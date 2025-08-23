Colombia

Aparecen banderas alusivas al ELN en zona rural de Coello y autoridades refuerzan la seguridad

El hallazgo de emblemas del grupo armado en el municipio tolimense generó inquietud entre los residentes. El alcalde confirmó el rechazo institucional y llamó a la colaboración ciudadana para preservar la tranquilidad en la región

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La comunidad reportó la presencia
La comunidad reportó la presencia de banderas del grupo insurgente, hecho que motivó investigaciones de la Fuerza Pública y operativos para garantizar la seguridad de la población - crédito stringer / Reuters

Las autoridades del municipio de Coello, en el departamento del Tolima, se encuentran en estado de alerta tras el hallazgo de varias banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona rural del territorio.

La presencia de estos emblemas fue denunciada por habitantes del sector ante las autoridades locales, quienes notificaron de inmediato a la Fuerza Pública para que inicie las investigaciones correspondientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde de Coello, Santiago Herrera, confirmó la aparición de las banderas y reiteró el firme rechazo de su administración frente a cualquier manifestación vinculada a grupos armados ilegales.

Herrera declaró en sus redes sociales: “Dichos símbolos representan la violencia, el secuestro, la intimidación y el dolor que este grupo ha causado durante décadas a miles de familias colombianas. La bandera del ELN no es un emblema de lucha social, sino un recordatorio de crímenes que atentan contra la vida, la libertad y la dignidad de los ciudadanos”.

El alcalde Santiago Herrera rechazó
El alcalde Santiago Herrera rechazó el uso de estos símbolos y recordó los crímenes cometidos por el grupo armado en Colombia - crédito @santiagoh8/ Instagram

El mandatario señaló que estos hechos afectan la tranquilidad de los habitantes y alteran el orden público en zonas rurales que históricamente han sido vulnerables a la presencia de actores armados ilegales. Por su parte, las autoridades policiales y militares desplegaron patrullajes y operativos de vigilancia en el área para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir cualquier intento de intimidación.

“Reafirmamos nuestro compromiso con: La defensa de la vida y la paz rechazando toda manifestación de violencia. El respeto a las instituciones y la promoción de una convivencia pacífica basada en diálogo”, añadió el mandatario.

La administración municipal insistió en la importancia de reforzar la colaboración ciudadana e instó a los habitantes de Coello a reportar oportunamente cualquier hecho que altere la estabilidad del municipio. “Nuestro compromiso es con la promoción de la convivencia pacífica basada en el diálogo y la justicia, así como el respeto a las instituciones democráticas”, manifestó Herrera.

Estos hechos generan preocupación en
Estos hechos generan preocupación en localidades históricamente vulnerables a la presencia de actores armados ilegales - crédito @santiagoh8/ Instagram

La Fuerza Pública continúa recopilando información para esclarecer el origen y la responsabilidad detrás de la aparición de los emblemas, mientras las autoridades enfatizan el llamado a la calma y a mantener la confianza en las acciones institucionales que buscan proteger la paz y la seguridad de los habitantes de Coello.

ELN incendia maquinaria amarilla y deja bandera en nueva acción violenta en Becerril, Cesar

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a atacar maquinaria pesada en el municipio de Becerril, departamento del Cesar.

En la noche del viernes 22 de agosto, dos máquinas utilizadas en obras civiles fueron incendiadas en la vía que conecta la cabecera municipal con el corregimiento de Santa Cecilia. En el lugar, los responsables dejaron una bandera que identificaba al ELN como autor del atentado.

Según reportaron las autoridades, la maquinaria afectada pertenece a una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de infraestructura en diferentes municipios de la región. Este nuevo acto de violencia se suma a otros ocurridos en el Cesar, donde la quema de equipos de trabajo responde a intimidaciones, amenazas o posibles extorsiones a compañías y trabajadores del sector.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, confirmó que la situación está siendo investigada y anunció la convocatoria a un consejo de seguridad para definir medidas administrativas entre la Gobernación del Cesar y el municipio de Becerril. “Desde ya hemos exhortado al Gaula de la Policía y Gaula del Ejército, además de la Décima Brigada del Ejército Nacional con jurisdicción en ese lugar, para poder dar con la captura de los autores materiales de este hecho terrorista”, explicó Esquivel.

El ELN incendió dos máquinas
El ELN incendió dos máquinas de obras civiles en la vía al corregimiento de Santa Cecilia, en Becerril, Cesar, y dejó una bandera que lo atribuye como autor - crédito @DidierLobo_Ch/ X

Los equipos impactados en el más reciente ataque corresponden a dos máquinas amarillas, una de ellas un minicargador utilizadas para la construcción y adecuación vial. Por la intensidad de las llamas y la onda expansiva, una retroexcavadora cercana también resultó con daños. Las autoridades no reportaron víctimas, pero sí importantes pérdidas materiales para la empresa afectada.

La Policía Nacional y el Ejército, junto con unidades de inteligencia criminal, realizan operativos en la zona, mientras se recopila información para establecer si los propietarios de las máquinas han sido blanco de amenazas o extorsión por parte del grupo subversivo. El comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, aseguró que todas las acciones investigativas están enfocadas en identificar y capturar a los responsables directos del atentado.

Temas Relacionados

ELNBandera ELNbanderas ELN Coelloalerta seguridad TolimaELN Coelloguerrilla CoelloSantiago Herrera alcalde CoelloCoello Tolimagrupos armados ilegales TolimaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia de disidencias tras captura del hermano de alias Iván Mordisco

El gobernador aseguró que la detención de “Mono Luis” no implica operaciones de las disidencias de las Farc en el departamento y pidió mantener la vigilancia en la zona rural de El Peñón

Gobernador de Cundinamarca descartó presencia

Imputan cargos a los dos presuntos responsables del ataque terrorista en Cali: estos son los delitos que les atribuyeron

Los sospechosos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Fueron identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre

Imputan cargos a los dos

Gustavo Petro explicó con vallenato de fondo por qué no le gusta ir a sectores de estrato 6 en Colombia: “No escucho sino groserías”

Todo se dio a raíz del video que se conoció por parte del abogado Daniel Sanín, y que mostró cómo los vecinos de un conjunto residencial en el sector de Colina Campestre, norte de Bogotá, le lanzan improperios al expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, mientras es escoltado por varios uniformados

Gustavo Petro explicó con vallenato

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Los “Embajadores”, con técnico interino, están obligados a sumar tres puntos para salir del último lugar y quitarle el invicto a los “Tiburones”, que no ganan en Bogotá desde 2017

EN VIVO Millonarios vs. Junior

En video: así quedó registrado el momento en que grúa cargada se volcó en el norte de Bogotá

Una grúa se volcó en la localidad de Usaquén, en el barrio Soratama, luego de presuntamente quedarse sin frenos, el video generó asombro en redes sociales

En video: así quedó registrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personero de Cali tras atentado

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

ENTRETENIMIENTO

J Balvin hizo historia al

J Balvin hizo historia al llevar el reguetón a Vietnam: “Estamos cantando en lugares donde siempre soñé”

Mariana Pajón presume su embarazo y celebra la llegada de su primer hijo con Vincent Pelluard: “Amo ver mi pancita crecer”

Presentadora de Noticias RCN cometió un error en plena transmisión en vivo: sus compañeros la salvaron

Yailin la más viral tuvo una fuerte pelea callejera con una ‘influencer’

Epa Colombia busca otra alternativa para salir de la cárcel: propuso ser “embajadora” de TransMilenio

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Junior

EN VIVO Millonarios vs. Junior de Barranquilla, fecha 8 de la Liga BetPlay: los azules buscan su primer triunfo ante el líder

Teófilo Gutiérrez respondió a polémica con prestamista con curiosa declaración: “Yo ya le pagué a ese”

Jhon Lucumí estaría en conflicto con el Bolonia de Italia y tendría oferta de Inglaterra, según informó Fabrizio Romano

Atlético Nacional va con la pesada para el clásico ante América de Cali en el Pascual Guerrero: estos son los convocados

Técnico del Bayern Múnich le sigue “echando flores” a Luis Díaz, tras su debut en la Bundesliga: “No solo disfruta el fútbol”