Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con empresario con quien estuvo siendo casado: confesó que no conocía su estado civil

La influenciadora habló por primera vez sobre el impacto emocional y profesional que tuvo la polémica relación con el empresario, revelando cómo las críticas en redes sociales afectaron su vida y su trabajo - crédito @ornellasierra / IG - @vlsqzcml/X

La influenciadora Ornella Sierra habló públicamente y entre lágrimas sobre las consecuencias de su polémica relación con el empresario Farid Pineda.

En una entrevista para Buen Día, Colombia, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló el impacto que tuvo en su vida recibir críticas tras ser señalada como la presunta responsable de la ruptura matrimonial de Pineda, quien inició una relación con ella poco después de anunciar el fin de su matrimonio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sierra explicó: “Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía ‘dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia’. Nunca quise salir a hablar y desmentir, porque uno habla y siempre 100 mil personas salen diciendo ‘qué va, tú sí sabías’”. La influenciadora insistió en que desconocía el estado civil de Pineda cuando comenzaron a salir y decidió no pronunciarse públicamente en su momento porque, según contó, temía no ser creída.

La presentadora confesó que no estaba enterada del estado civil de Pineda - crédito @ornellasierra/Instagram

Las repercusiones mediáticas y en redes sociales afectaron de manera directa tanto su entorno familiar como su situación laboral. Ornella Sierra expresó que se sentía devastada y relató: “me sentía triste y como si me hubieran arrebatado lo que más quería, que es mi trabajo y mi familia”.

Ante la presión y los señalamientos, la joven optó por dejar de visitar a sus padres para evitar que se relacionaran sus viajes con encuentros personales con el empresario. Reconoció, además, que parte de sus idas a Barranquilla respondían a la relación, a pesar de estar desarrollando su carrera en Bogotá: “no tenía que estar tanto tiempo allá cuando estaba creciendo profesionalmente en Bogotá”.

La creadora de contenido mencionó que la controversia la llevó a tocar fondo en el plano personal: “estaba bastante baja de ánimo por los ataques y las consecuencias que dicha relación le trajo a su vida”. Varios contratos con marcas se cancelaron después del escándalo, dificultando aún más su situación emocional y profesional.

A pesar de esa etapa, Ornella Sierra afirmó que ha logrado cerrar ese ciclo y enfrentarlo como un aprendizaje. Aunque algunos continúan señalándola, sostuvo que ahora está enfocada en su carrera y en los proyectos que sigue desarrollando, rescatando lo aprendido: “rescato el aprendizaje que dicha situación me dejó”.

Sierra compartió que, durante la controversia, optó por alejarse de su entorno familiar y personal para evitar más señalamientos - crédito @javiergomezm_/Instagram

Ornella Sierra revela el duro episodio que la llevó a dejar su trabajo en un call center y cambiar su vida

En su pódcast, Sierra reveló que antes de convertirse en influenciadora trabajó como asesora en un call center, etapa que describió como una de las más tóxicas y difíciles de su vida.

“Yo también tuve un trabajo tóxico, renuncié y fue la mejor decisión de mi vida, el cual fue un call center. Allí estuve tres años de mi vida recibiendo llamadas donde lloraba todos los días. Literalmente fue mi evento canónico. Además, no renuncié, la verdad es que me despidieron de ese empleo”, confesó la barranquillera, compartiendo una experiencia que conecta con miles de jóvenes que atraviesan circunstancias similares en su etapa de inserción laboral.

La llamada “Barbie costeña” recordó que la decisión de dejar ese trabajo llegó cuando, tras más de tres años soportando insultos telefónicos y jornadas de estrés, uno de sus jefes le aconsejó alejarse: “Ornella, vete de aquí, tú estás hecha para grandes cosas”. Esa frase resultó transformadora y la impulsó a dedicarse de lleno a crear contenido para redes sociales, donde asegura haber encontrado su felicidad y propósito.

En el pódcast, Sierra también hizo autocrítica sobre los inicios de su carrera digital, evocando la ola de comentarios negativos que recibió por el tono de su voz en el primer episodio: “Quiero que sepan que el primer capítulo de mi pódcast no lo vi, pues llevo un año sin verlo y voy a reaccionar. Uy no, bebés, los entiendo, ¿yo por qué gritaba así? Ahora sí entiendo las críticas que recibí en ese entonces”.

La creadora de contenido aseguró que fue un trabajo tóxico en un call center - crédito @ornellasierra4/TikTok

La joven, además, ha compartido parte de su transformación física y su rutina de ejercicio, mostrándose hoy con una apariencia más marcada, algo que ha llamado la atención de sus seguidores. “Desde que yo me operé yo siento que toda mi ropa es nueva, este top no se me veía así, inserto imagen de prueba”, comentó. “Al yo reducirme, el cuerpo se me empezó a ver más compacto. Siento que estreno ropa todos los días con mis bebés nuevas”.

Gracias a su franqueza y cercanía, Ornella Sierra ha cultivado una comunidad en redes sociales que la sigue de cerca. Actualmente, su conexión directa con el público y la constancia en compartir detalles de su vida personal y profesional han consolidado su nombre como una de las influenciadoras más relevantes del país, abriéndole cada vez más puertas para nuevas oportunidades y colaboraciones digitales.