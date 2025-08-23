Colombia

Negocio de familia: entre 4 personas entretienen a un vendedor para robar el celular en una tienda, todo quedó en video

En redes sociales se viralizó un video en el que cuatro integrantes de una misma familia distraen al vendedor mientras intentan apoderarse de un celular

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La estrategia de una familia quedó registrada en video - crédito @colombiaoscura_/IG

La inseguridad en Bogotá, para muchos, está disparada, pues en redes sociales son constantes los videos en los que personas que se movilizan en moto o a pie, se apropian de los bienes ajenos como celulares, bolsos e incluso, el más reciente video mostró como delincuentes bajaron de su vehículo a un hombre con arma en mano y lo despojaron de sus pertenencias.

Una nueva publicación en el portal Colombia Oscura, muestra en esta oportunidad cómo una banda integrada por tres integrantes de una misma familia distrae a un comerciante del sector con el objetivo de robarse un dispositivo móvil que había dejado el hombre sobre la mesa. Mientras tres mujeres preguntan por diferentes elementos que ofrecen en la tienda, el adulto mayor con un brazo mecánico roba el celular.

Los cabildantes han cuestionado la poca presencia de uniformados en las calles - crédito Alcaldía de Bogotá

Mientras el vendedor se encuentra al interior de la tienda, el adulto mayor logra su cometido, roba el dispositivo móvil y lo guarda rápidamente en su bolsillo, retirándose del lugar y dejando a sus cómplices en la escena del delito.

Las reacciones a la publicación no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Luego las viejas llorando porque golpean al marido/papá lo que sea, aunque deberían darle a los 4 por igual.... 😤😤”; “ojalá así fueran de recursivos para montarse un negocio y dejar de vivir del daño ajeno”; “y el viejo quien lo ve tan ágil, yo por eso no confío en nadie”, entre otros más.

Los barrios y localidades más peligrosos de Bogotá

El aumento constante de episodios violentos y robos en los barrios María Paz y Patio Bonito preocupa a los habitantes de estas zonas, quienes han señalado la reiterada presencia de delitos que afectan gravemente la calidad de vida.

La mayoría de hurtos se registran en las vías públicas - crédito Alcaldía de Bogotá

El informe más reciente de la Secretaría de Seguridad de Bogotá arroja que 60 barrios concentran el 30% de los homicidios y el 15% de los hurtos a personas en la capital colombiana, un dato que subraya la localización geográfica de la violencia y la inseguridad urbana.

Según datos del Distrito, el año 2025 ha sido especialmente difícil para sectores específicos donde la percepción de peligro es más aguda y el temor domina la rutina diaria. Las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Engativá reúnen la mayor parte de estos barrios críticos.

En particular, Kennedy alberga el 15% de los barrios identificados como los más peligrosos; Ciudad Bolívar, el 13%; Santa Fe, el 12%; y Engativá concentra el 7%. Esta clasificación revela cuáles son los epicentros de preocupación para las autoridades y la ciudadanía.

Concejales han criticado al alcalde Galán por sus respuestas ante la crisis de inseguridad en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

El reporte cita a cinco zonas como las de mayor peligrosidad: María Paz, Patio Bonito (ambos en Kennedy), Santa Fe y Las Cruces (ubicados en la localidad homónima), y Quiba en Ciudad Bolívar.

En estos barrios, los índices más altos se registran no solo en hurtos y homicidios, sino también en actividades relacionadas con el microtráfico y la extorsión, lo que refuerza su urgencia en la agenda de las políticas públicas de seguridad.

Su historial de inseguridad, junto con el constante reporte de delitos, los mantiene como prioridades para la intervención estatal y la vigilancia policial por parte de sus habitantes, desesperados por la situación.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá destaca que la persistencia de estos focos de inseguridad compromete la calidad de vida no solo de quienes residen en estos barrios, sino también de quienes circulan diariamente por sus calles. Las cifras señalan de manera contundente los desafíos para la administración local, que debe responder tanto a la criminalidad ordinaria como a fenómenos complejos de delincuencia organizada dentro de estos territorios urbanos.

Caribe colombiano registró el mayor

La actriz Martha Bolaños envió

David Rancero le responde a

Luly Bossa lanzó un mensaje

Ministro de defensa anunció millonaria
