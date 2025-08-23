Greeicy, Oh’laville, Anuel AA, Deftones y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Greeicy presentó "Quiero +", mezclando sensualidad y pasión en su videoclip - crédito cortesía Agencia Jaque

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Aspern, banda colombiana de emo y post-hardcore, sorprende con sencillo debut junto a exvocalista de Asking Alexandria

Aspern es una banda formada en 2024 en Bogotá, que mezcla elementos post-hardcore, emo y de la tradición del punk californiano. Como primer lanzamiento oficial, el cuarteto presentó Prismas, primer adelanto de su EP Halo, programado para lanzarse en el primer semestre de 2026.

La letra explora la idea de que las personas no pueden verse como entidades en blanco y negro, sino como una mezcla infinita de matices y emociones. Su videoclip combina una estéticaque toma inspiración de la filmografía de Wes Anderson.

La sorpresa provino de que la propuesta llamó la atención de Denis Stoff, excantante de Asking Alexandria y hoy en Drag Me Out, que se vio sorprendido por la propuesta del grupo emergente. “Me escribió por Instagram y me pidió si tenía un demo. Le mandé una versión en español de Prismas y me dijo: ‘Suena increíble, me monto la canción y también quiero ser parte de la producción’ (...) Denis grabó sus partes del videoclip en Kiev y nosotros aquí en Bogotá”, contó Santiago Méndez, vocalista de Aspern.

Oh’laville presenta su nueva producción ‘Movimientos Para Soltar El Alma’

Compuesta de nueve canciones, la banda capitalina da una nueva muestra de su capacidad para traducir distintas influencias y dinámicas sonoras en un álbum consistente, apasionado y que presenta reflexiones sobre el presente y el futuro.

“Este disco es una especie de manual de nueve canciones… un ‘set de reglas’ para responder preguntas sobre el ritmo, el tempo, el género y la letra”, explica el vocalista Mateo París, en declaraciones recogidas por la Rolling Stone.

Superlitio estrena “Loco de Corazón”, primer adelanto de su próximo LP

Los vallecaucanos, que estuvieron inmersos en los últimos años en su álbum de reversiones X Revisitado y en el 20 aniversario de su aclamado Tripping Tropicana, publicó el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, programado para publicarse en el primer semestre de 2026.

Con el apoyo en la producción de Tweety González (el mismo de Tripping Tropicana y reconocido por su trabajo con Soda Stereo), la pista evoca justamente el estilo de estos últimos, más basada en la guitarra, mientras la lírica aborda la búsqueda incesante del amor ideal.

“Loco de Corazón trata sobre un personaje que cree en la utopía de encontrar el amor perfecto y, aunque ha intentado y ha perdido, no se rinde. A nivel sonoro, quisimos darle espacio a la voz y a cada instrumento, sin saturar la canción, para que el oyente se sienta transportado a otra época. Este disco es una invitación a escapar del ruido de las redes y las plataformas; es volver a esa sensación de ponerse los audífonos, concentrarse en lo que se está escuchando y disfrutar la música de verdad”, expresó el vocalista Pipe Bravo.

Greeicy desata poder, sensualidad y deseo en el videoclip del sencillo “Quiero +”

La caleña vuelve a incursionar en el afrobeat con este lanzamiento, que fusiona su faceta romántica con su lado pasional.

“Quería una canción que transmitiera sensualidad desde un lugar auténtico. Después de más de 13 años de relación, sentía que muchas de mis canciones hablaban desde una perspectiva de soltería con la que ya no me identifico”, expresó en un comunicado de prensa.

Jhay P y Juan Duque le cantan a la traición y la libertad en “Siempre Fue”

Los paisas fusionan el afro con una letra emotiva, que narra una historia cargada de drama y desamor, en la que una personacumple una condena en prisión mientras sueña con recuperar su libertad para reencontrarse con el amor de su vida. Sin embargo, todo cambia cuando recibe un sobre que revela a su pareja con otro hombre.

El videoclip se grabó en Medellín y tiene como escenario una cárcel, donde los dos artistas interpretan el tema.

Elkno apuesta al afrobeat en “Quererte en serio”

Tras sus colaboraciones con Ryan Castro, Blessd y Miguel Bueno, el paisa arranca su aventura con Sony Music probando con uno de los sonidos tendencia del momento, en una emotiva declaración sobre la búsqueda de un amor real.

Elniko Arias lanza “4U MY LOVA” junto a Jowell y Tuny D

Después del éxito de su debut El Barbero, el antioqueño decidió rendirle tributo al reguetón de la vieja escuela, con una base rítmica marcada, bajos profundos y la suma de la mitad de Jowell & Randy, y del productor colombiano con el que ya colaboró meses atrás en La Promesa.

La pista se presenta como una carta abierta al deseo y a lo prohibido, capturando la tensión que se produce cuando la amistad ya no es suficiente, y el enamoramiento se vuelve inevitable.

Mike Bahía presenta “El Lugar Más Feliz del Mundo”

Tras su incursión en la salsa, el caleño vuelve a los ritmos caribeños de sus inicios acompañados de afrobeat en su más reciente lanzamiento. Líricamente, la composición refleja la complicidad de una relación que no necesita escenarios grandiosos para brilla, fusionando pop urbano con tintes acústicos y elementos tropicales, generando un ambiente sonoro que abraza sin estridencias.

Karoll Márquez reinterpreta “Sílabas al Viento”

El cantante y actor decidió darle un giro a una pista originalmente incluida en su álbum Cotidiano (2006), pasándola de su instinto tropipop a una pista más ligada al house y el synthpop.

“Esta canción siempre fue especial para mí. Quise darle una nueva vida, con los sonidos que hoy me inspiran: lo disco, lo funk, lo electrónico. Es mi manera de rendir homenaje a lo atemporal”, afirmó el artista en un comunicado de prensa, citando como inspiración artistas como Pet Shop Boys o Michael Jackson, hecho igualmente reflejado en el videoclip de la nueva versión.

Fanny Lu estrena el videoclip de “Otra Partida”, junto a Yuri

Tras la publicación del sencillo en plataformas digitales, la caleña presenta una historia visual que retrata el poder de las amigas que no se abandonan, incluso cuando todo se derrumba.

Grabado en la Ciudad de México, el audiovisual muestra una fiesta callejera llena de vida, donde la protagonista —tras una ruptura amorosa— se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes la rodean. En medio de la música y el color, decide volver a jugar “otra partida” en el amor, pero esta vez desde el amor propio.

Anuel AA y Blessd lanzan su nuevo sencillo “Pórtate Bonito”

El puertorriqueño y el colombianopresentaron una nueva colaboración, en la que fusionan el trap latino con ritmos afro y que forma parte del próximo álbum de Anuel, Real Hasta La Muerte 2.

“Siempre es un honor romper con el hermanito Anuel. Pórtate Bonito es otra pa’ la historia, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Ya van cinco canciones juntos y lo que falta... estamos girando por los States llevando música real, desde Medellín pa’l mundo”, expresó Blessd en un comunicado de prensa.

Javiera Mena y Camila Moreno unen fuerzas en “Cuando Respiro En Tu Boca”

Dos de los principales exponentes de la música chilena en las últimas dos décadas se unieron para darle un giro completo a uno de los clásicos temas de Lucybell. De la distorsión shoegaze de la original, ambas intérpretes hacen que sus voces vibrantes y un piano de fondo sean los protagonistas.

La Vida Boheme presenta “Entretenimiento”

Con deudas a grupos como Devo o Talking Heads, los venezolanos presentan su segundo sencillo del año. En contraste con ¡Al Coro De Las Masas! y su sonido más guitarrero, el grupo liderado por Henry D’Arthenay se juega todo por sintetizadores, un ritmo monolítico pero bailable, y un discurso irónico alrededor de las tendencias en las redes sociales.

Aviónica presenta su nueva placa ‘Yossi’

La agrupación boliviana presenta el que es considerado como el trabajo más personal y a la vez más ambicioso del proyecto encabezado por José Mrochek, alternando entre lo frenético y lo reposado en cada una de las pistas, contando con músicos de sesión de los más destacados en Nashville, ciudad estadounidense donde se grabó, y destacando especialmente Aaron Sterling, baterista de Taylor Swift y John Mayer.

“A veces escucho este disco como fan de Avionica, algo que nunca me había pasado antes. Me encanta. Creo sinceramente que es uno de los mejores discos de rock en español de la actualidad”, manifestó Mrochek en un comunicado de prensa.

Pendulum estrena ‘Inertia’, su primer álbum en 15 años

Desde su regreso en 2016, el grupo de drum and bass liderado por Rob Swire y Gareth McGrillen se mantiene ocupado con fechas en vivo y algunos lanzamientos esporádicos, pero no es hasta ahora que lanzan un nuevo LP, tras 15 años.

Con colaboraciones de Joey Valence & Brae, AWOLNATION, o Bullet For My Valentine, esta placa ve a Pendulum explorando su faceta más frenética sin descuidar ni las guitarras ni los coros pegadizos. De igual modo, incorpora las pistas que formaron parte de sus EPs Elemental (2021) y Anima (2023).

Mac DeMarco presenta su LP ‘Guitar′

Escrito y grabado en su totalidad en noviembre de 2024 en la casa del cantautor canadiense en Los Ángeles, esta producción lo muestra haciéndose cargo de la mayoría de aspectos del proceso, llevando a otro nivel la noción del “bedroom pop” que contribuyó a popularizar, particularmente en sus sencillos Home y Holy.

“Creo que Guitar es lo más cercano a una representación real de dónde me encuentro en mi vida actual que he podido plasmar en papel. Estoy feliz de compartir esta música, y espero tocar estas canciones en tantos lugares como me sea posible”, expresó el cantante en un comunicado de prensa.

Deftones presenta una descarga de guitarras y poder en ‘Private Music’

Precedido por los adelantos My Mind is a Mountain y Milk of the Madonna, el grupo liderado por Chino Moreno presenta su décimo trabajo de estudio, que ingresó en el puesto 10 del Billboard 200, en el que es uno de sus mejores posicionamientos en dicho listado.

Con el apoyo del productor Nick Raskulinecz, quien trabajó antes con ellos en Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012), las 11 pistas presentan al grupo de Sacramento en una fase reflexiva y metafísica en sus líricas, mientras que en lo instrumental continúan incorporando de manera libre elementos del nu metal, el rock industrial o el shoegaze en su repertorio, conformando una continuidad en términos de profundizar y explorar ideas que los distinguen del resto. Cabe recordar que hay rumores de que el grupo visitará Colombia en 2026, luego de que el baterista Abe Cunningham le contará a Rolling Stone Brasil que su visita a Suramérica se produciría en el primer semestre del próximo año.

Royel Otis presenta su segundo LP ‘Hickey’

El dúo australiano, uno de los responsables de darle un nuevo aire a la nostalgia por el indie rock de los 2000, ratificó ese gusto por las melodías sencillas pero rítmicas en su nuevo larga duración, compuesto de 13 canciones que plasman la felicidad y la angustia adolescente con facilidad e ingenio.

Wolf Alice alcanza la madurez creativa en ‘The Cleaning’

Los británicos apostaron por romper con muchas de las señas de identidad de sus trabajos previos, como las guitarras y las distorsiones, apostando por una producción más sofisticada y acústica, en la que el piano a menudo se erige como protagonista, algo que permite brillar la voz de Ellie Rowsell.

Florence + The Machine lanza “Everybody Scream”, primer adelanto de su sexto LP

Florence Welch anunció nuevo trabajo de estudio y presentó como sencillo el tema que le da título. Desde la melodía y la letra juega constantemente con la calma y la euforia, algo que se traslada al videoclip.

Good Charlotte vuelve al ruedo con su álbum ‘Motel Du Cap’

A siete años de Generation RX, los hermanos Madden publicaron su octavo larga duración en el que se mantiene la premisa que caracterizó toda su carrera: una combinación de neo punk y una exploración a profundidad del pop, incorporando ideas del hip hop, el country o el soul. Además, tuvo como novedad la reunión con los otros dos integrantes originales de la banda: Paul Thomas (bajo) y Billy Martin (guitarra).