Precio del dólar al alza en Colombia hoy 22 de agosto: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Conoce por qué es importante el precio del dólar en Colombia (Infobae)

El tipo de cambio amaneció con ganancias para el dólar estadounidense tras la apertura de mercados de este viernes 22 de agosto, mientras que los mercados están a la expectativa al discurso de Jerome Powell en el simposio de banqueros Jackson Hole.

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 4.030,32 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,13% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando marcó 4.024,95 pesos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,41%; por contra desde hace un año aún conserva una bajada del 4,78%.

Comparando este dato con el de días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando marcó una disminución del 0,46%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia en fechas recientes. En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, es de 7,86%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,24%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

