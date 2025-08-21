Teófilo Gutiérrez fue denunciado por prestamista que dice que lo amenazó de muerte: “Te encuentran con la boca llena de moscas”

Teófilo Gutiérrez enfrenta denuncia penal por presuntas amenazas de muerte tras disputa financiera en Barranquilla - crédito Junior FC

“Haga lo que le dé la gana, cualquier día te encuentran con la boca llena de moscas”.

La frase, atribuida a Teófilo Gutiérrez en una denuncia penal, encendió las alarmas en el entorno judicial y deportivo de Barranquilla.

El documento, presentado ante la Fiscalía Seccional Atlántico detalla la acusación de amenazas de muerte contra el delantero del Junior de Barranquilla por parte de un prestamista, que aseguró temer por su integridad física tras una disputa financiera con el futbolista.

Gutiérrez se encuentra en el centro de un proceso legal que podría tener consecuencias tanto en el ámbito penal como en su carrera deportiva.

La Fiscalía Seccional Atlántico investiga el caso y aún no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre la situación legal de Gutiérrez - crédito Fiscalía

El origen del conflicto se remonta a febrero de 2024, cuando, según la denuncia, Gastón Santo Marriaga González y Teófilo Gutiérrez establecieron un acuerdo verbal para un préstamo de dinero.

El trato estipulaba la devolución del capital junto con intereses mensuales, compromiso que, de acuerdo con el denunciante, sólo se cumplió hasta abril de 2025. A partir de ese momento, la relación entre ambos se deterioró, y el futbolista habría dejado de abonar los intereses pactados, lo que derivó en una serie de comunicaciones tensas y, finalmente, en la supuesta amenaza.

El documento presentado ante la Fiscalía, describe que el 12 de agosto de 2025 se produjo una llamada telefónica clave. En esa conversación, Marriaga exigió la devolución del capital y los intereses acumulados, pero Gutiérrez, según el relato del prestamista, no solo se negó a cumplir con el pago, sino que profirió palabras consideradas intimidantes.

“Cuando llegó al lugar de la reunión, me dice que no va a darme los meses que no me dio intereses, los cuales son aproximadamente 4 meses, y que ”hiciera lo que me diera la gana". Al igual me dijo: “que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”, mi reacción fue de mucho miedo, pero, aún así, me le fui encima para decirle que no le tenía miedo y él reaccionó alejándose con un escolta que lo acompañaba", dice la declaración de Marriaga González ante la Fiscalía.

La denuncia incluye como pruebas notas de voz enviadas por WhatsApp, capturas de pantalla de conversaciones y una letra de cambio, elementos que, según el denunciante, respaldan la existencia del préstamo y la naturaleza de las amenazas.

La denuncia incluye pruebas como notas de voz, capturas de pantalla y una letra de cambio que respaldan la acusación y el préstamo que fue otorgado a Teófilo Gutiérrez - crédito Leonel Cordero.

El temor de Marriaga por su seguridad se refleja en el texto remitido a la Fiscalía, en el que solicita medidas de protección y responsabiliza directamente a Gutiérrez de cualquier eventualidad que pudiera afectarlo.

“Responsabilizo al señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio de cualquier cosa que me suceda”, se lee en el documento, que también invoca el artículo 347 del Código Penal Colombiano, relativo al delito de amenazas.

Hasta el momento, solo existe esta denuncia formal contra el jugador y que no pesa sobre él ningún requerimiento judicial previo. No obstante, se prevé que entre el viernes 22 y el lunes 25 de agosto, Gutiérrez sea citado para entregar su versión de los hechos ante las autoridades.

El proceso se encuentra en una etapa inicial, y la Fiscalía aún no ha emitido pronunciamientos oficiales sobre el avance de la investigación.

El expediente actual detalla que la relación entre Gutiérrez y Marriaga se tornó conflictiva tras el incumplimiento del pago de unos intereses que adeudaba el jugador de fútbol, con dos encuentros bilaterales documentados y un aumento en el tono de las comunicaciones.

El caso adquiere una dimensión pública adicional por tratarse de una figura reconocida en el fútbol colombiano. La situación legal de Gutiérrez podría impactar su desempeño y continuidad en el Junior de Barranquilla, especialmente considerando que el próximo partido del equipo, correspondiente a la jornada 8 de la Liga BetPlay, está programado para el sábado 23 de agosto en el Estadio El Campín, donde enfrentarán a Millonarios.

No es la primera vez que Teófilo Gutiérrez se ve envuelto en controversias legales relacionadas con su conducta - crédito @Atlético Bucaramanga/X

No es la primera vez que el nombre de Gutiérrez aparece vinculado a una denuncia. En el pasado el jugador fue acusado de conducta inapropiada durante un partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, lo que le valió una suspensión de cuatro fechas y una multa de 250 dólares.

En ese caso, el futbolista indicó que había llegado a un acuerdo con la denunciante, aunque no se presentaron pruebas concluyentes.

El desenlace de este proceso dependerá de la valoración de las pruebas y de la admisión formal de la denuncia por parte de la Fiscalía. Por ahora, la atención pública y mediática permanece sobre el desarrollo de la investigación y la respuesta que pueda ofrecer el delantero del Junior de Barranquilla ante las acusaciones que enfrenta.