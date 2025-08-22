Colombia

Hollman Morris se quiere llevar a Rtvc a periodistas deportivos despedidos de Caracol y RCN: “Queremos conversar con ustedes”

El veterano periodista Henry Jiménez le contestó que él está listo para empezar un nuevo capítulo profesional, luego de trabajar 37 años en RCN Radio

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Periodista, productor, director de televisión,
Periodista, productor, director de televisión, escritor y político colombiano- crédito ProBogotá

El periodista de Rtvc, Sistema de Medios Públicos, en Colombia, Hollman Morris, convocó a periodistas deportivos de los medios de comunicación como RCN y Caracol, que fueron despedidos, a que se unan al medio público.

Por medio de su cuenta de X, Morris no titubeó en hacer la invitación: “Tras la salida de colegas de radio en las cadenas privadas @rcnradio y @CaracolRadio, en @RTVCco les abrimos las puertas. Queremos conversar con ustedes”.

El periodista de Rtvc hizo
El periodista de Rtvc hizo un llamado a los colegas para que se unan al sistema de medios públicos - crédito @HOLLMANMORRIS/X

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El llamado no demoró en ser contestado, y Henry Jiménez, uno de los hombres con más trayectoria en el mundo del fútbol, respondió por la misma red social, dejando claro que está listo para empezar un nuevo capítulo en su vida profesional.

“Hola @HOLLMANMORRIS estamos para las que sea. Nos sentimos vitales, llenos de pasión por el oficio al que hemos dedicado nuestras vidas”, escribió el periodista.

Por medio de la misma red social, momento después de la publicación de estos mensajes, también involucro a sus colegas de El Espectador.

“Le extiendo mi mensaje a los colegas de @elespectador, les espero para conversar”, dando a entender que quiere que varios de estos comunicadores pasen a hacer parte de su equipo luego de la salida de las otras casas periodísticas.

Henry Jiménez respondió al
Henry Jiménez respondió al llamado de Hollman Morris - crédito @BochaJimenez/X

Henry Jiménez se consolidó a nivel profesional al ser uno de los hombres que compartió espacios en programas de fútbol al lado de Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos a nivel nacional.

“Gracias a Carlos Antonio por la bonita despedida que me hizo en Planeta Fútbol. Es que son muchos años de trabajo juntos. Y seguiremos adelante separados, cada uno con la misma pasión por el oficio que escogimos para nuestras vidas. Hemos tenido la fortuna de tener maestros”, fue el mensaje del ‘Bocha’ Jiménez, tras su despedida que le hizo en el programa Planeta Fútbol.

De acuerdo con información de www.futbolred.com, “Jiménez tuvo una gran carrera en los medios. Tuvo sus primeros pasos en Todelar Cali y luego puso rumbo a Caracol y posteriormente a RCN donde tuvo la mejor parte de su carrera como periodista, ya que pudo ir a Mundiales de fútbol, competencias deportivas y es uno de los comunicadores más experimentados del país”.

Anunció que RTVC iniciará acciones
Anunció que RTVC iniciará acciones legales contra Néstor Morales y Sebastián Nohra de Blu Radio - crédito Captura video Señal Colombia

De acuerdo con El Tiempo, Jaime Orlando Pulido, Aicardo Torres y Jairo Chávez son otros de los periodistas que abandonarán la RCN luego de cumplir con la transmisión del Clásico RCN.

Hollman Morris es un periodista, documentalista y político colombiano. Ha sido reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, así como por la realización de reportajes y documentales sobre el conflicto armado en Colombia.

Ha recibido premios nacionales e internacionales como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Maria Moors Cabot por su labor informativa.

Su trabajo se ha prestado para ser motivo de amenazas y persecución, especialmente por la investigación de casos sensibles del conflicto colombiano, registrándose episodios en los cuales recibió impedimentos para salir del país y seguimientos ilegales por parte de organismos estatales.

Hollman Morris, directivo de RTCV,
Hollman Morris, directivo de RTCV, presuntamente involucrado por acoso laboral - crédito Rtcv y @HOLLMANMORRIS/X

En la política, fue elegido concejal de Bogotá para el periodo 2016-2019 por el movimiento Progresistas, fundado por Gustavo Petro. En 2019 se postuló a la alcaldía de Bogotá, aunque no resultó electo. También se desempeñó como gerente de Canal Capital, el canal público de la ciudad, etapa durante la cual impulsó contenidos sobre paz y reconciliación.

Morris ha sido una figura controversial por sus posturas políticas y su estilo de periodismo crítico. A lo largo de su carrera, ha mantenido un enfoque en la defensa de los derechos humanos, la libre expresión y la búsqueda de la verdad sobre el conflicto interno en Colombia.

Temas Relacionados

Hollman MorrisRtvcPeriodistas deportivosMedios de comunicaciónRCNCaracolColombia-Noticias

Más Noticias

Músico de la FAC fue uno de los heridos por explosión de carro bomba en Cali: “Se vio en el suelo con fragmentos en todo el cuerpo”

El testimonio del joven expone el impacto humano y la preocupación de las familias afectadas por la violencia en la ciudad

Músico de la FAC fue

El Dorado Mañana resultados 22 de agosto 2025, sorteo 5200

Este viernes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

El Dorado Mañana resultados 22

Así fue la ovación a Egan Bernal en la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

El ciclista Egan Bernal encabeza la representación de Colombia, junto a Santiago Buitrago, Esteban Chaves, Sergio Andrés Higuita, Harold Tejada y el debutante Juan Guillermo Martínez en la carrera española

Así fue la ovación a

Margarita Rosa de Francisco elogió a precandidatos presidenciales de la izquierda: “Esa fuerza es algo que la derecha no tiene”

La reconocida actriz volvió a ‘encender’ las redes sociales al compartir su visión sobre las próximas elecciones en Colombia, destacando a algunas personalidades

Margarita Rosa de Francisco elogió

Estos son los billetes de $100.000 falsos que están circulando en Colombia: comerciante reveló el número de serie

Comerciantes y consumidores reportan un aumento de billetes apócrifos de alta nominación en circulación, con seriales repetidos y técnicas de imitación avanzadas

Estos son los billetes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa Pedro Sánchez

Ministro de Defensa Pedro Sánchez dio balance del atentado en Cali: “Fue un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”

Comandante del Ejército Nacional de Colombia se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

Atentado en Cali: autoridades del Valle ofrecen recompensa de $800 millones y medidas de seguridad tras explosión en la base Marco Fidel Suárez

Atentado en Cali: redes sociales de uno de los capturados revelaría su relación con las disidencias de las Farc; Petro lo señaló

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco elogió

Margarita Rosa de Francisco elogió a precandidatos presidenciales de la izquierda: “Esa fuerza es algo que la derecha no tiene”

Yina Calderón responde a la madre de Andrea Valdiri y eleva la tensión antes de combate en Stream Fighters: “Yo trabajo con la lengua, pero su hija con la cu…”

El Festival Cordillera 2025 confirmó los horarios oficiales de los artistas que se presentarán en el parque Simón Bolívar

Al Pato de Pepe Ganga no lo invitaron al cumpleaños de Frisby y realizó su propia fiesta: incluyó a las otras mascotas excluidas

Esta es la historia de amor entre Beéle y Cara Rodríguez que terminó con un fallo que declaró al cantante víctima de violencia intrafamiliar

Deportes

Así fue la ovación a

Así fue la ovación a Egan Bernal en la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

Peñarol de Uruguay le echó la culpa al árbitro colombiano Wilmar Roldán de su eliminación ante Racing de la Copa Libertadores: “Hubo una tendencia clara para dejarnos afuera”

Así presentó el Cruzeiro de Brasil al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador

Bayern Múnich vs. Leipzig: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz por la fecha 1 de la Bundesliga

Hay una nueva opción para técnico de Millonarios: dirigió al Atlético Nacional y tiene mucha experiencia internacional