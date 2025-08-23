Mariana Pajón presume su embarazo y celebra la llegada de su primer hijo con Vincent Pelluard: “Amo ver mi pancita crecer”

La medallista olímpica compartió imágenes en redes sociales mostrando su embarazo, tras mantenerlo en reserva - crédito @marianapajon/ Instagram

La medallista olímpica Mariana Pajón compartió emocionada con sus seguidores el avance de su embarazo, una etapa que vive junto a su esposo, el ciclista franco-colombiano Vincent Pelluard.

A través de su cuenta de Instagram, la múltiple campeona de BMX publicó imágenes y mensajes que reflejan la felicidad de la pareja por la llegada de su primer hijo. “Amo ver mi pancita crecer”, afirmó Pajón en una de sus publicaciones recientes, acompañando las fotografías desde el lugar donde disfruta de unas vacaciones familiares.

Hace unas semanas, la pareja anunció con un video lleno de simbolismo el sexo del bebé que esperan. En las imágenes, ambos armaron cuidadosamente una bicicleta en miniatura, alternando piezas de color rosa y azul, hasta completarla con un carácter azul intenso, revelando así que el bebé será un niño.

“El corazón ya late distinto. Todo se siente más real, más mágico. Ya te imaginamos y soñamos. Nuestro mundo cambió de color y armamos la primera de muchas aventuras juntos”, escribieron Mariana y Vincent como pie de foto.

La pareja anunció con un video creativo y simbólico que esperan un niño, usando una bicicleta azul como revelación de género - crédito @marianapajon/ Instagram

El anuncio del embarazo llegó el 16 de junio pasado, cuando la pareja publicó un video especial junto a una pequeña bicicleta marcada con el número 220, una cifra que simboliza la suma de sus dorsales en competencias internacionales. En esa ocasión, Pajón expresó: “Un latido de corazón más en esta familia. Teníamos un secreto guardado y hoy estamos felices de por fin contarles esta noticia. Una pequeña pausa de bici, después de mucho soñarlo. Bebé Pelluard Pajón en camino”.

Durante una ronda de preguntas con sus seguidores, Pajón ratificó su deseo de que su hijo nazca en Colombia, en reconocimiento al país donde ambos residen pese a la influencia francesa que aporta Pelluard a la familia. “Sí… queremos que nuestro hijo nazca acá. Tendrá mucha influencia de segundo hogar, Francia, pero queremos un colombianito”, comentó la bicicrosista.

La pareja previamente había decidido mantener privado el proceso de embarazo, luego de atravesar una experiencia dolorosa de pérdida el año anterior. Ese silencio les permitió vivir la gestación con calma y cuidado, hasta estar listos para compartir la noticia públicamente.

La campeona olímpica compartió fotos de su embarazo - crédito @marianapajon/ Instagram

Las recientes publicaciones de Mariana Pajón muestran su ilusión en esta etapa única, con mensajes sobre su felicidad y la transformación que ha supuesto para su cotidianidad. Los seguidores celebraron en redes el crecimiento de la familia y enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos a los futuros padres.

Tras la alegría por la noticia de su embarazo, Mariana y Vincent Pelluard han resuelto una de las preguntas más recurrentes de sus seguidores: el país donde nacerá su primer hijo. La deportista decidió responder directamente en redes sociales y disipar cualquier rumor, dado que ella es colombiana y su esposo francés.

“Sí, @vincentpelluard y yo vivimos acá, este es nuestro hogar y queremos que nuestro hijo nazca acá. Tendrá mucha influencia de segundo hogar, Francia, pero queremos un colombianito”, aseguró Mariana. La deportista reiteró la importancia que tiene Colombia para la pareja, a pesar de la presencia de las raíces francesas de Vincent. Ambos eligieron que el bebé llegue al mundo en el país donde han construido su hogar y han visto florecer sus trayectorias deportivas.

A través de una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la bicicrocista también habló sobre el dilema del nombre de su hijo. Explicó que todavía no han definido una opción y planean tomarse el tiempo suficiente para elegirlo, aunque adelantó que buscarán un nombre que suene bien en español e inglés. “Es una decisión importante, vamos a tomarnos nuestro tiempo”, contó la medallista.

La campeona mundial de bicicross compartió con sus seguidores dónde nacerá su pequeño - crédito @marianapajon/IG

Las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar. Mensajes como “Qué emoción que decidan tener al bebé acá, siempre fiel a sus raíces, la tierra que los vio triunfar”; “Mariana siempre me ha dado vibes de lo orgullosa que se siente de su país”; y “un colombianito con padre francés, qué gran combinación”, inundaron las redes sociales, celebrando la noticia y el orgullo patrio de los futuros padres.

Mariana también se refirió a la experiencia previa de pérdida que vivió con Vincent antes de quedar embarazada nuevamente, lo que explicaría el sigilo y la cautela con la que manejaron el anuncio. “Tuve una pérdida también. Ya estaba en embarazo el año pasado, justo antes de Olímpicos, y en ese primero no fue tan fácil (...) es un tema que no se habla casi, es la angustia de mamá y papá (…) lo deseábamos con todo el corazón”, relató la campeona.