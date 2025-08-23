Iván Cepeda anunció que será precandidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 - crédito X

Continúan los anuncios de los diferentes partidos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El 22 de agosto de 2025, en un evento, el senador de la república Iván Cepeda hizo oficial su intención de ser precandidato presidencial del Pacto Histórico.

“Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República”, dijo en medio de la euforia de sus seguidores.

Con la confirmación de su candidatura, el tarjetón del Pacto Histórico para octubre de 2025 ya empieza a tomar forma, pues son varios los candidatos que podrían estar en la coalición y solo uno sería el escogido como candidato presidencial para representar a dicho partido político.

El congresista se convierte en uno de los aspirantes con mayor posibilidad de ser elegido como el representante de la coalición de Gobierno - crédito Colprensa

Sumado a Cepeda figura el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar y otros líderes políticos que han mostrado interés en participar en este proceso. Entre los nombres que suenan destacan Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Camilo Romero, exembajador en Argentina; y Susana Muhamad exministra de Medio Ambiente, la exministra de Salud Colina Corcho, la senadora del Pacto Gloria Flórez.

Así será el proceso de selección del candidato del Pacto Histórico

Pacto Histórico confirmó los nombres que irán a consulta presidencial - crédito @PactoCol/X

El proceso de selección no solo determinará el candidato presidencial único de la coalición, sino también el orden de las listas al Congreso. Según representantes del Pacto Histórico, la consulta se regirá por reglas diseñadas para asegurar un debate respetuoso y una competencia basada en acuerdos que prioricen la unidad. La reglamentación interna permite la inscripción de nuevos aspirantes hasta el 26 de septiembre, siempre que cumplan los requisitos establecidos, lo que podría ampliar la lista de precandidatos antes del cierre de inscripciones.

Gabriel Becerra, miembro del comité político, subrayó que este mecanismo busca fortalecer la convergencia de movimientos y partidos que respaldan la continuidad de un gobierno orientado al cambio. A propósito, se estableció que el segundo candidato más votado en la consulta podrá integrar la terna para la cabeza de lista al Senado, lo que añade un incentivo adicional a la competencia interna.

Comunicado de la Registraduría sobre calendario de las consultas internas - crédito Registraduría

Las campañas de los precandidatos se encuentran en marcha. María José Pizarro ha intervenido en foros internacionales de izquierda y en eventos nacionales, mientras que Gustavo Bolívar recorre distintos municipios del país para consolidar su apoyo. La oficialización de Daniel Quintero como aspirante provocó discusiones internas, aunque su candidatura se mantiene firme dentro del grupo de los siete seleccionados.

El Pacto Histórico proyecta consolidar su estrategia de cara a marzo, cuando se prevé una consulta interpartidista que reunirá a diversas fuerzas políticas para definir candidaturas tanto al Congreso como a la Presidencia. Este proceso se enmarca en un calendario electoral detallado por la Registraduría Nacional, que regula los tiempos y procedimientos para las consultas internas de los partidos.

La Registraduría Nacional comunicó que los partidos políticos tienen plazo hasta el 26 de julio para informar al Consejo Nacional Electoral (CNE)su intención de realizar consultas internas. El 11 de septiembre de 2025 concluirá el plazo para que las colectividades que hayan solicitado consultas presenten las preguntas a la autoridad electoral, que podrá pronunciarse sobre ellas hasta el 21 del mismo mes.

El período de inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional comenzará el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 26, fecha límite para que los interesados confirmen o retiren su postulación. El día hábil siguiente, el 29 de septiembre, se abrirá el período de modificación de inscripciones, que finalizará el 3 de octubre.

El 26 de octubre de 2025 se celebrará la consulta interna, en la que las agrupaciones políticas tomarán decisiones clave o elegirán a sus candidatos para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.