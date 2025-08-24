Colombia

Aeronave que movilizaba una misión médica se accidentó en la selva de Vaupés: cuatro ocupantes fallecieron, incluida una mujer en estado de embarazo

Las autoridades han desplegado equipos de emergencia para atender la situación y determinar el estado de los ocupantes

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

La Central de Información y
La Central de Información y Telecomunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos detalló que el hecho fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú bajo el mando del teniente Johimer Gasca- crédito @CITELDNBC/X

Una aeronave que cumplía funciones de transporte para una misión médica sufrió un accidente mientras sobrevolaba la densa selva de Mitú, en el departamento de Vaupés. El siniestro activó una respuesta inmediata de las autoridades locales ante la posibilidad de víctimas.

La información preliminar, revelada por Noticias RCN, indica que en el momento del siniestro se encontraban cuatro personas a bordo. Las autoridades han desplegado equipos de emergencia para atender la situación y determinar el estado de los ocupantes.

Hasta el momento, los organismos encargados de la atención de desastres no han confirmado la identidad de los pasajeros ni el estado en que se encuentran. La prioridad se centra en llegar al lugar del accidente y brindar asistencia a los posibles sobrevivientes. La zona, caracterizada por su difícil acceso y espesa vegetación, representa un desafío adicional para las labores de rescate.

La Central de Información y
La Central de Información y Telecomunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Citel) detalló que el siniestro ocurrió en un sector conocido como Belén de Inambú - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Central de Información y Telecomunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Citel) detalló que el siniestro ocurrió en un sector conocido como Belén de Inambú. Esa mima entidad precisó que el siniestro dejó como saldo la muerte de los cuatro ocupantes, entre ellos una mujer en estado de gestación.

“El hecho fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú bajo el mando del Teniente Johimer Gasca, con apoyo de un vehículo de intervención rápida. La escena fue entregada a las autoridades competentes para la investigación.”, precisó el organismo en su cuenta oficial de X, que agregó que la aeronave hacía parte de la empresa SAE.

EN DESARROLLO...

