Imputan cargos a los dos presuntos responsables del ataque terrorista en Cali: estos son los delitos que les atribuyeron

Los sospechosos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Fueron identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre

Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre habrían transportado y activado dos camiones bomba en Cali - crédito Stringer/Reuters y @FiscaliaCol/X

Avanza la investigación por el ataque terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc en Cali (Valle del Cauca) el 21 de agosto de 2025. Las autoridades lograron la captura de dos personas que fueron presentadas ante un juez de control de garantías para su judicialización.

En la diligencia, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los sospechosos, identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados como presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Los delitos atribuidos son homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Según las investigaciones, los imputados habrían transportado y activado dos camiones con varios cilindros cargados con material explosivo a base de nitrato de amonio y granadas de mortero. El ataque cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la capital vallecaucana. Una de las plataformas de artefactos improvisados explotó, causando la muerte de seis personas y heridas a más de 60.

Las víctimas fatales del ataque terrorista son:

  • Jhon Eder Parra, un hombre que trabajaba como taxista en la ciudad.
  • Juan Diego Martínez Echeverry, adolescente de 17 años.
  • John Alexander Zúñiga, joven que estaba en el lugar haciendo compras.
  • Martha Agudelo, docente en la institución educativa Gabriel García Márquez.
  • Cristian Leandro Riascos, padre de familia de 24 años.

La sexta persona que fue asesinada por las disidencias es una mujer que estaba en estado de embarazo. Hasta el momento se desconoce su identidad.

En desarrollo...

