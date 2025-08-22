Simón Pulgarín y Daniela Salazar dejaron ver cómo son las habitaciones del crucero más grande del mundo con su hijo al mando: este es el video

Colombia

“Bienvenidos al crucero más grande del mundo, Star of the Seas”, dijo Pedro Pulgarín Salazar, hijo de los creadores de contenido Daniela Salazar y Simón Pulgarín, al iniciar su peculiar recorrido por una de las habitaciones del emblemático barco.

La espontaneidad y ternura del pequeño conquistaron al público en las redes sociales, al mostrar cada rincón del camarote junto a su familia y lo que hace en esos espacios durante los días de paseo.

De acuerdo con las imágenes, lo primero que hace es abrir la puerta de la habitación, después el hijo de los creadores de contenido sorprendió a los seguidores con su entusiasmo indicando cuál era el lugar en donde él estaba durmiendo y enseñando cómo lo hacía.

Mira mi cama. Este es un camarote. Y aquí es donde guardo mis crocs”, explicó con orgullo, mientras mostraba los espacios donde almacena sus objetos personales y cómo subía las escalares hasta llegar a su dormitorio.

En ese momento, Pedro se tomó el tiempo para demostrar cómo podía esconderse entre las camas y corría la cortina, bromeando, pues les indicó a sus papás que se acostaran a dormir como él, mientras Simón le preguntaba: “¿Dónde está Pedro?”, para que saliera de detrás de las cortinas.

Durante el recorrido, el niño detalló cada parte de la habitación y guió a los espectadores con naturalidad: “Acá abajo hay muchas cosas. Móntense en su cama porque ya es de noche. Y seguimos con el tour”, invitó, mientras animaba a la audiencia a imaginarse en el mismo lugar.

Seguido a esto, dejó ver que en la habitación tienen un gran baño y al adentrarse señaló: “Tenemos el baño, una guardatorio, un inodoro para hacer chichí y popó”.

Sin embargo, mientras dejaba ver los detalles de ese espacio ocurrió uno de los momentos que más llamó la atención del video, ya que la visita fue interrumpida momentáneamente cuando el niño, entre risas, comentó que tenía ganas de hacer chichí por lo que les tocaba detener la grabación por unos minutos.

Estamos en pausa porque Pedro se fue a hacer popó”, expresó el pequeño Pedro de fondo, conquistando a la audiencia por su ocurrencia y sinceridad.

Tras este momento gracioso, el recorrido prosiguió: “Amigos, continuamos. Aquí hay la ducha. Tenemos las toallas, la caneca, el champú. Y aquí es donde se guardan las toallas”.

En su recorrido, Pedro no dejó pasar los pequeños detalles que para él hacen especial la habitación, como por ejemplo, la cama principal, que vendría siendo en la que duermen sus papás, pero que también comparten con él porque les queda apenas.

La cama es muy grande. Y cabemos todos”, contó el niño, resaltando la amplitud del espacio en el que la familia puede descansar junta, mientras la creadora de contenido Daniela Salazar aparecía acostada con él.

El hijo de los creadores de contenido puso especial atención a la practicidad y distribución del lugar, mostrando con entusiasmo el espacio para guardar objetos personales y la funcionalidad de cada rincón.

El niño también destacó la vista que ofrece el lugar de hospedaje durante el crucero, ya que tienen un gran balcón con mesas y sillas en el que pueden realizar actividades, compartir y hasta comer, mientras observan la naturaleza.

Y aquí tenemos una sala para ver la vista al mar. Esto es todo por nuestro cuarto”, mencionó el pequeño Pedro, refiriéndose al área dispuesta para disfrutar del paisaje. A través de sus palabras, se notó la importancia de los pequeños detalles para hacer más acogedor el ambiente familiar en el crucero.

La experiencia en el room tour estuvo marcada por las ocurrencias y la espontaneidad de Pedro, en su narración incluyó pausas graciosas y naturales, lo que sumó un toque de cercanía y humor al video, conquistando a cientos de seguidores que lo alagaron en los comentarios y pidieron que hiciera más contenido similar.

Al cierre del recorrido por la habitación, el pequeño preguntó a los seguidores: “¿Quieren ver todo el crucero?”, invitando a los fans con alegría a descubrir más espacios del enorme barco junto a él y su familia, lo que fue respondido afirmativamente por los espectadores.

“Esto es lo más tierno que he visto y voy a ver”, “Ese niño me hace dar ganas de ser mamá”, “Qué es esto tan hermoso, me muero de amor”, “Quiero ver más videos así”, “Que siga grabando Pedro”, dicen algunos de los mensajes.

