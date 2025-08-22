Green Day en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la banda de punk rock en el Vive Claro

Green Day dará inicio a la etapa suramericana de 'The Saviours Tour' en el Vive Claro de Bogotá, el próximo 24 de agosto - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Tras meses de espera desde que anunciaron las fechas de su paso por Suramérica, Green Day hará su regreso a Colombia luego de ocho años desde su última visita al país, como parte de The Saviors Tour. La cita será el domingo 24 de agosto en el Vive Claro de Bogotá.

En esta gira de conciertos iniciada en 2024, el grupo liderado por Billie Joe Armstrong centró el grueso de su repertorio en su más reciente placa Saviors, publicada ese mismo año, pero también en celebrar los aniversarios de sus dos trabajos más influyentes: Dookie (1994) y American Idiot (2004).

Pero, el grupo no viene solo, puesto que cuenta con la agrupación británica Bad Nerves como telonera, destacada por su mezcla de elementos punk, garage rock, power pop y rock and roll que les confieren un estilo directo y atractivo. Para su show del 24 de agosto, presentarán su más reciente LP Still Nervous, publicado en 2024.

Los británicos Bad Nerves son los elegidos para hacer de apertura de Green Day en Bogotá - crédito @badnerves/Instagram

En el caso de Colombia, el concierto de Green Day no será solo la oportunidad de disfrutar primero de clásicos como Basket Case, Boulevard Of Broken Dreams, Good Riddance (Time Of Your Life), 21 Guns o American Idiot que el resto de la región, sino que será la primera prueba completa del Vive Claro, escenario de conciertos que albergará por primera vez un evento utilizando todo su aforo.

Cabe recordar que en julio pasado ya se realizó un evento exclusivo que contó con la presencia de, entre otros, Jessi Uribe y Paola Jara, pero en esa oportunidad no se habilitó el ingreso a las tribunas. A esto se suma las controversias que rodean la construcción del escenario, pues el lugar elegido es una zona residencial y tiene dos hospitales aledaños, hecho que genera incertidumbre por el impacto del ruido en el sector.

El concierto de Green Day será el primero en el que se habilite el ingreso de público a las tribunas del Vive Claro - crédito cortesía Ocesa

Lo cierto es que el escenario entrará a competir con el estadio El Campín a la hora de recibir la mayor cantidad posible de conciertos masivos posible. En las semanas siguientes recibirá a Kendrick Lamar, Imagine Dragons, Linkin Park, Guns N’ Roses, Shakira y Blessd.

Los pasos de Green Day por Colombia

La primera visita de Green Day a Colombia se produjo el 10 de octubre de 2010, en el Festival Nemcatacoa, realizado a las afueras del municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca - crédito Colprensa

Por otra parte, la presentación del domingo será la tercera de los californianos en el país, luego de sus visitas en 2010 y 2017.

La primera visita tuvo lugar en 2010 con ocasión del Festival Nemcatacoa, a las afueras de Bogotá. El trío fue el elegido para cerrar el evento en el que compartieron cartel con The Bravery, El Cuarteto de Nos, V For Volume, The Mills, Superlitio, Cobra Starship, Mala Rodríguez y Jamiroquai.

Dicho show formó parte de la promoción de su álbum 21st Century Breakdown. No obstante, en esa oportunidad interpretaron cuatro temas de dicho LP, centrando buena parte de su repertorio en sus dos trabajos más aclamados: Dookie y American Idiot.

La segunda visita de Green Day a Colombia se produjo el 17 de noviembre de 2017, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito Colprensa

El regreso del trío se produjo siete años después, esta vez en solitario, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. En esa oportunidad presentaron su placa Revolution Radio, brindando una presentación cercana a las tres horas de duración, promedio de tiempo en el que se mantienen sus conciertos en el Saviors Tour.

Pese a que en los más recientes conciertos no tocaron la totalidad de American Idiot y Dookie, como sucedió al inicio de la gira, se espera que el paso de Green Day por Suramérica implique la presencia de más clásicos de su carrera.

Este sería el posible repertorio de Green Day en su regreso a la capital del país:

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Revolution Radio

Boulevard of Broken Dreams

One Eyed Bastard

Longview

Welcome to Paradise

She

Hitchin’ a Ride

Brain Stew

St. Jimmy

Dilemma

21 Guns

Minority

Basket Case

When I Come Around

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Saviors

Bobby Sox

Last Night On Earth

Good Riddance (Time of Your Life)