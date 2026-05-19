Trabajo en Bogotá: el distrito y el Sena ofrecen más de 5.000 vacantes del 19 al 23 de mayo con salarios de hasta $8,5 millones

El mercado laboral en Bogotá mantiene un dinamismo notable con más de 5.000 vacantes disponibles en sectores estratégicos como salud, construcción, logística, comercio, manufactura, tecnología y servicios. La oferta destaca por los salarios que llegan hasta $8,5 millones mensuales en cargos especializados, así como por la diversidad de perfiles requeridos: desde operativos y técnicos hasta profesionales universitarios.
Más de 930 vacantes con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
A través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Servicio Público de Empleo, la Alcaldía Mayor de Bogotá puso a disposición 930 vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. De estas, 309 están enfocadas en perfiles universitarios, 235 en bachilleres y 214 en técnicos laborales.
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Los salarios varían según el cargo, con 621 vacantes en el rango de uno a dos salarios mínimos, 214 entre dos y cuatro salarios mínimos y cargos especializados que ofrecen remuneración entre cuatro y seis salarios mínimos.
La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, Bibiana Quiroga, destacó: “El mercado laboral está premiando cada vez más las habilidades técnicas, operativas y comerciales. Muchas vacantes no exigen amplia experiencia, sino disposición, formación básica o técnica y ganas de vincularse al empleo formal. Queremos conectar a jóvenes y personas que llevan meses buscando trabajo con oportunidades reales que les permitan generar ingresos”.
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Jornada de empleo Sena: 5.072 vacantes para todos los perfiles
El jueves 21 de mayo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizará una gran jornada de empleo y servicios en su Agencia Pública de Empleo (calle 65 #11-70), de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Un total de 38 empresas ofrecerán 5.072 vacantes en áreas como logística, tecnología, manufactura, salud, servicios y comercio.
La jornada, alineada en el Día de la Afrocolombianidad, busca reconocer el talento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y promover la inclusión laboral. Según Jorge Cañón, coordinador de la Agencia Pública de Empleo Sena en Bogotá, “esta jornada busca convertirse en un espacio de conexión entre el talento y las oportunidades, especialmente en una fecha que reconoce la historia, la resistencia y el aporte de las comunidades afro al país”.
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Además, los asistentes podrán conocer emprendimientos de población afro y acceder al portafolio de servicios del Sena, que incluye orientación laboral, acompañamiento para emprendedores y registro en la Agencia Pública de Empleo.
Oportunidades en el sector servicios y comercial
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó seis convocatorias presenciales y virtuales para el miércoles 20 y jueves 21 de mayo. Entre ellas destacan:
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- 150 vacantes en Chapinero para auxiliares de cocina, panadería, bodega, planta y producción (miércoles 20, 9:00 a. m. a 11:00 a. m., calle 59 #13-33). Link de registro.
- 80 vacantes en Suba para operadores de tienda, auxiliares administrativos y asesores de contact center, con oportunidades para personas con discapacidad (miércoles 20, 8:00 a. m. a 1:00 p. m., CDC Tibabuyes, calle 144 #136A-65). Link de registro.
- 150 vacantes en Fontibón para gestores de soluciones financieras, con o sin experiencia (jueves 21, 8:00 a. m. a 12:00 p. m., Centro empresarial Dorado Plaza, avenida calle 26 #85D-55). Link de registro.
- 50 vacantes en Bosa para técnicos eléctricos y mecánicos automotrices, y conductores de bus Sitp (miércoles 20, 8:00 a. m. a 12:00 m., calle 49 sur #89-53). Link de registro.
- 30 vacantes virtuales para ejecutivos comerciales, técnicos industriales y operarios de producción (miércoles 20, 8:00 a. m. a 10:00 a. m.). Link de registro.
- 16 vacantes virtuales para prevendedores, vendedores y promotores de productos de consumo masivo de Coca Cola (miércoles 20, 10:00 a. m. a 11:00 a. m.). Link de registro.
Del total de vacantes, 761 están dirigidas especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años, 620 priorizan la vinculación de mujeres y 141 están orientadas a personas mayores de 50 años. Existen oportunidades para personas con y sin experiencia: 355 vacantes requieren solo seis meses de experiencia y 200 no solicitan experiencia previa, ampliando el acceso para quienes buscan su primer empleo formal.
Los interesados deben llevar hoja de vida actualizada y documento de identidad a las jornadas presenciales o diligenciar el formulario de inscripción en línea habilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Cada oportunidad indica el requisito de experiencia y nivel educativo.
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