 100% de la matrícula en programas presenciales y virtuales - crédito Johan Largo/Infobae

El proceso de admisión, incluyendo requisitos y criterios de selección, corresponde únicamente a Eseit. El Icetex no interviene ni tiene injerencia sobre estas decisiones. Los candidatos deben adjuntar la carta de admisión emitida por la institución para formalizar su postulación; quienes no cumplan con este requisito serán excluidos del proceso.

Además, se realizará una verificación del estado financiero de los aspirantes con Icetex, descartando automáticamente las candidaturas en mora en cualquier obligación económica.

De acuerdo con el Icetex, las convocatorias buscan ampliar el acceso a estudios universitarios y de especialización en áreas estratégicas para el desarrollo profesional y académico de jóvenes y adultos en Colombia. Los interesados pueden consultar el sitio web de Icetex y Eseit para conocer los detalles y acceder al proceso de postulación antes de la fecha límite de cada convocatoria.

