Petro confirmó la captura del hermano de ‘Iván Mordisco’ en Cundinamarca, esto se sabe

El presidente Gustavo Petro confirmó en la noche del viernes 22 de agosto la captura de Luis Hernando Vera Fernández, hermano de alias Iván Mordisco, máximo jefe del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

La operación se adelantó en el municipio de El Peñón, Cundinamarca, en un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

“Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernádo Vera Fernández”, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X, sin entregar hasta el momento mayores detalles sobre el procedimiento.

Las autoridades señalaron que se trata de un golpe sensible contra la estructura criminal, teniendo en cuenta el rol estratégico que cumplía dentro de la red de apoyo del cabecilla guerrillero. Vera Fernández estaría vinculado a actividades de apoyo logístico y financiero para las disidencias, así como al movimiento de recursos que sostenían las operaciones armadas en distintos frentes del grupo ilegal.

Se espera que en las próximas horas la Fuerza Pública entregue más información oficial sobre esta captura, considerada de alto valor como parte de la ofensiva contra los jefes y círculos cercanos al Estado Mayor Central.

