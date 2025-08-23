Dos hombres fueron arrestados mientras robaban en construcción del Metro de Bogotá: se estaban llevando materiales importados

Capturados por robo a camión que tenía material de las obras del metro en Bogotá - crédito Mebog

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional mientras intentaban hurtar maquinaria y herramientas pertenecientes a la obra del Metro de Bogotá, luego de ser detectados en un camión de carga sin la autorización correspondiente para movilizar estos elementos.

El procedimiento se realizó en la localidad de Bosa, gracias a la alerta emitida por el personal de seguridad privada, que notó la irregularidad y activó de manera inmediata el protocolo con las autoridades tras confirmar con el responsable técnico que no existía permiso alguno para el retiro.

Entre los objetos recuperados se encontraban gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China, consideradas por la Policía como fundamentales para la ejecución del proyecto de transporte de la ciudad.

El teniente coronel, Óscar Chauta, comandante Estación de Policía Bosa dio más detalles de la diligencia: “Estas personas venían sistemáticamente haciendo hurto en vehículo de elementos esenciales para la construcción del Metrocable (...) Esta mercancía está evaluada en aproximadamente $20 millones, ya que esta mercancía es importada”.

Ambos detenidos, de 44 y 34 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto.

En las imágenes difundías por la Policía Metropolitana de Bogotá se ve que los detenidos estaban con prendas similares a la de los trabajadores de las obras, atuendo con el que pretendían camuflarse y evitar ser identificados por la ciudadanía y/o autoridades.

La Policía Nacional recalcó que estos resultados forman parte de las acciones emprendidas para proteger la infraestructura estratégica de la capital, y que en lo que va de 2025 la Policía Metropolitana de Bogotá ha capturado más de 24.201 personas por diversos delitos.

Finalmente, la institución reiteró su llamado a la ciudadanía para continuar denunciando hechos sospechosos a través de la línea 123 y demás canales de atención dispuestos para la comunidad.

Dos capturados y elementos hurtados recuperados en el sur de la ciudad

Dos hombres fueron capturados y los elementos robados recuperados en el sur de Bogotá, luego de un operativo encabezado por la Estación de Policía Tunjuelito en el barrio Montevideo el 21 de agosto de 2025. El procedimiento se puso en marcha tras la alerta emitida por la central de radio sobre el asalto a un ciudadano, quien fue amenazado con un arma de fuego para despojarlo de su motocicleta y un celular.

Las patrullas del cuadrante desplegaron un plan de búsqueda que permitió ubicar a los sospechosos mientras intentaban darse a la fuga en motocicletas. Durante la intervención policial, se incautó un arma de fuego traumática, se recuperó el celular robado y la motocicleta sustraída pocos minutos antes. Asimismo, fue verificado que el vehículo empleado en la huida presentaba un reporte por hurto.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por hurto calificado y agravado y por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Según informó la Policía, “la acción se desarrolló luego de que la central de radio alertara sobre dos sujetos que, minutos antes, habrían intimidado a un ciudadano con un arma de fuego”.

En lo que va del año, la Estación de Policía Tunjuelito ha realizado 695 capturas vinculadas a diferentes delitos y logró la incautación de 26 armas de fuego ilegales, consolidando las acciones de seguridad en la localidad.

La ciudadanía se encuentra en estado de alerta por el incremento de este delito que continúa azotando a los bogotanos en cualquier punto de la ciudad y a cualquier hora del día, por medio de métodos contrastados, ya sea por un rasponazo o movimientos casi imperceptibles, todo lo contrario, siendo intimidaos con armas corto punzantes o de fuego.