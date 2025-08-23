Capturado alias El Mocho, cabecilla de la estructura responsable del atentado terrorista en Cali

Las autoridades continúan desarrollando operaciones en la región para dar con otros cabecillas de la estructura - crédito Ejército Nacional

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, fue capturado alias El Mocho, señalado cabecilla de las milicias urbanas del grupo terrorista Jaime Martínez, estructura criminal que opera en el área metropolitana de Cali y en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con información de inteligencia, “El Mocho” era el encargado de coordinar acciones con explosivos contra la población civil y la fuerza pública. Además, estaría vinculado con una serie de asesinatos selectivos en las comunas 14 y 1 de Cali, así como con actividades de reclutamiento forzado de menores en varios barrios del oriente de la ciudad, entre ellos Manuela Beltrán, Mojica, Llano Grande, Llano Verde, El Vergel, El Ballado y Los Mangos, en el Distrito de Aguablanca.

Las autoridades investigan si alias El Mocho tiene nexos con el atentado perpetrado en Cali el 21 de agosto - crédito Ejército Nacional

Las autoridades también lo señalan de ser coordinador de extorsiones a comercios y expendios en Cali, y de planear secuestros y extorsiones en sectores del sur de la capital del Valle y de Aguablanca.

Alias El Mocho tenía en su contra la orden de captura Nº 98 del 13 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga. Los delitos que se le imputan son:

Concierto para delinquir agravado

Terrorismo agravado

Homicidio agravado

Tentativa de homicidio agravado.

Con esta captura, las Fuerzas Militares y de Policía consideran que se propina un golpe determinante al grupo Jaime Martínez, debilitando su capacidad de intimidación y acción violenta en el Valle del Cauca y el suroccidente del país. Las autoridades continúan desarrollando operaciones en la región para dar con otros cabecillas de la estructura, señalada de mantener alianzas con redes de narcotráfico y de ejercer presión sobre comunidades vulnerables.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación confirmó que dos hombres también fueron arrestados tras el atentado ocurrido en Cali, en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, hecho que de manera preliminar dejó seis personas muertas y más de 70 heridas. Los capturados serán presentados en las próximas ante un juez de control de garantías.

Dos hombres fueron arrestados tras el atentado en Cali que dejó seis muertos y más de 70 heridos - crédito Jair F. Coll/REUTERS

De acuerdo con el ente acusador, “la información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc”, lo que refuerza las alertas sobre la capacidad operativa de este grupo en zonas urbanas del Valle.

La Fiscalía también señaló que uno de los hombres identificados en la investigación sería alias “Sebastián”, señalado como presunto responsable directo del ataque en Cali. Las autoridades destacan que su judicialización será clave para esclarecer la cadena de mando detrás de la acción violenta y sus nexos con la estructura Jaime Martínez.

La situación de orden público no se limita al suroccidente. En Antioquia, la atención se concentra en el ataque con drones a un helicóptero de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en zona rural de Amalfi. El hecho dejó 13 policías muertos, un golpe que evidencia el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados ilegales.

Un ataque con drones en Amalfi, Antioquia, dejó 13 policías muertos y se atribuye al frente 36 de las disidencias de las Farc - crédito Policía Nacional

Según los primeros hallazgos, “a partir de las primeras diligencias, se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, puntualizó la Fiscalía.

El ente investigador informó, además, que continúa con la recolección de pruebas y actos urgentes para ubicar y judicializar a todos los responsables de estos ataques, que han encendido las alarmas sobre la escalada de violencia en varias regiones del país.

Frente a la gravedad de los hechos ocurridos en Cali, la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación anunciaron que se ofrece una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del atentado en inmediaciones de la base aérea. De manera paralela, las autoridades confirmaron que se aumentará el presupuesto destinado a labores de inteligencia y contrainteligencia, con el fin de anticipar y neutralizar las acciones de estructuras como la Jaime Martínez y el frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central.