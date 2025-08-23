Aparecen banderas alusivas al ELN en zona rural de Coello y autoridades refuerzan la seguridad

La comunidad reportó la presencia de banderas del grupo insurgente, hecho que motivó investigaciones de la Fuerza Pública y operativos para garantizar la seguridad de la población - crédito stringer / Reuters

Las autoridades del municipio de Coello, en el departamento del Tolima, se encuentran en estado de alerta tras el hallazgo de varias banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del territorio.

La presencia de estos emblemas fue denunciada por habitantes del sector ante las autoridades locales, quienes notificaron de inmediato a la Fuerza Pública para que inicie las investigaciones correspondientes.

El alcalde de Coello, Santiago Herrera, confirmó la aparición de las banderas y reiteró el firme rechazo de su administración frente a cualquier manifestación vinculada a grupos armados ilegales.

Herrera declaró en sus redes sociales: “Dichos símbolos representan la violencia, el secuestro, la intimidación y el dolor que este grupo ha causado durante décadas a miles de familias colombianas. La bandera del ELN no es un emblema de lucha social, sino un recordatorio de crímenes que atentan contra la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos”.

El mandatario señaló que estos hechos afectan la tranquilidad de los habitantes y alteran el orden público en zonas rurales que históricamente han sido vulnerables a la presencia de actores armados ilegales. Por su parte, las autoridades policiales y militares desplegaron patrullajes y operativos de vigilancia en el área para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir cualquier intento de intimidación.

“Reafirmamos nuestro compromiso con: La defensa de la vida y la paz rechazando toda manifestación de violencia. El respeto a las instituciones y la promoción de una convivencia pacífica basada en diálogo”, añadió el mandatario.

La administración municipal insistió en la importancia de reforzar la colaboración ciudadana e instó a los habitantes de Coello a reportar oportunamente cualquier hecho que altere la estabilidad del municipio. “Nuestro compromiso es con la promoción de la convivencia pacífica basada en el diálogo y la justicia, así como el respeto a las instituciones democráticas”, manifestó Herrera.

La Fuerza Pública continúa recopilando información para esclarecer el origen y la responsabilidad detrás de la aparición de los emblemas, mientras las autoridades enfatizan el llamado a la calma y a mantener la confianza en las acciones institucionales que buscan proteger la paz y la seguridad de los habitantes de Coello.

ELN incendia maquinaria amarilla y deja bandera en nueva acción violenta en Becerril, Cesar

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a atacar maquinaria pesada en el municipio de Becerril, departamento del Cesar.

En la noche del viernes 22 de agosto, dos máquinas utilizadas en obras civiles fueron incendiadas en la vía que conecta la cabecera municipal con el corregimiento de Santa Cecilia. En el lugar, los responsables dejaron una bandera que identificaba al ELN como autor del atentado.

Según reportaron las autoridades, la maquinaria afectada pertenece a una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de infraestructura en diferentes municipios de la región. Este nuevo acto de violencia se suma a otros ocurridos en el Cesar, donde la quema de equipos de trabajo responde a intimidaciones, amenazas o posibles extorsiones a compañías y trabajadores del sector.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, confirmó que la situación está siendo investigada y anunció la convocatoria a un consejo de seguridad para definir medidas administrativas entre la Gobernación del Cesar y el municipio de Becerril. “Desde ya hemos exhortado al Gaula de la Policía y Gaula del Ejército, además de la Décima Brigada del Ejército Nacional con jurisdicción en ese lugar, para poder dar con la captura de los autores materiales de este hecho terrorista”, explicó Esquivel.

Los equipos impactados en el más reciente ataque corresponden a dos máquinas amarillas, una de ellas un minicargador utilizadas para la construcción y adecuación vial. Por la intensidad de las llamas y la onda expansiva, una retroexcavadora cercana también resultó con daños. Las autoridades no reportaron víctimas, pero sí importantes pérdidas materiales para la empresa afectada.

La Policía Nacional y el Ejército, junto con unidades de inteligencia criminal, realizan operativos en la zona, mientras se recopila información para establecer si los propietarios de las máquinas han sido blanco de amenazas o extorsión por parte del grupo subversivo. El comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, aseguró que todas las acciones investigativas están enfocadas en identificar y capturar a los responsables directos del atentado.