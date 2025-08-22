Colombia

Este es el homenaje que la Tele Letal le hizo a Carlos ‘Cerdo’ Molina: “El mejor presidente que ha tenido Colombia”

El humorista y actor, recordado por su papel en ‘La Tele’ y ‘El Siguiente Programa’, murió tras complicaciones de salud, dejando una huella profunda en la comedia y la crítica social del país

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
- crédito El Siguiente Programa
- crédito El Siguiente Programa / La Tele Letal

La muerte de Carlos ‘Cerdo’ Molina, actor colombiano conocido por su participación en programas de sátira política, fue confirmada recientemente, según la cuenta oficial de La Tele Letal, en X.

Como parte del homenaje, La Tele Letal ha difundido varios fragmentos de las intervenciones de Don Cerdo en espacios como El Siguiente Programa, La Tele Letal, El Hijo Pródigo y La Tele.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En estos videos se destacan sus críticas humorísticas dirigidas a la figura presidencial, sin aludir a un mandatario o partido específico, sino al concepto de jefe de Estado.

En la cuenta oficial del programa La Tele Letal, han subido fragmentos de las interpretaciones más memorables de Don Cerdo a lo largo de la televisión colombiana - crédito @LaTele_Letal

Entre los chistes recordados figuran frases como “es que yo traje a Jaiver para que me ayudantiaria”, “exacto, es un jarrón, porque la figura vicepresidencial es meramente decorativa” y “cambiaremos el nombre del país de Chibchombia a Paz, por lo tanto, viviremos en paz”. Estos fragmentos, compartidos por el programa, subrayan el legado satírico de Molina en la televisión colombiana.

El fallecimiento de Carlos ‘Cerdo’ Molina marcó el adiós a uno de los rostros más emblemáticos de la sátira y el humor televisivo colombiano. Molina construyó un estilo autenticado por la ironía y el análisis mordaz de la realidad nacional, según relató El Tiempo.

De electricista a actor a representante de Marbelle

La historia de Carlos Molina comenzó en Bogotá, donde nació como el segundo de diez hermanos. Antes de alcanzar la fama, trabajó como ayudante de construcción y electricista. Un accidente a los 15 años, tras caer desde un quinto piso, lo obligó a reconsiderar su rumbo: sufrió una fractura de fémur y permaneció inconsciente tras el impacto, un episodio que transformó su relación con la vida y lo llevó a nuevos caminos, informó Noticias Caracol.

En la cuenta oficial del programa La Tele Letal, han subido fragmentos de las interpretaciones más memorables de Don Cerdo a lo largo de la televisión colombiana - crédito @LaTele_Letal

En una anécdota relatada por sus compañeros, un casting incidental definió el giro de Molina hacia el mundo del entretenimiento. El actor llegó como acompañante de un amigo a una prueba en Bogotá, donde su espontaneidad captó la atención de Carlos Vives.

Este encuentro lo acercó después a Martín de Francisco y Santiago Moure, responsables de consolidar su presencia en el formato humorístico que, más tarde, se convertiría en referente del humor político y cultural en Colombia, según informes de El Colombiano.

La creación del personaje ‘Cerdo’ lo consagró como narrador agudo de la sátira televisiva. Sus intervenciones en ‘El profesor’ y ‘Pig Data’ destacaron por analizar la actualidad del país con ironía. Muchos de estos segmentos se volvieron referencias dentro de la televisión nacional y le permitieron mantener una conexión genuina con el público más allá de la pantalla.

En la cuenta oficial del programa La Tele Letal, han subido fragmentos de las interpretaciones más memorables de Don Cerdo a lo largo de la televisión colombiana - crédito @LaTele_Letal

Carlos ‘Cerdo’ Molina nunca perdió su vínculo con la comunidad bogotana. Residió en Bosa, al sur de Bogotá, y asumió un papel de liderazgo barrial.

Su entorno inmediato reconoció a Molina como un vecino activo y solidario. Además, amplió su perfil como representante artístico, acompañó la carrera musical de Marbelle y desarrolló una faceta como orador, enfocándose en la motivación, según detalló Noticias Caracol.

En enero de 2022, el actor atravesó una cirugía cardiovascular compleja, superando el procedimiento y regresando a los escenarios con su irreverencia habitual.

En la cuenta oficial del programa La Tele Letal, han subido fragmentos de las interpretaciones más memorables de Don Cerdo a lo largo de la televisión colombiana - crédito @LaTele_Letal

Posteriormente, enfrentó complicaciones por enfermedades cardíacas y renales. El 21 de agosto de 2025, Molina falleció como consecuencia de estos padecimientos, generando numerosas muestras de afecto y homenajes desde distintos sectores culturales y medios colombianos.

La partida de Carlos Molina dejó “un vacío en la televisión nacional”, en palabras de Martín de Francisco recogidas por Noticias Caracol: “Gracias por un personaje inolvidable”, expresó el también humorista y colega de toda la vida. El legado de Molina persiste en la memoria colectiva y en el repertorio de quienes han utilizado el humor como herramienta de reflexión y denuncia social en la escena de Colombia.

Temas Relacionados

La Tele LetalActor Carlos 'Cerdo' MolinaDon CerdoEl Siguiente ProgramaTelevisión ColombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Los números sorteados del Chontico día de hoy 22 de agosto

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Los números sorteados del Chontico

El perro caliente más gran del mundo se preparó en Colombia: el “Compadre Emérito” lo volvió a hacer en Soacha

La hazaña gastronómica reunió en un gran evento a empresarios, niños y vecinos del municipio, en una jornada que buscó dejar huella en la comunidad

El perro caliente más gran

Atentados terroristas en Colombia: a través de la línea 107 puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Esta línea se especializa en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Huila, Antioquia, Bolívar, Chocó, Arauca y Caquetá

Atentados terroristas en Colombia: a

El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

El embajador cultural de Colombia compartió su frustración luego de que la plataforma le restringiera su cuenta por un video sobre el mambe

El influenciador Dominic Wolf denunció

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Juan Barceló contó cómo vivió, junto a sus empleados, los minutos de angustia, luego de la explosión que dejó seis muertos y más de sesenta heridos

Comerciante dio preocupante diagnóstico por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentados terroristas en Colombia: a

Atentados terroristas en Colombia: a través de la línea 107 puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

Ministro de Defensa Pedro Sánchez realizó balance del atentado en Cali: “Fue un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”

Comandante del Ejército se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

ENTRETENIMIENTO

El influenciador Dominic Wolf denunció

El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

Dani Duke aclaró por qué La Liendra se retiró de las redes sociales y pidió comprensión: “Su labor demanda mucha creatividad”

Karen Sevillano dio noticias sobre el estado de ella y su familia tras atentado terrorista en Cali: “Uno nunca sabe lo que pueda pasar”

Cami Pulgarín criticó el proyecto del alcalde Federico Gutiérrez de construir una playa en Medellín: “Mejor inviertan en seguridad”

Andy Rivera les dio serenata a mujeres en las calles de Bogotá: “Mi amor, no estás sola”

Deportes

Histórico futbolista de la selección

Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios, así lo confirmó el club azul

Así fue la ovación que recibió Egan Bernal durante la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

Peñarol de Uruguay le echó la culpa al árbitro colombiano Wilmar Roldán de su eliminación ante Racing de la Copa Libertadores: “Hubo una tendencia clara para dejarnos afuera”

Así presentó el Cruzeiro de Brasil al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador