Hollman Morris se quiere llevar a Rtvc a periodistas deportivos despedidos de Caracol y RCN: “Queremos conversar con ustedes”

Periodista, productor, director de televisión, escritor y político colombiano- crédito ProBogotá

El periodista de Rtvc, Sistema de Medios Públicos, en Colombia, Hollman Morris, convocó a periodistas deportivos de los medios de comunicación como RCN y Caracol, que fueron despedidos, a que se unan al medio público.

Por medio de su cuenta de X, Morris no titubeó en hacer la invitación: “Tras la salida de colegas de radio en las cadenas privadas @rcnradio y @CaracolRadio, en @RTVCco les abrimos las puertas. Queremos conversar con ustedes”.

El periodista de Rtvc hizo un llamado a los colegas para que se unan al sistema de medios públicos - crédito @HOLLMANMORRIS/X

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El llamado no demoró en ser contestado, y Henry Jiménez, uno de los hombres con más trayectoria en el mundo del fútbol, respondió por la misma red social, dejando claro que está listo para empezar un nuevo capítulo en su vida profesional.

“Hola @HOLLMANMORRIS estamos para las que sea. Nos sentimos vitales, llenos de pasión por el oficio al que hemos dedicado nuestras vidas”, escribió el periodista.

Por medio de la misma red social, momento después de la publicación de estos mensajes, también involucro a sus colegas de El Espectador.

“Le extiendo mi mensaje a los colegas de @elespectador, les espero para conversar”, dando a entender que quiere que varios de estos comunicadores pasen a hacer parte de su equipo luego de la salida de las otras casas periodísticas.

Henry Jiménez respondió al llamado de Hollman Morris - crédito @BochaJimenez/X

Henry Jiménez se consolidó a nivel profesional al ser uno de los hombres que compartió espacios en programas de fútbol al lado de Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos a nivel nacional.

“Gracias a Carlos Antonio por la bonita despedida que me hizo en Planeta Fútbol. Es que son muchos años de trabajo juntos. Y seguiremos adelante separados, cada uno con la misma pasión por el oficio que escogimos para nuestras vidas. Hemos tenido la fortuna de tener maestros”, fue el mensaje del ‘Bocha’ Jiménez, tras su despedida que le hizo en el programa Planeta Fútbol.

De acuerdo con información de www.futbolred.com, “Jiménez tuvo una gran carrera en los medios. Tuvo sus primeros pasos en Todelar Cali y luego puso rumbo a Caracol y posteriormente a RCN donde tuvo la mejor parte de su carrera como periodista, ya que pudo ir a Mundiales de fútbol, competencias deportivas y es uno de los comunicadores más experimentados del país”.

Anunció que RTVC iniciará acciones legales contra Néstor Morales y Sebastián Nohra de Blu Radio - crédito Captura video Señal Colombia

De acuerdo con El Tiempo, Jaime Orlando Pulido, Aicardo Torres y Jairo Chávez son otros de los periodistas que abandonarán la RCN luego de cumplir con la transmisión del Clásico RCN.

Hollman Morris es un periodista, documentalista y político colombiano. Ha sido reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, así como por la realización de reportajes y documentales sobre el conflicto armado en Colombia.

Ha recibido premios nacionales e internacionales como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Maria Moors Cabot por su labor informativa.

Su trabajo se ha prestado para ser motivo de amenazas y persecución, especialmente por la investigación de casos sensibles del conflicto colombiano, registrándose episodios en los cuales recibió impedimentos para salir del país y seguimientos ilegales por parte de organismos estatales.

Hollman Morris, directivo de RTCV, presuntamente involucrado por acoso laboral - crédito Rtcv y @HOLLMANMORRIS/X

En la política, fue elegido concejal de Bogotá para el periodo 2016-2019 por el movimiento Progresistas, fundado por Gustavo Petro. En 2019 se postuló a la alcaldía de Bogotá, aunque no resultó electo. También se desempeñó como gerente de Canal Capital, el canal público de la ciudad, etapa durante la cual impulsó contenidos sobre paz y reconciliación.

Morris ha sido una figura controversial por sus posturas políticas y su estilo de periodismo crítico. A lo largo de su carrera, ha mantenido un enfoque en la defensa de los derechos humanos, la libre expresión y la búsqueda de la verdad sobre el conflicto interno en Colombia.