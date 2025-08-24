Alias Sebastián y Mono, imputados por el atentado en Cali, fueron enviados a la cárcel: no aceptaron cargos

Imputan cargos a los dos presuntos responsables del ataque terrorista en Cali - crédito @davidmorales981/X

El 21 de agosto de 2025, En Cali, Valle del Cauca, se registraron dos explosiones en las cercanías de la base Marco Fidel Suárez, donde había transeúntes por el sector, un espacio comercial concurrido. La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el atentado dejó seis personas muertas, una de ellas un menor de nueve años, y más de 70 heridos.

“Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”, expresó la institución.

Horas después del hecho fueron capturados o Walter Esteban Yonda Ipía, conocido como alias Walter o Sebastián, y Carlos Steven Obando Aguirre, conocido como alias el Mono, señalados como presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y autores materiales de la explosión.

Alias Sebastián y Mono, imputados por el atentado en Cali, no aceptaron cargos - crédito Fiscalía General de la Nación

El 23 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en la que los dos hombres fueron acusados de los deltios de homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Durante la diligencia, el fiscal del caso entregó las pruebas que vinculan a los individuos con el atentado. En efecto, presentó una cronología de los hechos y reveló detalles de la cantidad de explosivos y los materiales que utilizaron para atacar la base militar.

Los presuntos criminales Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre fueron responsables de transportar y activar artefactos explosivos en Cali - crédito Fiscalía

“Estaban acondicionados con 50 kilos de explosivos a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio, cada uno; 36 artefactos explosivos de tipo tatuco, acondicionados con tres kilos de alto explosivo a base de nitrato de amonio, cada uno; cincuenta metros de cordón detonante; dos detonadores no eléctricos, dos fragmentos de mecha de seguridad”, indicó.

También reveló los audios de los uniformados que materializaron la captura de los implicados. En la grabación exponen que la comunidad los vio en la escena del hecho, además de que hubo testigos que presenciaron como activaron la carga explosiva.

Grabación del uniformado que detuvo al encargado de detonar el carro bomba en el atentado en Cali - crédito Fiscalía General de la Nación

“La ciudadana nos informa que una de las personas que había activado el carro bomba había descendido del camión y emprendió la huida corriendo sobre la calle cuarenta y cuatro, y varios ciudadanos del sector iban detrás de esta persona que vestía un overol de color azul oscuro. Por este motivo, nos dirigimos para el lugar señalado por la comunidad”.

Y agregó: “Llegar exactamente sobre la calle cincuenta y cuatro con carrera once, esquina del barrio Villacolombia en la ciudad de Cali, observamos una aglomeración de personas quienes se encontraban agrediendo físicamente a una persona de sexo masculino, con textura delgada, altura mediana, tez blanca, la cual vestía overol azul oscuro, persona que se encontraba lesionada en diferentes partes del cuerpo”.

Según las pruebas, el implicado confesó a la comunidad que fue el responsable de detonar la bomba con el fin de que dejarán de agredirlo.

“De momento, las personas lesionadas nos manifiestan de manera libre, voluntaria, que él era quien detonó la bomba frente a la base aérea, que con una candela o mechera había encendido la mecha que se encontraba al interior del camión, misma que daba con el explosivo para poder detonar y dar tiempo para huir, pero que lo ayudáramos para que la comunidad no lo siguiera agrediendo”.

Tras la exposición del ente acusador, el juez del caso decidió que Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre deberán permanecer privados de la libertad en centro carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra. Sin embargo, alias el Mono y Sebastián no aceptaron los cargos, por lo que se preparan para demostrar su inocencia.