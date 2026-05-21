Colombia

Gustavo Petro se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano antes de terminar su mandato: conozca la fecha de la visita

El Gobierno nacional está alistando la agenda y la comitiva que acompañará al presidente en este encuentro

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La reunión entre Gustavo Petro y el pontífice León XIV se encuentra en fase de coordinación diplomática entre la Santa Sede y el Gobierno colombiano - crédito Presidencia - AFP
La reunión entre Gustavo Petro y el pontífice León XIV se encuentra en fase de coordinación diplomática entre la Santa Sede y el Gobierno colombiano - crédito Presidencia - AFP

La confirmación de una visita oficial del presidente Gustavo Petro al Vaticano el 2 de julio abrió un nuevo capítulo en la relación diplomática entre Colombia y la Santa Sede, en un momento en el que el Gobierno busca fortalecer sus vínculos internacionales y ampliar escenarios de diálogo alrededor de asuntos como la paz, la crisis climática y la desigualdad social, ad portas de terminar su mandato.

La reunión, que fue anunciada por Andrés Hernández, coordinador de comunicaciones de la Casa de Nariño, se realizará tras una invitación formal del papa León XIV, que asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025.

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Aunque todavía no se conocen todos los detalles del encuentro, desde el Gobierno se confirmó que la visita tendrá carácter oficial de Estado y contará con la participación de integrantes del gabinete presidencial, en medio de un proceso de coordinación diplomática que continúa avanzando entre ambas delegaciones.

Durante declaraciones entregadas a medios de comunicación, Hernández aseguró que la invitación fue enviada directamente por el pontífice hace algunos días y explicó que la agenda todavía se encuentra en construcción: “Allí se espera que haya una visita oficial de Estado del presidente Gustavo Petro en compañía de su gabinete acompañante. Todavía se está en proceso de acordar la agenda con el papa, con la comitiva de él y, por supuesto, con el Gobierno colombiano para poder aceptar esta visita”.

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