Colombia

Las órdenes que entregó el almirante de las Fuerzas Militares a los uniformados luego de los atentados en Cali y Amalfí

Estos hechos pusieron en el ojo de la opinión pública la gestión del Gobierno, en especial, la del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Las Fuerzas Militares aseguran mantener
Las Fuerzas Militares aseguran mantener operaciones y control en zonas críticas como Antioquia y Valle del Cauca - crédito Colprensa

El almirante Francisco Hernando Cubides Granados, que está al mando de las Fuerzas Militares, entregó varias órdenes a los miembros de las instituciones del Estado, tras la conmoción que causaron los dos atentados en Amalfi, municipio de Antioquia, y Cali, Valle del Cauca, en la jornada del 21 de agosto de 2025, que dejó a 13 policías y 6 civiles muertos, y casi 80 heridos luego de ataques con drones cargados de explosivos a un avión oficial y la detonación de un carro bomba.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, estas son algunas de las instrucciones, todas, cobijadas por la ley:

“Hombres y mujeres, bajo su responsabilidad, de tal forma que mantengamos una ofensiva permanente y total. Estas órdenes deben ser ejecutadas con la determinación, inteligencia operacional y unidad de propósito. La fuerza de todos nosotros, de nuestro Ejército, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aeroespacial, está llamada a actuar con contundencia en el marco de la conjuntes. Voy de la mano con nuestra posición nacional, todo dentro del marco legal y doctrinario, para garantizar la seguridad de todos los colombianos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, que está al mando de las Fuerzas Militares - crédito redes sociales/X

Estos hechos pusieron en el ojo de la opinión pública la gestión del Gobierno, en especial, la del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por lo que el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, afirmó que la gravedad de la violencia que está azotando al país requiere una moción de censura en contra del jefe de cartera.

Según las declaraciones recogidas por El Tiempo, “Son 13 héroes de la patria, asesinados por los terroristas que han sido protegidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y por su fracasada ‘paz total’. Sin duda, este acto terrorista, sumado al de Cali y al de Florencia, amerita que en la Cámara de Representantes adelantemos una moción de censura contra el ministro de Defensa”.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, escucha a un residente local mientras inspecciona los daños cerca de la base de la Fuerza Aeroespacial tras la explosión de un vehículo bomba en un cargamento, atribuida a disidencias de las Farc, que causó múltiples víctimas en uno de dos ataques coordinados, en Cali - crédito Jair F. Coll/Reuters

Además, comentó que en medio de la emergencia, la respuesta de las instituciones no estuvo acorde a la gravedad de la situación: “Ha llegado información de que ayer no se procedió de manera inmediata para extraer los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes del atentado en Amalfi. Aquí tiene que haber un responsable político, y es el ministro de Defensa”.

Por su parte, Sánchez, explicó que estos hechos corresponden a la ofensiva que la fuerza pública está haciéndoles a los grupos criminales que están ubicados en el sector del Cañón del Micay, en Cauca: “A los criminales no les queda otra opción que mostrar su desesperación atacando a la población civil”, declaró.

Sánchez, explicó que estos hechos
Sánchez, explicó que estos hechos corresponden a la ofensiva que la fuerza pública está haciéndoles a los grupos criminales que están ubicados en el sector del Cañón del Micay, en Cauca - crédito Colprensa

El ministro además confirmó la responsabilidad de las facciones de alias Iván Mordisco, disidencias de las Farc, que se dieron en medio de las declaraciones oficiales tras los hechos de lesa humanidad: “El atentado terrorista del cartel del narco alias ‘Mordisco’ contra la población civil en Cali jamás tendrá justificación. (...) Este cobarde ataque contra los civiles es una reacción desesperada por la pérdida del control del narcotráfico en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde la Fuerza Pública ha neutralizado gran parte de esta amenaza”.

En los lugares de los atentados hicieron presencia miembro del gabinete del presidente de Gustavo Petro, así como la declaración de luto departamental en ciudades como Calí y Tunja, de donde era oriundo el pilotó de la aeronave que fue derribada mientras realizaban vuelos correspondientes a la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Antioquia.

En las próximas horas se llevarán a cabo las horras fúnebres de los 19 fallecidos en los dos atentados y se espera la recuperación de las decenas de heridos que aún se encuentra en instituciones médicas de Cali.

Temas Relacionados

Fuerzas MilitaresFrancisco Hernando Cubides GranadosAlmiranteOrdenesAtentadosColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 1 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la ronda ibérica

La ronda ibérica tendrá su comienzo en territorio italiano desde la ciudad de Torino y contará con un terreno llano para los corredores

Etapa 1 de la Vuelta

Alias El Gancho del Centro, jefe de alias el Costeño y objetivo de sus propios aliados tras crimen de Miguel Uribe Turbay

Autoridades intensifican la búsqueda del narco clave en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, mientras disidencias de las Farc y socios buscan eliminarlo por la información que posee sobre acuerdos criminales

Alias El Gancho del Centro,

Pronóstico del tiempo en Colombia: sábado con lluvias moderadas y fuertes

El organismo meteorológico prevé precipitaciones de diversa intensidad y posibles tormentas eléctricas en departamentos clave, afectando la movilidad y actividades al aire libre

Pronóstico del tiempo en Colombia:

Efemérides del 23 de agosto: los acontecimientos de un día como hoy

El calendario marca las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de este sábado

Efemérides del 23 de agosto:

Tribunal de Pereira absolvió a fiscal María Eugenia Taborda Franco por caso de interceptaciones

El Tribunal Superior de Pereira exoneró a la fiscal 34 Seccional tras determinar que no existían pruebas concluyentes sobre su responsabilidad en las escuchas telefónicas, ordenando cancelar registros y archivar el expediente

Tribunal de Pereira absolvió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El duro relato del papá

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

ENTRETENIMIENTO

Desde Japón, Otoboke Beaver promete

Desde Japón, Otoboke Beaver promete estremecer Colombia a ritmo de punk y garage rock: conozca fecha y precios de boletería

Carlos Torres volvió a las andadas: le jugó una broma pesada a otro compañero de elenco en ‘La reina del flow’ y casi se le sale de las manos

Abogados de Cara Rodríguez se pronunciaron tras el fallo de Beéle y denunciaron al cantante y a sus defensores: “No es una decisión definitiva”

Blessd causó polémica al subir foto con su expareja en redes sociales: Maluma se pronunció

María Fernanda Yepes anunció su regreso a la actuación: no será en Colombia

Deportes

Etapa 1 de la Vuelta

Etapa 1 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la ronda ibérica

James Rodríguez volvería a las canchas: hora y dónde ver León vs. Pachuca, jornada seis del Torneo Apertura 2025

Preocupación para los colombianos que vayan al mundial de 2026: Estados Unidos endurece visado

Estas serían las formaciones de Millonarios y Junior de Barranquilla en El Campín: el azul se mide al líder con técnico interino

Harry Kane se deshizo en elogios hacia Luis Díaz tras la goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga