Álvaro Uribe tildó de “cobarde solapado” a Iván Cepeda por promover presunto hostigamiento a su casa a través de un congresista recién electo

El expresidente de la República suspendió su agenda política y fue a tapar el mural que se estaba pintando frente a su residencia, en Rionegro (Antioquia) - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente Álvaro Uribe interrumpió su agenda política en Medellín el martes 19 de mayo tras recibir la noticia de una concentración de manifestantes frente a su residencia en Rionegro (Antioquia). La presencia de una multitud que hizo un mural en memoria de las víctimas de los “falsos positivos” cerca de su domicilio, tras ser convocada por el congresista electo Hernán Muriel, causó controversia.

De acuerdo con el ex jefe de Estado, este suceso constituye una provocación y representa un clima que, según su acusación, es instigado por “grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda”. Con ello, involucró al candidato presidencial del Pacto Histórico en las protestas efectuadas a 12 días de que se lleven a cabo las elecciones en su primera vuelta; cuando empiece a definirse el sucesor de Gustavo Petro.

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El expresidente Álvaro Uribe protagonizó un tenso momento con el representante electo de Antioquia, Hernán Muriel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Salí esta mañana muy temprano a hacer política en Medellín. Terminé un acto, seguía para el otro y me dijeron: ‘Llegó una gran multitud de personas, están en la entrada de su casa’. Me preocupó mucho, me vine y los encontré aquí, una gran cantidad de personas protegiendo unos pintores para afectar mi persona en mi casa. Y me parece que es una provocación de violencia”, dijo Uribe.

Cabe destacar que la movilización fue organizada por Muriel, representante a la Cámara electo por Antioquia, en representación del partido de Gobierno. Frente a esta situación, que se hizo viral en las redes sociales, Uribe aseguró que no aceptará actos en contra de su familia y responsabilizó directamente a los promotores de la movilización de eventuales situaciones de violencia.

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Las duras afirmaciones de Álvaro Uribe: “A mí primero me tienen que matar que...”

En sus afirmaciones, el expresidente lanzó una dura frase, que causó de inmediato reacciones. “A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a, a mi casa”, afirmó el exmandatario, que no dudó en señalar a sus contradictores políticos de liderar actos de provocación contra él y su familia, en un panorama cada vez más polarizado con miras a la contienda.

“Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda. Colombianos, esto es un preludio del Gobierno de Cepeda. No más destrucciones de país. Aquí tenemos que tener todos la firmeza. No hay gobierno que nos proteja, pero hay ciudadanía valerosa”, agregó el expresidente, que ha sido blanco de todo tipo de señalamientos sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país.

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