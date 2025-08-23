Colombia

Efraín Cepeda y Álvaro Uribe perfilan posibles alianzas de cara a las elecciones de 2026: “Nos unen nuestras convicciones”

La visita de Cepeda al expresidente refuerza los acercamientos entre el uribismo y sectores del conservatismo, en medio de un reacomodo de fuerzas políticas

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Efraín Cepeda, expresidente del
Efraín Cepeda, expresidente del Senado, visitó al exmandatario en un gesto político de alto simbolismo - crédito @EfrainCepeda/X y Colprensa

El panorama político colombiano sigue moviéndose con fuerza tras la decisión judicial que otorgó la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su regreso al escenario público, acompañado de actos en las calles y del respaldo de dirigentes políticos, ha reactivado las apuestas de su partido de cara a las elecciones de 2026.

En este contexto, las visitas de líderes tradicionales, como la realizada por el expresidente del Senado Efraín Cepeda, adquieren un especial valor en la configuración de alianzas y en la consolidación de una coalición amplia para los próximos comicios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro, revelado por Cepeda en su cuenta de X, refleja justamente cómo el uribismo y sectores tradicionales estarían buscando afianzar dichas alianzas en un escenario donde la figura de Álbaro Uribe sigue teniendo fuerte incidencia en la agenda nacional.

Un encuentro con lectura política

Cepeda destacó coincidencias ideológicas con
Cepeda destacó coincidencias ideológicas con Uribe, lo que refuerza la sintonía entre ambos sectores - crédito @EfrainCepeda/X

Efraín Cepeda, actual senador, compartió detalles de su encuentro con Uribe. En su mensaje señaló: “Quienes hemos defendido las instituciones, la democracia y la seguridad, sacaremos adelante a Colombia”.

El dirigente conservador agregó: “nos unen nuestras convicciones y esa es la fuerza más poderosa para encontrarnos en esta lucha”, y acompañó sus palabras con una fotografía tomada junto al exmandatario.

Posteriormente escribió: “Tuve un grato encuentro con el expresidente Uribe y con colegas con quienes, desde el Congreso, hemos librado duras batallas en defensa del país”.

La visita se dio en
La visita se dio en un contexto de reacomodos internos en el Centro Democrático - crédito @EfrainCepeda/X

Laa foto del encuentro, divulgada por Cepeda, coincidió con otro anuncio importante para el uribismo: la inclusión de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, como nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático. La decisión se produjo tras reuniones entre la colectividad, la familia Uribe Turbay y los demás aspirantes del partido, quienes avalaron su ingreso al proceso electoral.

Reconfiguración del uribismo hacia 2026

El comunicado del partido precisó que “El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, y añadió que “teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales, le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”.

El ingreso de Uribe Londoño fue respaldado por precandidatos de peso como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. El partido aclaró que, al igual que los demás aspirantes, deberá participar en debates y actividades previas a la encuesta que definirá al candidato único entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Posteriormente, el ganador medirá fuerzas en la consulta de “unidad democrática” convocada para el 8 de marzo de 2026.

Miguel Uribe Londoño ha tenido
Miguel Uribe Londoño ha tenido una trayectoria en el sector público como concejal de Bogotá y senador por el Partido Conservador - crédito Miguel Uribe/Facebook

La figura de Miguel Uribe Londoño representa un puente entre el uribismo y sectores conservadores, dado su paso por el Concejo de Bogotá y el Senado en representación de esa corriente. Su inclusión también tiene una fuerte carga simbólica, al ser padre del senador asesinado en un atentado sicarial en junio de 2025, lo que imprimiria al proceso un componente de memoria y continuidad política.

Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe ha reforzado su agenda de calle. Tras recuperar su libertad, estuvo en un acto en el sur del Valle de Aburrá, afirmó: “Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir: ‘Adentro, democracia’. Esta es una lucha muy difícil, pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos”.

El panorama electoral no solo muestra un uribismo en recomposición interna, sino también acercamientos con partidos tradicionales como el Conservador, Liberal y La U. Cepeda, como dirigente conservador, se ha mostrado activo en este proceso, lo que explica la relevancia de su visita a Uribe.

Desde hace meses, estos partidos vienen explorando la posibilidad de una gran consulta de unidad democrática. Incluso, en los más recientes encuentros participó Germán Córdoba, jefe de Cambio Radical, aunque sin concretar aún su adhesión definitiva.

Temas Relacionados

Efraín CepedaÁlvaro Uribe VélezCentro DemocráticoPartido ConservadorElecciones 2026Miguel Uribe LondoñoUnidad democráticaColombia-Noticias

Más Noticias

Dayro Moreno reveló si la selección Colombia lo convocará para las eliminatorias: hay sorpresa con el goleador

El delantero de Once Caldas ha tenido una buena temporada en 2025 y lleva meses pidiendo una oportunidad en el combinado del técnico Néstor Lorenzo, de cara al cierre de las eliminatorias

Dayro Moreno reveló si la

Petro se defendió de críticas por reconocer a grupos armados como terroristas; recordó a Pablo Escobar: “No tiene idea”

El cambio de postura del presidente surgió luego de dos ataques perpetrados por las disidencias de las Farc en Cali y Antioquia

Petro se defendió de críticas

Petro confirmó la captura del hermano de ‘Iván Mordisco’ en Cundinamarca, esto se sabe

Vera Fernández estaría vinculado a actividades de apoyo logístico y financiero para las disidencias de las Farc

Petro confirmó la captura del

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El ataque terrorista dejó una escena de caos y muerte a su paso. En total han muerto seis personas, entre ellas Jhon Éder Parra, mientras que 76 quedaron heridas, entre ellas Jorge Iván Velasco

El destino de dos taxistas

Abogados de Cara Rodríguez se pronunciaron tras el fallo de Beéle y denunciaron al cantante y a sus defensores: “No es una decisión definitiva”

La firma publicó un comunicado lamentando la filtración de la decisión de la Comisaría de Familia, asegurando que fue una violación al derecho a la intimidad

Abogados de Cara Rodríguez se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El destino de dos taxistas

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

ENTRETENIMIENTO

Abogados de Cara Rodríguez se

Abogados de Cara Rodríguez se pronunciaron tras el fallo de Beéle y denunciaron al cantante y a sus defensores: “No es una decisión definitiva”

Blessd causó polémica al subir foto con su expareja en redes sociales: Maluma se pronunció

María Fernanda Yepes anunció su regreso a la actuación: no será en Colombia

Carlos Giraldo y Sebastián Tamayo aclaran rumores de su relación tras revelación de fotos juntos: “Y me enamoré de él”

J Balvin emocionó a su hijo Río con una sorpresa inolvidable durante su viaje a Tokio: “Soy el mejor papá”

Deportes

Cuándo volverá a jugar Once

Cuándo volverá a jugar Once Caldas en la Copa Sudamericana: esta es la programación para los cuartos de final

Hernán Torres se paró duro frente a los directivos de Millonarios: habría puesto importante condición para firmar contrato

El ‘Tino’ Asprilla se burló de la protesta con zapatos que hicieron los hinchas de Millonarios: “Vengan y los recogen”

Se acabó la Asociación Deportivo Cali: esto pasará con el cuadro Azucarero tras la asamblea que definió su futuro

Este fue el golazo y la asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich: brillante debut en la Bundesliga ante el RB Leipzig