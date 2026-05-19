Trabajo en Bogotá: el distrito y el Sena ofrecen más de 5.000 vacantes del 19 al 23 de mayo con salarios de hasta $8,5 millones

Los salarios de las ofertas laborales en Bogotá varían desde uno hasta más de seis salarios mínimos según el cargo y la experiencia requerida - crédito Luisa González/REUTERS

El mercado laboral en Bogotá mantiene un dinamismo notable con más de 5.000 vacantes disponibles en sectores estratégicos como salud, construcción, logística, comercio, manufactura, tecnología y servicios. La oferta destaca por los salarios que llegan hasta $8,5 millones mensuales en cargos especializados, así como por la diversidad de perfiles requeridos: desde operativos y técnicos hasta profesionales universitarios.

Más de 930 vacantes con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

A través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Servicio Público de Empleo, la Alcaldía Mayor de Bogotá puso a disposición 930 vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. De estas, 309 están enfocadas en perfiles universitarios, 235 en bachilleres y 214 en técnicos laborales.

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Los salarios varían según el cargo, con 621 vacantes en el rango de uno a dos salarios mínimos, 214 entre dos y cuatro salarios mínimos y cargos especializados que ofrecen remuneración entre cuatro y seis salarios mínimos.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico habilita 930 vacantes para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales en la ciudad - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, Bibiana Quiroga, destacó: “El mercado laboral está premiando cada vez más las habilidades técnicas, operativas y comerciales. Muchas vacantes no exigen amplia experiencia, sino disposición, formación básica o técnica y ganas de vincularse al empleo formal. Queremos conectar a jóvenes y personas que llevan meses buscando trabajo con oportunidades reales que les permitan generar ingresos”.

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Jornada de empleo Sena: 5.072 vacantes para todos los perfiles

El jueves 21 de mayo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) realizará una gran jornada de empleo y servicios en su Agencia Pública de Empleo (calle 65 #11-70), de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Un total de 38 empresas ofrecerán 5.072 vacantes en áreas como logística, tecnología, manufactura, salud, servicios y comercio.

La jornada, alineada en el Día de la Afrocolombianidad, busca reconocer el talento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y promover la inclusión laboral. Según Jorge Cañón, coordinador de la Agencia Pública de Empleo Sena en Bogotá, “esta jornada busca convertirse en un espacio de conexión entre el talento y las oportunidades, especialmente en una fecha que reconoce la historia, la resistencia y el aporte de las comunidades afro al país”.

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La estrategia ‘Talento Capital’ lanza convocatorias presenciales y virtuales con más de 400 vacantes en áreas comerciales, técnicas e industriales - crédito Alcaldía de Bogotá

Además, los asistentes podrán conocer emprendimientos de población afro y acceder al portafolio de servicios del Sena, que incluye orientación laboral, acompañamiento para emprendedores y registro en la Agencia Pública de Empleo.

Oportunidades en el sector servicios y comercial

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó seis convocatorias presenciales y virtuales para el miércoles 20 y jueves 21 de mayo. Entre ellas destacan:

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Más de 760 vacantes están dirigidas especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años, ampliando el acceso a empleo formal en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Del total de vacantes, 761 están dirigidas especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años, 620 priorizan la vinculación de mujeres y 141 están orientadas a personas mayores de 50 años. Existen oportunidades para personas con y sin experiencia: 355 vacantes requieren solo seis meses de experiencia y 200 no solicitan experiencia previa, ampliando el acceso para quienes buscan su primer empleo formal.

Los interesados deben llevar hoja de vida actualizada y documento de identidad a las jornadas presenciales o diligenciar el formulario de inscripción en línea habilitado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Cada oportunidad indica el requisito de experiencia y nivel educativo.

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