Las órdenes que entregó el almirante de las Fuerzas Militares a los uniformados luego de los atentados en Cali y Amalfí

Las Fuerzas Militares aseguran mantener operaciones y control en zonas críticas como Antioquia y Valle del Cauca - crédito Colprensa

El almirante Francisco Hernando Cubides Granados, que está al mando de las Fuerzas Militares, entregó varias órdenes a los miembros de las instituciones del Estado, tras la conmoción que causaron los dos atentados en Amalfi, municipio de Antioquia, y Cali, Valle del Cauca, en la jornada del 21 de agosto de 2025, que dejó a 13 policías y 6 civiles muertos, y casi 80 heridos luego de ataques con drones cargados de explosivos a un avión oficial y la detonación de un carro bomba.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, estas son algunas de las instrucciones, todas, cobijadas por la ley:

“Hombres y mujeres, bajo su responsabilidad, de tal forma que mantengamos una ofensiva permanente y total. Estas órdenes deben ser ejecutadas con la determinación, inteligencia operacional y unidad de propósito. La fuerza de todos nosotros, de nuestro Ejército, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aeroespacial, está llamada a actuar con contundencia en el marco de la conjuntes. Voy de la mano con nuestra posición nacional, todo dentro del marco legal y doctrinario, para garantizar la seguridad de todos los colombianos”.

El Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, que está al mando de las Fuerzas Militares - crédito redes sociales/X

Estos hechos pusieron en el ojo de la opinión pública la gestión del Gobierno, en especial, la del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por lo que el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, afirmó que la gravedad de la violencia que está azotando al país requiere una moción de censura en contra del jefe de cartera.

Según las declaraciones recogidas por El Tiempo, “Son 13 héroes de la patria, asesinados por los terroristas que han sido protegidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y por su fracasada ‘paz total’. Sin duda, este acto terrorista, sumado al de Cali y al de Florencia, amerita que en la Cámara de Representantes adelantemos una moción de censura contra el ministro de Defensa”.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, escucha a un residente local mientras inspecciona los daños cerca de la base de la Fuerza Aeroespacial tras la explosión de un vehículo bomba en un cargamento, atribuida a disidencias de las Farc, que causó múltiples víctimas en uno de dos ataques coordinados, en Cali - crédito Jair F. Coll/Reuters

Además, comentó que en medio de la emergencia, la respuesta de las instituciones no estuvo acorde a la gravedad de la situación: “Ha llegado información de que ayer no se procedió de manera inmediata para extraer los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes del atentado en Amalfi. Aquí tiene que haber un responsable político, y es el ministro de Defensa”.

Por su parte, Sánchez, explicó que estos hechos corresponden a la ofensiva que la fuerza pública está haciéndoles a los grupos criminales que están ubicados en el sector del Cañón del Micay, en Cauca: “A los criminales no les queda otra opción que mostrar su desesperación atacando a la población civil”, declaró.

Sánchez, explicó que estos hechos corresponden a la ofensiva que la fuerza pública está haciéndoles a los grupos criminales que están ubicados en el sector del Cañón del Micay, en Cauca - crédito Colprensa

El ministro además confirmó la responsabilidad de las facciones de alias Iván Mordisco, disidencias de las Farc, que se dieron en medio de las declaraciones oficiales tras los hechos de lesa humanidad: “El atentado terrorista del cartel del narco alias ‘Mordisco’ contra la población civil en Cali jamás tendrá justificación. (...) Este cobarde ataque contra los civiles es una reacción desesperada por la pérdida del control del narcotráfico en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde la Fuerza Pública ha neutralizado gran parte de esta amenaza”.

En los lugares de los atentados hicieron presencia miembro del gabinete del presidente de Gustavo Petro, así como la declaración de luto departamental en ciudades como Calí y Tunja, de donde era oriundo el pilotó de la aeronave que fue derribada mientras realizaban vuelos correspondientes a la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Antioquia.

En las próximas horas se llevarán a cabo las horras fúnebres de los 19 fallecidos en los dos atentados y se espera la recuperación de las decenas de heridos que aún se encuentra en instituciones médicas de Cali.