La frontera colombo-venezolana amaneció con vallas que anuncian las recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello

En redes sociales se viralizaron los videos en los que también se ve a un hombre bajando el cartel de los dictadores del vecino país

Los carteles aparecieron en la carretera que comunica a Colombia con Venezuela desde Cúcuta - crédito @CARLOSFMEJIA/x

Estados Unidos aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, el dictador venezolano. También por su alfil político Diosdado Cabello (25 millones de dólares). Como respuesta, el autócrata informó un despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo su territorio.

En la frontera colombo venezolana, por su parte, el 23 de agosto de 2025 (sobre las 10:00 a. m.), apareció un cartel que confirmaba la recompensa que ofrecía el Gobierno de los Estados Unidos por información que dé con el paradero del dictador Nicolás Maduro y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

Las autoridades locales no han dado información de quién instaló dicha valla.

En la frontera colombo venezolana
En la frontera colombo venezolana aparecieron pancartas con la recompensa por información sobre el paradero de Nicolás Maduro y que ayuden con su captura - crédito @CARLOSFMEJIA/X

Orden de captura contra Nicolás Maduro

La orden de captura en contra del dictador venezolano está dada por los delitos de narcoterrorismo, conspiración, envío de cocaína a territorio estadounidense, entre otros; además, por su responsabilidad en el deterioro de la democracia en Venezuela. Más importante, lo señalan de ser la cabeza principal del llamado Cartel de los Soles en alianza con su segundo al mando, Diosdado Cabello.

Delitos que son resaltados en la valla ubicada en la carretera que comunica a Colombia con Venezuela desde Cúcuta; e incluye el correo electrónico al que pueden hacer llegar información sobre los dos dirigentes del régimen.

En cuestión de horas la valla fue retirada de la carretera

Otra de las publicaciones que se hizo viral en las redes sociales fue la de un hombre vestido de jean, camisa blanca y gorra negra que retiró el anuncio. Al llegar al sitio, se baja de un carro, la retira la arruga en sus brazos y se retira del lugar en el mismo automóvil.

Un hombre habría retirado el cartel ubicado en la carretera entre Cúcuta y Venezuela - crédito @LaFM/X

Villa del Rosario no dio permiso para instalar el aviso

La decisión de desmontar la valla publicitaria en Villa del Rosario se produjo después de que las autoridades municipales identificaron que la estructura no contaba con los permisos correspondientes, según declaraciones del secretario de Gobierno de Villa del Rosario. Esta acción puso de relieve la falta de cumplimiento con los requisitos legales para la instalación de publicidad exterior, situación que impulsó una intervención inmediata.

Según informó EFE, el secretario de Gobierno del municipio, José Guillermo Ruiz, explicó que la instalación se realizó “sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal”. Ante esta irregularidad, el funcionario precisó:

“Nos pusimos en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad”. La delegación municipal actuó con rapidez tras recibir la confirmación sobre la ausencia de autorización.

Así confirmó Estados Unidos la nueva recompensa por la captura de Maduro

Marco Rubio se refirió a
Marco Rubio se refirió a la recompensa de Nicolás Maduro y Disosdado Cabello, dirigentes del régimen venezolano - crédito Redes Sociales

La declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta de X, donde exige que “el dictador Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia”, ha marcado un nuevo capítulo en la presión internacional sobre el mandatario venezolano.

Esta exigencia llega en un contexto de crecientes esfuerzos de Estados Unidos para cercar judicialmente a la cúpula del poder en Venezuela por actividades vinculadas al narcotráfico.

Según informó The Guardian, la recompensa ofrecida por las autoridades estadounidenses se inserta en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP). Este programa se diseñó para reforzar los recursos de las agencias federales en su meta de desarticular redes delictivas trasnacionales y arrestar a sus líderes, con la intención de presentarlos ante tribunales en territorio estadounidense.

La acusación, respaldada por voceros de Washington, sostiene que Nicolás Maduro habría encabezado, por más de diez años, la estructura conocida como Cartel de los Soles. Esta organización incluiría a funcionarios civiles y militares venezolanos de alto rango.

Autoridades estadounidenses afirman que el grupo se dedica al tráfico sistemático de cocaína hacia Estados Unidos y otras regiones, generando un flujo ilícito de drogas que preocupa a instancias de seguridad internacionales. Rubio, profundizando en el señalamiento, aseguró: “Lidera el despiadado Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela”.

