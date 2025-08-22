Avioneta en Antioquia tuvo aparatoso accidente: el único tripulante murió calcinado

Pobladores llegaron a la zona del siniestro para tratar de auxiliar al piloto, pero, al parecer ya había fallecido - crédito Redes sociales/X

Una avioneta bimotor se estrelló hacia el mediodía del viernes 22 de agosto en la zona rural del corregimiento Santa Anita, ubicado en el municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, dejando como saldo preliminar una persona fallecida, según medios locales.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería el piloto de la aeronave, que habría muerto en el lugar tras el fuerte impacto y posterior incendio.

El tripulante murió en el siniestro - crédito Opinión Nechí

El Cuerpo de Bomberos de Nechí acudió al lugar del accidente para atender la emergencia, realizar las labores de verificación y asegurar el área afectada. Yumaris Patricia Henríquez, alcaldesa de Nechí, indicó que la avioneta siniestrada es, al parecer, de carácter particular. Henríquez declaró, citado por El Tiempo: “Es una avioneta bimotor, al parecer particular, se conoce de una persona fallecida, estamos a la espera de personal de la Sijín para realizar levantamiento del cadáver, las causas del accidente aún se desconocen”.

Hasta el momento, se espera la llegada de unidades de la Sijín para adelantar el levantamiento del cuerpo y realizar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el motivo del siniestro aéreo. Las autoridades locales continúan con el aseguramiento del lugar mientras avanzan las indagaciones sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

